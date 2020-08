JBL Club One, análisis: la apuesta más refinada de JBL para situarse entre los mejores auriculares con cancelación de ruido

Parecen auriculares de estudio, pero son completamente inalámbricos. Este es nuestro análisis de los JBL Club One, el modelo Bluetooth más completo de JBL con cancelación de ruido. Unos auriculares con un diseño muy cuidado que nada más verlos inspiran sensaciones más propias de unos auriculares con cable profesionales que no de modelos deportivos.

¿Estarán a la altura de los mejores auriculares con cancelación de ruido? Hemos estado probando los JBL Club One durante varias semanas y aquí os contamos nuestra experiencia.

JBL Club One: especificaciones técnicas

Empecemos por el principio. Los JBL Club One son unos auriculares inalámbricos de tipo circumaural y cuentan con conectividad Bluetooth 5.0. JBL opta por incluir controladores de grafeno de 40 milímetros, con una potencia de hasta 3500 mW. Obtenemos una frecuencia de sonido que va desde los 10 hasta los 40 kHz y se añade cancelación de ruido adaptativa para mitigar el sonido ambiental.

Los JBL Club One ofrecen compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa e incorporan doble micrófono para cancelar el ruido durante las llamadas y mejorar la claridad de la voz.

A nivel de puertos, contamos con USB tipo C para la carga y doble auxiliar. Para la batería tenemos 730 mAh, que prometen una autonomía aproximada de 23 horas. Como complemento, los auriculares pueden configurarse desde el móvil con la aplicación My JBL Headphones disponible para Android e iOS.

JBL Club One Tipo Circumaural Recinto Cerrado Cancelación de ruido Activa Imán Unidad dinámica de 40 mm Sensibilidad 95 dB Impedancia 32 ohmios Rango de frecuencia 10 - 40.000 Hz Bluetooth Sí, 5.0 Perfiles Bluetooth A2DP 1.3, AVRC 1.5P, HFP 1.6 Puertos USB tipo C, AUX dual Batería 730 mAh Peso 378,5 g Precio 297 euros

Diseño y construcción: Sólidos, premium y más ergonómicos de lo que parecen

Los JBL Club One son unos auriculares consistentes. Son de recinto cerrado y tienen un peso de 378 gramos, lo que no los engloba precisamente entre los auriculares inalámbricos más ligeros. Tanto cuando los agarramos como cuando nos los colocamos, su peso queda patente. Pero están diseñados con este propósito. En ningún momento intentan camuflarse ni pasar desapercibidos.

La construcción y los acabados de estos JBL Club One son sobresalientes, aunque no destacan especialmente por ser ligeros.

Por su peso, el agarre en la cabeza es muy bueno. Los cojines de las orejas son cómodos y la diadema superior queda bien sujeta. La ergonomía de los JBL Club One es bastante buena y pese al tamaño, no se hacen incómodos. Si bien al cabo de unas horas de uso sí se nota cierta repercusión en el cuello. Recomendaría estos auriculares para utilizarlos por la calle o durante sesiones concretas, pero quizás no sean los más indicados para estar jornadas de trabajo enteras con ellos.

La diadema es de piel y contamos con bisagras metálicas. El cuerpo de los JBL Club One está plagado de detalles, desde acabados metálicos hasta unos cordones que enlazan el auricular con la diadema. Los materiales transmiten calidad a raudales e incluso el interior de los auriculares tiene acabados metálicos, junto a una tela transparente.

No están pensados para utilizarse con gafas, ya que aprietan bastante. Al ser verano, también he notado que con el sudor deberemos limpiarlos cada poco rato. Si bien es algo habitual en este tipo de auriculares.

La botonera de los JBL Club One es muy completa. En el lateral derecho tenemos los botones de volumen, el puerto USB tipo C y una entrada auxiliar. En el lateral izquierdo tenemos el logo de JBL pulsable, otra entrada auxiliar, el botón de inicio, el de bluetooth y el de sonido ambiente, además de dos pequeñas luces LED. El tacto es correcto, pero al haber tantos botones en ocasiones se antoja complicado saber dónde está cada uno.

JBL incluye adicionalmente un cable de audio en espiral de 1,5 metros, un adaptador de vuelo, un adaptador de 3,5mm a 6,3mm y un cable con micrófono.

Experiencia de uso: correcta conectividad y personalización

Uno de los aspectos más importantes en unos auriculares bluetooth es la conectividad y estos JBL Club One funcionan a la perfección. Contamos con Bluetooth 5.0 y no hemos experimentado ningún problema a la hora de enlazar los auriculares con el móvil o el ordenador. Como único detalle nos habría gustado que fuera más rápida la sincronización, pero buen trabajo aquí.

Contamos con Bluetooth 5.0 y 'multipoint', pero echamos en falta la presencia de soporte para LDAC.

Lamentablemente no contamos con NFC ni con soporte para LDAC, lo que para los más exigentes con el audio puede suponer un punto negativo. Sí contamos con soporte 'multipoint', para enlazarlos con dos dispositivos al mismo tiempo.

Para la configuración de los auriculares tenemos la aplicación My JBL Headphones, disponible tanto para Android como para iOS. Es una app sencilla, con un diseño moderno y fácil de acceder a las distintas opciones que ofrece.

Desde My JBL Headphones podemos configurar el asistente de voz, colocar el apagado automático, elegir si activar el sonido ambiente o la cancelación de ruido y acceder a un curioso ecualizador.

JBL ofrece un ecualizador donde variar los bajos, medios y altos pero también añade un ecualizador preconfigurado por distintos DJ. Un añadido que para muchos usuarios no supondrá la diferencia pero es un plus interesante que encaje con el perfil de usuario que busca JBL.

En cada auricular tenemos integrado un micrófono. A nivel de llamadas, el sonido es correcto pero nos habría gustado encontrar una mejor claridad en las voces y una cancelación más pronunciada. En comparación con otros auriculares Bluetooth de gama alta, estos JBL Club One tienen margen de mejora en las llamadas. Aunque en comparación con la mayoría de auriculares, su calidad es altísima.

La función 'Silent Now' es muy práctica. Nos permite tener activada la cancelación de ruido aunque la música esté apagada. Muy práctico si simplemente queremos un poco de calma o estamos en un sitio ruidoso y queremos estar tranquilos para leer o descansar.

Un gran sonido con margen de mejora en la cancelación de ruido

Los JBL Club One y su driver de 40 milímetros nos ofrecen un sonido limpio, con personalidad y con una representación de los tonos medios y graves excelente. Además de en el diseño, si por algo estos JBL Club One son la gama alta de la compañía es por su cuidado sonido.

El sonido de los JBL Club One es excelente, con un nivel de medios y graves sobresaliente.

Hemos probado estos auriculares con nuestro listado de música habitual en Spotify Premium y Tidal HiFi, donde después de años de escucha somos capaces de apreciar las sutilezas entre los distintos cascos. Las voces se presentan bastante claras, los graves disponen de contundencia pero sin resultar forzados y en general la música está muy balanceada. Quizás habría algo de mejora en los tonos más agudos.

Según describe la compañía, el sonido de estos JBL ha sido afinado por especialistas de audio y músicos profesionales. Bajo nuestra visión, el nivel de sonido cumple con lo que uno espera de unos auriculares de su rango de precio.

Sin embargo, a nivel de sonido creemos que el resultado queda algo desmerecido porque no logra generar un fondo suficiente limpio. En otros auriculares la cancelación de ruido es suficiente para eliminar todos los tonos del exterior, lo que al final repercute en un sonido "sin añadidos". En este caso, la cancelación de ruido elimina el ruido más monótono y débil, pero presenta algunas fugas y ciertos sonidos sí acaban penetrando.

La cancelación de ruido activa elimina el sonido ambiente y puede personalizarse, pero le falta un punto para provocar esa sensación de silencio completo.

JBL explica que dispone de cancelación de ruido adaptativa, donde regula y se adapta al sonido ambiente para compensar fugas como el movimiento de cabeza. En la práctica, al menos bajo nuestra experiencia, el resultado está por debajo de lo que esperábamos. Es una cancelación de ruido activa efectiva, pero no logra crear esa sensación de vacío que sí tenemos con otros auriculares.

Con su batería de 730 mAh promete unas 23 horas de uso con la cancelación de ruido activa. En nuestras semanas de uso hemos podido utilizarlo durante 3-4 días seguidos y unas 5-6 horas cada día. Para completar la carga necesitaremos unas dos horas, a partir del puerto USB tipo C. Aunque con unos 15 minutos obtendremos suficiente energía para utilizarlos durante unas cuantas horas.

JBL Club One, la opinión y nota de Xataka

El trabajo de JBL con estos Club One es muy bueno. Tenemos unos auriculares que destilan calidad en la mayoría de aspectos, sin embargo nos hemos quedado con la sensación que se podría haber perfilado la experiencia. Al fin y al cabo estamos ante unos auriculares de gama alta y hay que exigirles lo máximo. Hablamos principalmente de apartados como la cancelación de ruido, donde quedan un punto por debajo de marcas como Bose o Sony.

Los JBL Club One son muy atractivos y aunque son algo pesados, la construcción es suficiente buena para que sean cómodos de utilizar. La ergonomía sorprende teniendo en cuenta su rigidez, pero no creemos que sean los más apropiados para largas sesiones de escucha. Por otro lado, sí nos encajan mucho para salir por la calle o estar con ellos en periodos de un par de horas.

Los JBL Club One son unos excelentes auriculares inalámbricos, con un diseño premium y una calidad de sonido digna de los mejores. Pero en apartados como la cancelación de ruido o la ergonomía se nos antojan menos competitivos que otros modelos de gama alta.

El sonido es el mayor argumento de JBL. Y aquí sí es donde se lucen, con géneros musicales de todo tipo. Es una lástima que no venga acompañado de una cancelación de ruido del mismo nivel. Es buena y disipa la mayoría de ruidos, pero el efecto de aislamiento no es tan profundo y efectivo como otros.

Si valoras aspectos como el sonido o los acabados, estos JBL Club One son una gran opción entre los mejores auriculares Bluetooth con cancelación de ruido. Un producto excelente que coloca a JBL entre las marcas a tener en cuenta si vamos a adquirir unos nuevos auriculares inalámbricos.

8.6 Diseño9,0 Calidad de sonido9,0 Cancelación de ruido8,5 Ergonomía8,25 Experiencia de uso8,25 Autonomía8,5 A favor Diseño premium, sólido y atractivo. Excelentes materiales y acabados.

El nivel de sonido es muy alto, digno de los mejores auriculares Bluetooth.

Buena autonomía y conectividad. En contra La aplicación My JBL Headphones ofrece pocas herramientas y opciones.

No son precisamente ligeros y son algo incómodos de utilizar con gafas.

Pese a ser efectiva, para su rango de precio esperábamos una cancelación de ruido mejor lograda.



