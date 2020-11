LG TONE Free HBS-FN6, análisis: los auriculares completamente inalámbricos de LG tienen la comodidad por bandera

Los auriculares completamente inalámbricos están de moda. Casi todos los fabricantes de smartphones se han animado a lanzar sus propios productos y LG no ha querido quedarse atrás. La compañía surcoreana lanzó hace algún tiempo los LG TONE Free HBS-FN6, unos auriculares TWS que apuestan por la comodidad y por la higiene. Porque sí, los auriculares de LG vienen en un estuche que los desinfecta con luz ultravioleta, o eso asegura LG.

Pero más allá de esa peculiar función, interesante y complicado de poner a prueba a partes iguales, los LG TONE Free HBS-FN6 compiten contra dispositivos tan asentados como los AirPods Pro, los Huawei FreeBus Pro y los Samsung Galaxy Buds Live. ¿Qué tal se comportan? A continuación vamos a salir de dudas en este, su análisis.

Ficha técnica de los LG TONE Free HBS-FN6

LG TONE Free HBS-FN6 DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 16,1 x 32,65 x 25 mm - 5,4 gramos

Estuche: 54,5 x 54,5 x 27,5 mm - 39 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 6 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

AAC, SBC COMPATIBILIDAD iOS, Android BATERÍA Auriculares: 55 mAh

Estuche: 390 mAh AUTONOMÍA Auriculares: 5 horas, según el fabricante

Estuche: 18 horas, según el fabricante CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica

Carga rápida EXTRAS Google Fast Pair

Reducción de ruido

Cancelación de eco

4 x micrófono

Sonido Meridian

Compatible con asistentes

Desinfección UV

Detección de posición

Resistencia IPX4

Compatible con asistentes PRECIO 149,00 euros

Diseño: buena comodidad y un estuche que desinfecta, dice LG

Empezamos el análisis hablando del diseño y la construcción. Como otros tantísimos auriculares completamente inalámbricos, los LG TONE Free HBS-FN6 tiene una estética tipo AirPods y están acabados en plástico de color negro. Los auriculares consta de un mástil donde encontramos los pines de carga, un micrófono y la superficie táctil y un cabezal con otro micrófono, el sensor de posición y el altavoz en sí.

Son pequeñitos y bastante ligeros, con solo 5,4 gramos de peso. Su diseño hace que encajen bien en el canal auditivo, pero conviene pararse un momento en esto. La inmensa mayoría de auriculares in ear tienen unas gomillas de silicona que no solo sirven para aislarnos un poco más del ruido, sino para fijar los auriculares en la oreja. Estos no son una excepción. En la caja hay diferentes juegos de gomillas de varios tamaños y recomendamos encarecidamente que se prueben todas para encontrar la que mejor se adapte a nosotros.

Los LG TONE Free HBS-FN6 son realmente cómodos incluso al llevarlos durante mucho rato. Las gomillas fijan correctamente los auriculares y no hemos tenido problemas de caídas ni movimientos extraños al hacer movimientos bruscos o deporte (sobre el deporte, destacar que tienen resistencia IPX4). Su acabado en negro y su pequeño tamaño hace que sean disimulados y, salvando las distancias, cuando los llevamos puestos recuerdan bastante a los Huawei FreeBuds Pro.

Decíamos anteriormente que los auriculares tiene una superficie táctil. Hablaremos de los gestos disponibles más adelantes, pero por ahora quedémonos con la idea de que funcionan correctamente. Hay que dar un toque suave y es una pena que no detecten el gesto de deslizar como los FreeBuds Pro. Podemos cambiar el volumen de la música dando dos toques, pero es incómodo dar 15 toques seguidos (con pequeñas pausas cada dos toques) para poner el volumen al máximo o al mínimo.

Pasamos así a hablar del estuche. Es circular, bonito y ligero, pero su acabado no es el más óptimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el negro mate le da un look de lo más elegante, la tapa se llena de huellas con solo mirarla. Tampoco es un problema porque lo más normal es que el estuche vaya de la mano al bolsillo y viceversa, pero no está de más comentarlo de cara a los más maniáticos de la limpieza.

En la tapa tenemos el logo de TONE, en la parte trasera el USB tipo C, a la izquierda el botón de conexión y en la parte delantera una pequeña hendidura para abrir la tapa más fácilmente y un LED de notificaciones. Este LED es importante, ya que es es el único sistema para conocer el estado de carga del estuche.

Si cerramos el estuche, dejamos los auriculares fuera y pulsamos el botón lateral, el LED se encenderá de varios colores. Azul significa que la carga es superior al 80%, morado significa que es de entre el 20% y el 80% (o sea, que lo mismo estás a punto de quedarte sin batería que con la batería casi al máximo) y rojo es que es queda menos del 20%. El sistema se queda corto y, como veremos más adelante, la app no ayuda.

La tapa tiene un cierre magnético que ayuda a que el estuche no se abra de forma involuntaria. Es lo suficientemente fuerte para mantener el estuche cerrado y la hendidura inferior es bastante útil para abrir el estuche incluso con una sola mano. Pero sea como fuere, lo más llamativo no es el diseño del estuche, sino su sistema de desinfección basado en rayos ultravioletas.

LG llama a esta tecnología UV Nano y asegura que "la autolimpieza con luz ultravioleta elimina el 99,9% de las bacterias mientras se carga". Esta afirmación está basada en un estudio realizado en octubre de 2019 por Korea Testing & Research Institute y, de acuerdo a él, "la luz LED ultravioleta dentro del estuche de carga reduce el Estafilococo Aureus y la Escherichia Coli en los auriculares en la parte cercana a los conductos auditivos". Este sistema solo funciona cuando el estuche está cerrado, con los auriculares dentro y cargando por cable.

¿Funciona? No podemos comprobarlo ni asegurarlo, pero sí recomendar que los auriculares y gomillas se limpien cada cierto tiempo. Lo que sí podemos garantizar es que las luces azules que podemos ver cuando abrimos el estuche son meramente decorativas. Muy bonitas, pero puro atrezzo. El motivo es sencillo: la luz ultravioleta es invisible al ojo humano.

Experiencia: una app bastante completa

Vistos los auriculares por fuera, vamos a abordar el apartado de la experiencia. En este contemplamos las opciones de software, la compatibilidad con dispositivos y las funciones adicionales incluidas en los auriculares. Así pues, lo primero es destacar que los LG TONE Free HBS-FN6 son compatibles con iOS y Android y que la app de gestión necesaria para controlarlos, LG TONE Free, está disponible en ambas plataformas.

Android, sin embargo, es la que destaca gracias a la incorporación de Google Fast Pair. Esta función permite que nada más abrir el estuche el móvil detecte los auriculares y los enlace. En iOS, sin embargo, es necesario pasar por el proceso de sincronización manual, consistente en pulsar el botón lateral durante unos segundos y seguir las instrucciones. No tiene pérdida, la vinculación es muy sencilla.

En la aplicación encontraremos una buena cantidad de opciones y la primera en la que conviene detenerse es el manual de usuario que nos enseña a usar los gestos. Porque sí, como decíamos antes el cabezal tiene una superficie sensible al tacto que nos permite hacer acciones desde los auriculares. Punto positivo porque funcionan bastante bien y minipunto porque la app nos permite modificar los gestos parcialmente.

Si seguimos bajando encontraremos los ajustes del ecualizador. Tenemos cuatro opciones personalizadas por Meridian con diferentes objetivos (potenciar bajos, mejorar las voces, etc.) y la que más nos ha gustado ha sido la inmersiva, que es quizá el más equilibrado. Es de agradecer que LG ha dejado dos espacios en el ecualizador para que el usuario pueda crear sus propios perfiles personalizados.

La aplicación también nos permite configurar cuánto sonido ambiental queremos que los auriculares dejen pasar. Es una especie de cancelación de ruido vía software de la que hablaremos más adelante, pero que os podemos adelantar que no es capaz de bloquear un nivel de ruido demasiado alto. También podemos controlar el volumen, bloquear el panel táctil, encontrar los auriculares y configurar las notificaciones.

Hay una función curiosa que es "leer las notificaciones". Teóricamente sirve para que los auriculares nos lean en voz alta el contenido de una notificación, digamos un SMS o un mensaje de WhatsApp. Incluso permite modificar la velocidad del habla. Nosotros, sin embargo, no hemos conseguido hacerla funcionar en ningún momento. Quizá se deba a un bug del software, pero sea como fuere, no hemos podido probarla.

Finalmente, unas palabras para la latencia. No hemos tenido problemas de ningún tipo durante el tiempo que hemos estado usando los auriculares. No hemos notado ningún tipo de retardo evidente ni desfase entre audio e imagen, por lo que hemos podido ver películas, vídeos en YouTube y directos en YouTube sin mayor problema.

En definitiva, la experiencia con los auriculares ha sido positiva, aunque hay una cosa que es casi imperdonable: el estado de la batería. En la app podemos saber qué batería le queda a los auriculares (en conjunto, no a cada uno), pero es imposible saber la batería restante del estuche. Habría estado bien que LG hubiera implementado esta útil función en la app, pero desgraciadamente no la tenemos.

Calidad de sonido: correcta, sin más

Seguimos con la calidad de sonido. Los LG TONE Free HBS-FN6 no son los mejores que hemos probado, pero tampoco los peores. No podemos pedirle unos graves de vértigo y unos agudos perfectamente definidos por el precio que tienen, pero para un usuario casual que busque una experiencia correcta sean más que suficientes.

Comentamos la metodología en todos en todos los análisis de auriculares y no está de más volverlo a hacer. Para poner a prueba los LG TONE Free HBS-FN6 hemos escuchado música en iOS y Android, tanto en local como en streaming, siempre a un bitrate de 320 Kbps. Las canciones seleccionas son aquellas que conocemos mejor (porque son nuestras favoritas) y aquellas con un amplio abanico de frecuencias e instrumentos como 'Bohemian Rhapsody', de Queen.

La calidad de sonido es correcta, siempre dentro de unos límites. A la preguntan de si se escuchan bien podemos responder con un "sí", pero hincan un poco la rodilla cuando los exponemos a canciones con graves muy profundos y agudos demasiado pronunciados. Los diferentes modos de ecualización disponibles en la app ayudan a mejorar ligeramente los graves y los agudos, según el modo, y siempre podemos exprimirlos un poco más si sabemos tocar el ecualizador, pero el driver de seis milímetros no da más de sí y el sonido tiende a ser algo plano.

Quizá algunos usuarios echen en falta bastante pegada en canciones de trap y hip hop, aunque en géneros como el rock y el pop la experiencia es bastante positiva. No son unos auriculares perfectos (de hecho, no soportan el códec aPtx, solo AAC y SBC), pero son suficientes para escuchar música, hacer y recibir llamadas y ver una película. Son, en pocas palabras, unos auriculares correctos que servirán bien a los usuarios más casuales.

En cuanto a la cancelación de ruido, no tienen o al menos no es activa. Lo que tienen los auriculares es una función para aumentar o reducir el sonido ambiental que entra, pero la diferencia entre tenerla al máximo o al mínimo no es demasiado notable. También tienen reducción de ruido en los micrófonos, pero no es mágica. Algo cancelan, pero si, por ejemplo, usas un teclado mecánico mientras haces una llamada los auriculares no serán capaz de anular el ruido de las teclas.

Autonomía: cinco horas y carga inalámbrica

Uno de los pilares fundamentales de este tipo de dispositivos es la batería. LG asegura que se pueden conseguir hasta seis horas de autonomía, pero nosotros durante nuestras pruebas hemos conseguido una media de alrededor de cinco horas. Depende muchísimo del volumen que usemos, si hacemos o no llamadas, etc. Cada usuario tendrá sus propios consumos, pero quedémonos con la idea de que es posible usarlos durante un trayecto relativamente largo en coche sin problema.

El estuche de carga, por su parte, es suficiente para cargar los auriculares hasta dos veces. Los auriculares se cargan por completo en alrededor una hora y el estuche se carga en alrededor de dos horas, aunque tienen un sistema de carga rápida que permite conseguir casi una hora de autonomía en 10 minutos. Y hablando de cargar, minipunto para LG por haber incorporado carga inalámbrica en el estuche, que es algo más lenta que la cableada, pero también más cómoda.

Con todo, el escenario de uso normal de estos dispositivos es llevarlos un rato, quitárnoslos, meterlos en el estuche y cargarlos, volver a ponérnoslos, y así sucesivamente. Lo más probable es que llevemos los auriculares cargados o casi cargados todo el día, así que podemos quedarnos con la idea de que no será fácil que los auriculares nos dejen tirados durante sesiones relativamente largas.

LG TONE Free HBS-FN6, la opinión de Xataka

Los LG TONE Free HBS-FN6 son unos auriculares que destacan por su comodidad. Su forma, su tamaño y su grosor hacen que sea muy agradable llevarlos durante mucho rato sin apenas darnos cuenta de que los tenemos puestos. Es, con diferencia, uno de sus grandes puntos a favor. También tienen una buena aplicación de gestión que, eso sí, tiene margen de mejora.

El sonido, sin embargo, no termina de destacar por encima de otros rivales directos. La calidad de sonido es correcta y válida para oídos menos entrenados, pero se echa en falta más pegada y una mejor representación de los matices. La música tiende a sonar plana en casi todos los géneros y aunque el ecualizador puede ayudar ligeramente, se queda un escalón por debajo de sus rivales.

El precio de lanzamiento de estos auriculares es de 149 euros, una cifra quizá demasiado alta para las prestaciones ofrecidas, más aún si tenemos en cuenta que no tienen cancelación de ruido activa. Los nuevos modelos, los LG TONE Free HBS-FN7, sí la llevan incorporada, aunque son sensiblemente más caros.

7,6 Diseño8 Calidad de sonido7 Ergonomía8 Experiencia de uso7 Autonomía8 A favor Son muy, muy cómodos.

La batería es suficiente para usarlos sin miedo a quedarnos tirados.

La aplicación tiene ecualizador. En contra El sonido es bastante plano.

No se puede saber la batería restante del estuche de alguna forma que no sea con el LED.

No tienen cancelación de ruido activa.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de LG. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.