Haier HQLED S800, análisis: su margen de mejora no le impide dar un puñetazo al estómago de la gama media

Esta no es nuestra primera cita con un televisor de la marca china Haier. A mediados de 2018 probamos a fondo su modelo U55H7000, un dispositivo de 55 pulgadas con una dotación de tecnologías interesante y un precio muy competitivo. Estas son, precisamente, las coordenadas en las que se mueve el televisor HQLED S800 que estamos a punto de poner a prueba, aunque, como vamos a comprobar, es más ambicioso que el H7000.

Hasta ahora en España este fabricante era conocido ante todo por sus electrodomésticos, pero en febrero de este año puso encima de la mesa una apuesta sólida con la que aspira a incrementar su presencia en el mercado de los televisores. El HQLED S800 forma parte de la avanzadilla de modelos equipados con un panel LCD, pero también peleará en el segmento prémium con sus propios televisores OLED. La competencia aprieta muy fuerte, por lo que esta pantalla es un buen punto de partida que nos invita a averiguar cómo se las gasta Haier.

Haier HQLED S800: especificaciones técnicas



características panel LCD HQLED 4K UHD de 65 pulgadas, 10 bits, 60 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos hdr Dolby Vision, HDR10 y HLG retroiluminación LED directo modo filmmaker Sí Tiempo de respuesta 6,5 ms Modo para juegos Sí sistema operativo Android TV 11 conectividad 4 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x salida para auriculares y 1 x salida digital óptica conectividad inalámbrica Wi-Fi Bluetooth 5.1 sonido 2 x 13 vatios 6 altavoces Dolby Atmos Dolby Audio etiqueta energética Clase F consumo 96 kWh/1000h dimensiones 1.448 x 906 x 295 mm (con peana) peso 19,7 kg (con peana) precio 1.019,15 euros

Haier ha hecho los deberes: su diseño y su acabado están a la altura

Antes de que prestemos atención a los detalles merece la pena que repasemos brevemente cuáles son las principales señas de identidad de este televisor. Y la más importante de todas ellas es su panel. En este modelo Haier ha apostado por una matriz LCD de 60 Hz con tecnología MEMC y nanocristales. De la retroiluminación del panel se responsabiliza una lámina de diodos de tipo LED directo, una solución a priori más avanzada que la estrategia de iluminación periférica pero menos precisa que la retroiluminación FALD y mini LED.

De la retroiluminación del panel se responsabiliza una lámina de diodos de tipo LED directo

Dos de las áreas en las que el modelo H7000 no nos convenció durante nuestro análisis fueron su diseño y su acabado, pero este HQLED S800 sí lo ha hecho. En la siguiente fotografía general podemos ver que sus marcos son muy finos. Además, el margen inferior del dispositivo está revestido en una tela suave y transparente desde un punto de vista acústico debajo de la que residen los altavoces que se responsabilizan de resolver el sonido del televisor. Nada que objetar hasta aquí.

La peana de este televisor es una delicia. En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que es extremadamente estilizada, y, además, ha sido mecanizada a partir de dos barras de acero que le dan un estilo sofisticado. Honestamente, a mí me gustan este tipo de peanas por su sencillez y por la habilidad con la que no roban el protagonismo al auténtico corazón de cualquier televisor: la pantalla. Además, esta peana resuelve muy bien la estabilidad del panel, así que no le pongo ninguna pega.

En la siguiente fotografía de detalle podemos intuir que Haier se ha esmerado en el acabado de este televisor. Y sí, os confirmamos que ha sido así. No es una pantalla con una construcción lujosa, pero está mucho más cuidada que la del modelo H7000 que analizamos hace ya casi cinco años. Es evidente que durante este tiempo esta marca ha refinado sus propuestas, algo imprescindible para competir con garantías en un mercado en el que participan titanes con más solera, como Sony, LG, Samsung, Philips o Panasonic.

El sistema operativo que nos propone este televisor es Android TV 11, y desde un punto de vista estético no tengo nada que objetar. Además, el contenido de las principales plataformas de vídeo bajo demanda está bien integrado en la interfaz principal, y podemos personalizarla con mucha flexibilidad. No obstante, en esta área este televisor tiene un punto débil: su procesador no va precisamente sobrado a la hora de lidiar con el sistema operativo. No arruina nuestra experiencia en absoluto, pero he probado televisores de otras marcas que mueven Android TV con más agilidad.

Por otro lado, el mando a distancia que nos entrega Haier junto a este televisor es minimalista. Me recuerda un poco a los que nos proponen LG y Samsung, pero este es más frágil debido a que está fabricado en un policarbonato que no acaba de gustarme. No es grave, pero yo habría agradecido un mando a distancia un poco más sólido. Además, solo tiene tres botones de acceso directo a YouTube, Netflix y Amazon Prime Video. Le habría sentado bien entregarnos alguno más.

Su calidad de imagen con películas, bien. Su sonido, mejor aún

Para poner a prueba la calidad de imagen de este televisor recurrí a algunas de las películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K que suelo utilizar, entre las que merece la pena destacar 'Dune', 'El renacido', 'La llegada', 'Interstellar', 'Blade Runner 2049' o 'Spider-Man: Lejos de casa', entre otras. También utilicé contenido de Netflix y YouTube que conozco muy bien.

El procesado de la imagen de este HQLED S800 minimiza con eficacia el ruido de alta frecuencia

La baza más clara de este televisor desde un punto de vista cualitativo es su reproducción del color. Los nanocristales continúan siendo una apuesta ganadora, y algunas marcas han conseguido refinarlos lo necesario para entregarnos una cobertura generosa del espacio de color DCI-P3. Haier es uno de estos fabricantes.

Además, el procesado de la imagen implementado en este HQLED S800 minimiza con eficacia el ruido de alta frecuencia y recupera un nivel de detalle alto en los objetos en primer plano. Su calidad de imagen global le permite competir con garantías en su segmento de precio.

Por otro lado, su retroiluminación de LED directo cumple, pero no consigue entregarnos una relación de contraste tan alta como los televisores LCD que implementan un esquema FALD o mini LED, y tampoco recupera tanto detalle en las regiones en sombra y altas luces (son las áreas más iluminadas de cada fotograma). La secuencia de 'Dune' que podemos ver en la siguiente fotografía es estupenda para poner a prueba la habilidad con la que cada televisor recupera información en las zonas más conflictivas de cada fotograma.

Los ingenieros de Haier han conseguido mantener el blooming bajo control (es ese defecto que se manifiesta bajo la forma de unos halos que rodean las zonas más iluminadas de cada fotograma), pero en condiciones rigurosas está presente, como cabe esperar si tenemos en cuenta que la retroiluminación de este televisor es de LED directo. Es evidente que no está a la altura de los modelos FALD o mini LED, pero sí compite con garantías con los dispositivos de LED directo más cuidados.

En la siguiente fotografía podemos ver cómo lidia con los destellos la cobertura antirreflejos que han puesto a punto los técnicos de Haier. No es la mejor lámina antirreflejos que he visto en acción, pero no está nada mal. Si no hay una fuente de luz incidiendo directamente sobre el panel es poco probable que tengamos problemas con los reflejos.

Las cuatro entradas HDMI de este televisor implementan la norma 2.1. Y, por supuesto, tiene un modo para juegos, lo que refleja con claridad que Haier no se ha olvidado de los entusiastas del gaming. Su calidad de imagen en este apartado está a buen nivel, pero en este escenario de uso tiene un talón de Aquiles que no podemos pasar por alto: su panel trabaja nativamente a 60 Hz, por lo que este televisor no es la mejor opción para sacar partido a una consola de última generación. En este territorio es mejor apostar por un dispositivo con un panel de 120 Hz.

Y por fin llegamos a la que sin duda es una de sus bazas más claras: su sonido. Está preparado para virtualizar audio Dolby Atmos, y, además, lo hace de una forma solvente gracias a los seis altavoces que residen en su extremo inferior como si estuviesen integrados en una barra de sonido.

La escena sonora que reproduce es amplia y la distorsión es comedida siempre y cuando no se nos vaya la mano con el volumen. Para mejorar el sonido de este televisor es necesario apostar por una barra de sonido de cierto nivel. Dudo mucho que una de gama básica consiga sacarle los colores.

Haier HQLED S800: la opinión y nota de Xataka

Este televisor es una propuesta de gama media apetecible. Tiene a su favor un diseño y un acabado muy cuidados, una calidad de imagen competitiva en su segmento de precio que se sostiene sobre una implementación de la retroiluminación de LED directo bien resuelta, y una conectividad a la altura. Además, nos entrega un sonido muy convincente. Tanto, de hecho, que para mejorarlo es necesario apostar por una barra de sonido de cierto nivel.

Su sonido es muy convincente. Tanto, de hecho, que para mejorarlo es necesario apostar por una barra de audio de cierto nivel

Pese a todo esto, tiene margen para mejorar. Android TV 11 es una plataforma muy sólida, pero la CPU de este televisor en algunos momentos la mueve con cierta dificultad. Además, la retroiluminación de LED directo adolece en circunstancias comprometidas de un blooming claramente perceptible. Y, para rizar el rizo, el mando a distancia que nos entrega Haier es un poco frágil. Aun así, es un televisor que merece la pena tener en cuenta si su precio encaja con nuestro presupuesto.

7,9 Diseño 8,5 Calidad de imagen 7,5 Sonido 8 Interfaz y software 7,5 A favor Su diseño y su acabado están muy cuidados

Tiene una calidad de imagen competitiva en su segmento de precio

Haier se ha lucido con el sonido de este televisor

Sus entradas HDMI implementan la norma 2.1 En contra Su procesador va algo justo a la hora de mover Android TV 11

Adolece de cierto nivel de 'blooming'

El mando a distancia que nos entrega Haier es frágil

Su panel de 60 Hz no es ideal para sacar el máximo partido a las consolas de última generación



Este televisor ha sido cedido para este análisis por Haier. Puedes consultar nuestra política de relaciones con las empresas.

