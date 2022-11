FlexiSpot E7, análisis: las mesas elevables son algo más que una moda, y este modelo lo demuestra

A quienes llevamos ya algún tiempo en esto de la informática, no se nos olvidan nuestros primeros ordenadores. En muchos sentidos, la conexión entre aquellos primeros años de descubrimiento y las sensaciones que nos provocaban han hecho que nos apasionemos por este mundillo - y como todos los buenos compañeros de viaje, jamás olvidaremos las anécdotas. Sin embargo, más allá de la tecnología, hay algo que curiosamente siempre nos ha acompañado también: las mesas donde disfrutábamos de ellos.

Mi padre tuvo que montar mi Amstrad CPC 464 en la mesa de una salita que teníamos en casa. Era una de aquellas mesas redondas de centro, de la que tuvimos que quitar un enorme jarrón para poner el monitor CRT de 14”, que no cabía en ninguna otra parte. Aquella mesa fue sustituida por un escritorio de estudiante que tampoco estaba pensado para aquellos primeros ordenadores de 8-bits, pero al menos todo parecía estar más recogido.

A lo largo de estos años hemos visto de todo, y es que las mesas que para nosotros eran nuestro centro de control han tenido diversas y variadas formas: bandejas extraíbles para teclado, zonas de almacenaje para las torres en un lateral (o debajo del tablero). A finales de los ochenta habían propuestas tan locas como un híbrido entre máquina recreativa y mesa de ordenador, que - eso sí - probablemente te convertía en el rey del barrio.

Uno de esos muebles locura de los 80. El teclado era extraíble y eso parecía convertirlo en mesa de ordenador. Eran otros tiempos...

Muchos niños soñamos con tener una mesa como la de Telematch en casa (bueno, yo lo soñaba).... este es uno de los diseños locos de la época que quedan en nuestro recuerdo, pero sin duda los tiempos han cambiado. En plena época del teletrabajo, la irrupción de forma masiva de la informática en los hogares y las diferentes formas que tenemos hoy de relacionarnos con nuestras máquinas han cambiado algo: las mesas donde trabajamos en casa (o en la oficina) ya no sólo se enfocan hacia la tecnología, también en nosotros - con el foco principal en algo tan importante como la ergonomía. Y el diseño.

Ficha técnica del escritorio de altura regulable FlexiSpot E7



Flexispot e7 colores del marco Negro, blanco y gris COLORes DEL TABLERO Arce, blanco, bambú, negro, caoba, nuez, gris, grafito y mármol TAMAÑOS disponibles 120 x 60 cm / 140 x 70 cm / 140 x 70 cm (curvado) / 160 x 80 cm / 180 x 80 cm Peso máximo 125 kg Velocidad máxima 38 mm/s voltaje 100- 240 rango de altura ajustable 58 - 123 cm rango de temperatura 0 - 40º memorias de posición 4 usb en panel de control USB-A / QC 2.0, 3.0 / 5V, 9V, 12V BLOQUEO INFANTIL SÍ SENSOR ANTI-COLISIÓN SÍ PRECIO DESDE 469,99€ (EN BLACKFRIDAY A 349,99€)

Esta mesa se monta… y se enchufa

La elección de una mesa elevable puede ayudarnos a destensar la postura si pasamos mucho tiempo sentados

La elección de una mesa elevable atiende a muchas razones: los que pasamos muchas horas al día delante del ordenador entendemos la necesidad de levantarnos de la silla de vez en cuando, algo que ayuda a nuestro cuerpo a destensar la postura. Pero también puede ser por comodidad, quizás por nuestra altura necesitemos una mesa que no está dentro de las medidas estándar. La marca FlexiSpot tiene una muy buena opción en el mercado, el modelo E7 de tres secciones. Esto significa que cada pie de la mesa está dividido en tres estructuras que se contraen o se extienden haciendo crecerla en altura.

Pero empecemos por el principio: ¿cómo se monta una mesa que tiene dos motores y se puede considerar prácticamente otro gadget más? La propuesta de FlexiSpot es en realidad muy sencilla y me gusta por dos aspectos: viene perfectamente protegida y es fácil de montar. El modelo que estoy usando yo vino en tres paquetes: uno para el tablero (perfectamente embalado), otro con la estructura y un último con las ruedas (que es algo que podéis pedir opcionalmente).

El tablero viene perfectamente protegido

Las instrucciones de montaje son muy claras con esquemas sencillos de entender (aunque no vienen en español), incluso detallan cosas que ya vienen montadas en las propias cajas - como por ejemplo los dos motores que lleva la estructura. Básicamente, nos limitaremos a atornillar dicha estructura al tablero, y las patas a dicha estructura. Las instrucciones que incluye el conjunto son bastante claras y explican paso a paso cómo montarlo.

Las herramientas para ello ya vienen en el paquete (incluidas las llaves Allen necesarias para ello) y los tornillos vienen perfectamente separados y marcados para localizar cuales tenemos que utilizar en cada momento. Es sencillo entender cuál tenemos que utilizar y aunque no tenemos experiencia montando este tipo de muebles, cualquiera puede hacerlo.

Hay dos cosas que os recomiendo sobre el montaje: primero, contad con la ayuda de alguien para mover el tablero y la estructura de montaje, lo haréis más cómodamente y evitáis problemas o caídas accidentales que pueden lastimar la madera. El segundo consejo es visualizar cuál será la parte delantera de la mesa: fijaos que en uno de los lados por debajo del tablón hay unos orificios a izquierda y a derecha. Es ahí donde hay que atornillar el panel de control de la mesa, donde más fácil os resulte el acceso (a un lado o a otro, la marca nos trae el tablón con las perforaciones ya hechas para que sólo tengamos que atornillarlas).

Una vez montada la mesa, sorprende por la estabilidad y los buenos acabados de los materiales: los tornillos se ajustan perfectamente a cada espacio de forma firme, y tanto la estructura de acero y carbono como la madera son de muy buen calidad, sólidos y muy resistentes. Los acabados están muy bien rematados y presenta un muy buen aspecto final.

El montaje de la electrónica de la mesa es también sencillo: como digo, los motores ya vienen montados dentro de la estructura, sólo hay que conectar todas las partes entre sí y estaría listo para funcionar. En mi caso, a la primera prueba ya funcionaba todo sin problemas.

Materiales de calidad y “full equipe”

La propuesta de FlexiSpot con la E7 quiere proporcionar un buen diseño con lo último en mesas motorizadas. Además de la calidad de materiales que comentaba antes, también podemos encontrar una variedad en colores tanto para la estructura metálica (en tres acabados, negro, blanco y gris) como para el tablero: arce, blanco, bambú, negro, caoba, nuez, gris, grafito y mármol. El modelo que veis en las fotos tiene la estructura en blanco y el tablero en acabado “arce”. Casualmente, visualmente el material es idéntico al acabado de otra mesa “normal” que tengo en casa, sólo que el diseño de FlexiSpot tiene un tacto con algo más de textura - mucho más agradable.

La versión estándar de la mesa tiene un rango de elevación que va desde los 58 a los 123cm, pero si queremos otra distancia de elevación algo más alta, hay una versión E7H que va desde los 73 a los 138cm. En la web de la marca se pueden añadir muchos complementos opcionales, como el administrador de cables, soporte de CPU e incluso sillas. En el modelo de prueba, el único accesorio fueron las ruedas (aunque se podrían haber comprado por separado ya que el anclaje es el habitual en sillas de escritorio).

Los cables y los dos pequeños motores quedan perfectamente protegidos bajo el mástil principal

Aún sin adquirir el accesorio de administrador de cables, el modelo base viene con una zona que protege los motores bajo la mesa y esconde los cables para que sean invisibles por fuera. De hecho, si no supiéramos que es una mesa motorizada, sería difícil diferenciarla solo echando una ojeada a la estructura: si bien es cierto que tiene el espacio justo para los propios cables de la mesa. El tamaño del tablero va desde los 120 hasta los 180 cm de ancho, con 60 cm de profundidad mínima que podrían llegar a los 80 cm.

Los pies con tres secciones y dos motores permiten un movimiento sin tirones

El desplazamiento es tan suave que ni siquiera un Apple Pencil de primera generación se desliza por el tablero

Algo a tener en cuenta de un “dispositivo” como esta mesa es que cuenta con dos motores en cada una de las patas: esto permite que el desplazamiento vertical sea suave y sobre todo, uniforme - algo imprescindible en una mesa así. De nuevo la calidad de componentes nos sorprende ya que el movimiento no da tirones, y en mis pruebas incluso con algún vaso encima de la mesa, el líquido apenas se mueve. Para que os hagáis una idea: el Apple Pencil de primera generación - que es completamente cilíndrico - ni se mueve cuando la mesa cambia en altura.

Incluso posee una certificación reconocida dentro de los muebles de oficina, la BIFMA: avala su seguridad, estabilidad y durabilidad, cumpliendo unos requisitos de calidad rigurosos. La puse a prueba anclando a la mesa un brazo VESA con un monitor ultra-panorámico de 34”, que pesa unos 10 kilos. No sólo el tablero admite perfectamente el peso, es que además no observo ninguna inestabilidad, pese a montarlo en uno de los lados de la mesa sin ningún peso similar en el lado contrario. No es raro: la E7 admite hasta 125 Kg encima de ella.

Viene con velocímetro, pero es silenciosa

A la hora de tener en casa una mesa mecanizada, son importes varios factores. El primero ya lo hemos comentado, un diseño con pies en tres secciones que se contraen y se expanden y dos motores para ganar estabilidad y un movimiento continúo evitando tirones que puedan dañar lo que tengamos sobre ella.

La FlexiSpot E7 cuenta con dos motores pero es absolutamente estable y muy silenciosa: menos de 47 decibelios en pleno movimiento

Hay también dos factores importantes, sobre todo en una mesa como la E7 que cuenta con estos dos motores. El primero es su nivel de sonoridad cuando la estamos utilizando. En el caso de este modelo de FlexiSpot, los motores en pleno funcionamiento apenas llegan a los 47 decibelios, una cifra que nos permite usarla durante una noche silenciosa sin molestar al resto de personas que vivan en casa.

El otro, es la velocidad de elevación: si bien es importante que tanto la aceleración como la frenada comiencen de forma suave para evitar tirones, la velocidad en plena elevación o descenso debe ser apropiada para mantener la estabilidad. En la E7, dicha velocidad es de 38 mm/s: una buena cifra que permite ganar aceleración y pasar de modo sentado a modo “de pie” en poco más de nueve segundos.

Un extra importante que no tienen todas las mesas de este tipo es la función anti-colisión: la mesa es capaz de detectar gracias a sensores en ambos motores cuando hay un obstáculo que no permite el ascenso o el descenso del tablero (por ejemplo, un radiador en la pared, o una cajonera). En ese caso, la mesa detecta el problema y retrocede un par de centímetros de forma automática para evitar cualquier tipo de daño. Incluso es capaz de regularse esta intensidad desde el panel de control que incorpora.

Un pequeño centro de control

La mesa cuenta con un pequeño panel de control que puede atornillarse a nuestra izquierda o derecha (es indiferente donde lo pongáis). En el caso de la E7, tiene los botones imprescindibles para su funcionamiento:

Subir o bajar de forma manual la mesa

Botón de memorización de posición, activación del bloqueo infantil o del sensor de colisión.

Una pequeña pantalla led que muestra la posición (en cm) del tablero de la mesa respecto del suelo. Y su velocidad cuando la elevación o el descenso está en movimiento.

Cuatro botones de memoria para las distintas posiciones que puede recordar la mesa.

El panel es completamente táctil, por lo que es muy fácil para la limpieza diaria, y muy discreto en el día a día. Reacciona de forma instantánea con el contacto de los botones, y en mi experiencia, es difícil activarlo con algún roce por error. En el lateral ofrece una muy cómoda entrada USB-A compatible con las normas Quick Charge 2.0 y 3.0, funcionando a 5V, 9V y 12V. Hubiera sido una buena idea haber incorporado un HUB con más entradas o incluso algún USB-C de más potencia, sobre todo teniendo en cuenta que gastaremos uno de nuestros preciados huecos en el enchufe al conectar la mesa.

La medición de la altura (en cm) es muy precisa: los 8 cm de diferencia es exáctamente lo que miden las ruedas del modelo de prueba

La medición del panel en centímetros es muy precisa, pero hay que tener en cuenta que mide desde la base de las patas de la mesa: eso significa que si añadimos por ejemplo unas ruedas - como veis en el modelo de las fotografías - hay que añadir aproximadamente lo que miden (unos 5 cm más). En cualquier caso, el indicador de la pantalla nos servirá como referencia para situar el punto más cómodo en ambas posiciones.

Adaptada al resto de nosotros

Para quienes pasamos muchas horas al día sentados en nuestra mesa de trabajo, una mesa elevable de este tipo (y sobre todo, con esta calidad) es todo un cambio sobre todo en hábitos. Habitualmente tendemos a pensar que con estas mesas vamos a trabajar “siempre de pie”, pero lo suyo es precisamente combinarlo a nuestro antojo: hacer que la mesa “se adapte” a nosotros.

En mis pruebas, he notado un cambio en cómo utilizo mi espacio de trabajo - precisamente escribiendo este artículo. La idea con este tipo de mesas es alternar el tiempo sentados con momentos de pie - algo con lo que destensamos el cuerpo al cambiar de posición. También lo veo utilísimo para videoconferencias, con la posibilidad de tener mucha más facilidad para gesticular y hablar que hacerlo siempre sentados.

Por ejemplo, cada dos horas trabajaba media hora de pie, a una buena altura que me permita tener la espalda recta y la vista cómodamente en el monitor. Esto hace bastante más llevadera las largas horas delante de la pantalla, y nos permite trabajar de forma más ágil, por ejemplo a primera hora del día al volver del gimnasio o a mitad de la tarde si ya llevamos sentados si levantarnos demasiado tiempo.

Son pequeños hábitos, que para quienes trabajamos gran parte del tiempo en casa nos permite jugar con la configuración de nuestro propio setup. Las ideas no sólo se reducen a trabajo, porque ya que la tenemos en alguna habitación o despacho, debo deciros que me vino de perlas cuando tuve que ordenar la horrible caja de cables que todos tenemos en casa adecuando la mesa a la altura perfecta para no ir agachándome buscando alguno en concreto. Otra idea: doblar la ropa recién tendida después de trabajar, o comer a medio día de pie viendo nuestra serie favorita como parte del descanso. El uso es el que cada uno queramos darle.

Indiscutible la calidad de esta FlexiSpot E7, tanto en materiales, como en montaje o posibilidades: es un producto redondo con el que ganaremos tiempo en salud (también podéis combinarlo con bicicletas estáticas o cintas de andar) estirando un poco las piernas y cambiando de la habitual forma de trabajo a otra más ágil, cómoda y - por que no - divertida.

El precio de este modelo es de 469,99€, pero el próximo 25 de noviembre con motivo del Black Friday podéis tener un descuento de 120€ - pudiendo comprarla por un equilibrado precio de 349,99€, en mi opinión muy atractivo teniendo en cuenta la calidad que nos ofrece. Sin duda un paso adelante hacia un cambio de hábitos, nunca mejor dicho.