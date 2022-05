IKEA VAPPEBY, análisis: una lámpara altavoz para crear la atmósfera perfecta

Llega el veranito, y la gente comienza a sacar a pasear sus altavoces con Bluetooth para las fiestas con los amigos, para la piscina, o incluso para cuando nos vamos de camping. En Xataka también tenemos ganas de todos esos planes, y en esta ocasión nos vamos a poner algo más estilosos este verano con nuestro altavoz. ¿O debería decir lámpara? Bueno, lo cierto es que lo nuevo de IKEA lo tiene todo, y en este artículo os vamos a contar todo lo que nos ofrece la nueva lámpara VAPPEBY de la cadena sueca.

IKEA nos propone un producto en el que, además de generar ambiente con su luz, será también el alma de toda fiesta gracias a su altavoz Bluetooth incorporado. Y todo lo hace a través de un diseño bastante particular. Bajo estas líneas os dejamos con sus especificaciones técnicas.

IKEA VAPPEBY, ficha técnica

IKEA VAPPEBY Dimensiones y peso 25 x 17 cm (1,5 kg) Características LED de doble intensidad, IP65 Potencia Audio: 10 W Luz: 1,5 W Conectividad Bluetooth, Spotify Tap Puertos USB-C Batería 3.300 mAh (entre 11 y 13 horas de autonomía) Precio 59 euros

Diseño para exteriores, preparado para la lluvia

Os prometo que cuando me puse a sacar la lámpara de la caja, creí que tenía que montarla por piezas, ya que sonaban unos cuantos tornillos que me hicieron entrar en duda. Pero no os preocupéis, fue una falsa alarma, ya que eran los tornillos de su asa. Sí, se trata de un altavoz-lámpara con asa incorporada para facilitar su transporte, algo que viene que ni pintado, ya que el altavoz no es precisamente ligero que digamos.

No se trata de una lámpara para iluminar todo a su paso, sino una forma de crear algo de ambiente mientras reproducimos nuestra música favorita.

No os voy a mentir, cada vez que veo la silueta de esta lámpara, me acuerdo de Darth Vader o de algún Stormtrooper. Seguramente su diseño forme cierta disparidad de opiniones, yo personalmente no lo encontraba muy atractivo al principio, pero me acabé acostumbrando, sobre todo con la luz encendida. Este diseño tiene su explicación, ya que cuenta con certificación IP65, lo que hace a esta lámpara inmune a la lluvia y al polvo. Sus luces se encuentran justo en la parte inferior de su 'casco', y dada la localización de estas luces, claramente no se trata de una lámpara para iluminar todo a su paso, sino una forma de crear algo de ambiente mientras reproducimos nuestra música favorita.

La lámpara cuenta con dos intensidades de iluminación, y no es posible cambiar de color, por lo que nos tendremos que quedar con una temperatura de color cálida. En este sentido está bastante limitada, ya que creo que se ha desaprovechado la posibilidad de incluir LEDs RGB y ofrecer una iluminación más completa. Tampoco cuenta con un dimmer que modifique la intensidad. Tan solo tenemos un botón en la parte trasera para apagar la luz o encenderla en hasta dos intensidades.

Además de para la luz, la lámpara cuenta también con otros botones dedicados al altavoz y a la conectividad Bluetooth. En la parte central contamos con una rueda multifunción que nos sirve para modificar el volumen, pausar o continuar la reproducción, o para activar la música a través de la función de Spotify Tap. A ambos lados de este botón contamos con el de Power y otro dedicado para conectar el altavoz a un dispositivo mediante Bluetooth.

Si nos fijamos en la parte central del altavoz, justo debajo de las luces, encontramos una especie de cono. Este cono sirve para redirigir el sonido hacia el exterior, ya que el altavoz se encuentra justamente en el interior del casco. Además, si queremos ponerle el asa, basta con colocarla a través de los tornillos que debemos insertar a ambos lados del altavoz. El dispositivo cuenta también con una plataforma antideslizante en su base para facilitar el agarre en las superficies.

Spotify Tap, nos despreocupamos del teléfono

Como ya hemos mencionado, el altavoz cuenta con Bluetooth para conectar nuestro teléfono móvil y reproducir la música. Sin embargo, su principal atractivo es el añadido de Spotify Tap, un sistema en el que con tan solo pulsar un botón, el altavoz comenzará a reproducir música a través del servicio de streaming. Esto significa que, una vez conectado con nuestro dispositivo móvil, no tendremos que interactuar más con él para escuchar música a través de este altavoz, ya que el botón físico de éste lo hará por nosotros.

Spotify Tap reproduce música basada en nuestros gustos. Sin embargo, si no nos gusta la canción, al presionar de nuevo reproducirá otra canción distinta. Sin duda es un gran añadido para aquellos momentos en los que simplemente queremos tener algo de fondo y despreocuparnos del teléfono. Eso sí, puede que para algunos dispositivos móviles se necesite una configuración previa desde la app de Spotify.

En cuanto a puertos físicos, la lámpara cuenta únicamente con un puerto USB-C para cargarla. Éste se encuentra en la propia base, algo escondido, pero hecho adrede para proteger el puerto del exterior y facilitar la entrada del cable a través de sus guías.

Sonido decente, enfatizando los bajos y agudos

La disposición de su altavoz y el cono central hace que produzca un sonido a 360 grados bastante decente para el precio al que se encuentra a la venta. IKEA ha optado por aumentar las frecuencias bajas y agudas en su lámpara VAPEBBY. Esto en parte enmascara su sonido algo plano y carente de detalle, pero en líneas generales funciona bastante bien en este sentido.

Durante la prueba hemos reproducido todo tipo de géneros, y si bien realiza su función como se esperaba, existe cierta inconsistencia a la hora de reproducir según qué canciones. En temas con frecuencias más balanceadas, el sonido puede resultar falto de claridad, aunque capta un bajo bastante sólido y en frecuencias agudas tampoco se desenvuelve del todo mal.

Recordemos que la IKEA VAPPEBY no está pensada para un sonido profesional, sino que destaca por su versatilidad entre lámpara portátil y altavoz con Bluetooth, siendo una manera de crear la atmósfera perfecta mientras estamos de charla con nuestros amigos en el jardín, o disfrutamos de una magnífica noche de verano con la tenue luz que irradia dicha lámpara.

Autonomía más que suficiente

IKEA ha realizado un magnífico trabajo con este altavoz en cuanto a autonomía. Y es que el producto nos podrá durar hasta unas 13 horas aproximadamente con la intensidad de la luz al 50%. En nuestras pruebas hemos tenido una grata experiencia con el altavoz en este sentido, ya que dependiendo del uso podremos estar varios días sin necesidad de cargarlo.

La lámpara posee una batería interna de 3.300 mAh, capacidad más que suficiente para un uso cotidiano. El único punto negativo en este sentido es que, no se incluye el transformador de corriente, tan solo el cable de carga.

IKEA VAPPEBY, la opinión de Xataka

La lámpara altavoz VAPPEBY es un producto que logrará crear el mejor ambiente para nuestras fiestas, tanto en casa como en exteriores, siendo en este último caso donde más se aprovechan sus bondades.

Por separado, sus características no sorprenden demasiado, pero el hecho de contar en sólo un producto una lámpara, un altavoz Bluetooth, sonido 360, Spotify Tap, e incluso resistencia a la lluvia, lo convierten en un dispositivo más que conveniente para aquellas ocasiones en las que queramos crear la atmósfera perfecta. Si bien la calidad de sonido no es magistral, funciona tal como se espera.

