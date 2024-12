He probado todos los Android de gama alta de 2024. Tengo clarísimo con cuál me quedo

Llegó ese momento del año. Ese en el que, salvo sorpresas, está prácticamente todo puesto sobre la mesa. En Xataka hemos analizado los principales teléfonos de gama alta de cada uno de los fabricantes, y destacamos que ha sido un año de refinamiento más que de revolución.

A título personal, tras haberlos probado todos, tengo claro cuál es el modelo que tendría en el bolsillo. Ya te adelanto que, curiosamente, no es el que tiene las mejores especificaciones ni el más espectacular. Pero sí es, en mi opinión, el más equilibrado en el día a día.

En concreto, este año he podido analizar estos móviles de gama alta Android:

En este artículo no voy a hacer una comparativa de especificaciones técnicas ni a profundizar sobre cada uno de ellos, para eso tenemos publicados los correspondientes análisis. Aquí, a título personal, voy a compartir con vosotros cuál es el móvil que más balanceado me ha parecido a lo largo del año.

Este año, el premio Xataka a mejor móvil del año lo ganó el Samsung Galaxy S24 Ultra. No puedo estar más de acuerdo. Hay varios puntos clave por los que me parece el más equilibrado, pese a que a nivel de specs no parezca el más atractivo.

La pantalla mate. El Samsung Galaxy S24 Ultra sigue siendo el único gama alta del mercado con pantalla antirreflejos. Como comenté en la review, esto marca un antes y un después. Es cierto que hay rivales con mayor brillo, sobre todo el Pixel, pero el tratamiento mate cambia la experiencia por completo.

Una vez pruebas un teléfono con esta característica, es bastante difícil volver a uno que no la tiene. Si a esto le sumamos que es de los pocos paneles planos de la gama alta Android -tan solo el Pixel sigue siendo 100% plano-, es la pantalla que más he disfrutado este año.

El segundo mejor software. Para mí, no hay nada mejor que Android Stock. Pero descartando el Pixel por su rendimiento -no es pobre, pero no lo considero suficiente para ser mi alternativa de elección en la gama más alta-, Samsung sigue teniendo el mejor software en Android. No es mi ROM preferida, pero desde luego es superior a HyperOS, ColorOS o MagicOS.

Es un sistema con personalidad, pero muy adaptado a las exigencias de UI que tenemos en Europa. Pocas estridencias visuales, modo DeX al conectarlo a monitores, muchas apps propias de calidad, un ecosistema real junto a otros productos de la marca, etc.

Un rendimiento - batería con un equilibrio brutal. El Samsung Galaxy S24 Ultra no tiene una batería con 6.000mAh pero, curiosamente, no queda tan lejos respecto a sus rivales directos. No alcanza las más de 10h de pantalla que he conseguido con el Realme y el OPPO, pero aguanta jornada y media -o dos días en uso ligero- con más de ocho horas de pantalla.

Además, pese a que no es el más potente, la dupla software-hardware está muy optimizada, y puedo asegurar que ningún usuario sería capaz de distinguir el rendimiento entre su procesador -Snapdragon 8 Gen 3- y el Snapdragon 8 Elite.

Unas cámaras muy consistentes. Las cámaras del S24 Ultra no me apasionan, de hecho, la gran comparativa la ganó el Xiaomi 14 Ultra. Sin embargo, hay un punto que destaqué especialmente en la comparativa: la consistencia.

Muchos de sus rivales logran superarle en varias situaciones, pero para mí el S24 Ultra sigue siendo "el iPhone de Android" en lo que se refiera a cámaras, me explico. Uno de los puntos que más valoro en fotografía móvil es poder predecir cómo va a hacer la foto mi teléfono. Que no haya sorpresas con el procesado.

El S24 Ultra casi nunca llega a hacer la fotografía a la perfección, pero es muy constante disparando. Si a esto le sumamos que la interfaz de cámara es una de las más amigables, que es de los pocos que dispara en RAW crudo a 50 megapíxeles, y lo bien integrado que tiene Gemini a la hora de hacer ediciones, la experiencia fotográfica es excelente.

Un móvil consistente, sin estridencias. El Pixel es un gran teléfono, pero su procesador no está a la altura. El Xiaomi es genial, pero HyperOS no es para mí. Algo similar me sucede con Honor, y con Huawei sin servicios de Google más aún. OPPO y Realme están por encima en hardware, pero la ROM está por detrás.

El S24 Ultra no es el mejor en ningún aspecto, pero sí el más equilibrado del momento. Brilla en pantalla, cámara, rendimiento, batería, y a nivel de soporte está por encima de todos sus rivales, salvando a Google.

Imagen | Xataka

