ASUS Zenbook 13 OLED, análisis: la gran sorpresa del año no cuesta ni 1000 euros

Disponer de un ultrabook que podríamos considerar de gama alta básicamente por el uso de una pantalla OLED ya no es una opción exclusiva de quien cuenta con un gran presupuesto para comprar su nuevo portátil.

El ASUS Zenbook 13 OLED es una opción de ultrabook con lo último en hardware de Intel, diseño compacto y sobre todo, una pantalla OLED que destaca por encima de todo. Pero si por algo despertará tu interés es por su precio, por debajo de los 1.000 euros.

Ficha técnica del ASUS Zenbook 13 OLED UX325

ASUS ZenBook 13 OLED Pantalla 13,3 pulgadas con ratio de 16:9, FullHD, OLED Procesador Intel Core i5 o i7 (11ª gen.) Memoria 16 o 32 GB Gráficos Intel Iris Xe Graphics Almacenamiento SSD de 512 GB Puertos 2xThunderbolt 4, 1xUSB-A, 1xHDMI 2.0b, 1xmicroSD Sonido Harman/Kardon Batería 67 Wh Otros Teclado retroiluminado, Windows Hello Dimensiones 30.42 x 20.3 x 1.39 cm Peso 1,14 kg Precio 934 euros

Un ultrabook de cabecera

Con el reconocible diseño de círculos concéntricos al logo de ASUS y un acabado en metal cepillado, el ASUS Zenbook 13 OLED no necesita mucha presentación a nivel de diseño. Es claramente reconocible como un modelo Zenbook desde hace bastantes generaciones. También lo es el acabado que recoge demasiado fácilmente huellas y cierta suciedad. Nada es gratis.

Un diseño muy reconocible ... no faltan ni las huellas

El ASUS Zenbook 13 OLED es un ultrabook de libro por dimensiones y peso. Es compacto, con un grosor por debajo de 1.4 cm y su peso sobrepasa por muy poco el kilo: 1.14 kg. Con estas credenciales resulta un equipo muy cómodo de manejar llevar de un lado a otro.

Compacto y con poco más de 1 kg de peso. Toda una declaración de intenciones en el mundo de los ultrabooks

El acabado, en metal, está bien cuidado aunque sin resultar extraordinario. Queda algo por debajo a nivel de detalle de las gamas más altas (y caras) de ultrabooks. Pero hay buenos detalles como que la pantalla tenga un amplio margen de inclinación y ello sirva para elevar ligeramente el teclado para hacer más cómodo el tecleo.

Precisamente la pantalla ocupa buena parte del frontal, con buena reducción de marcos laterales y algo menos en los superior e interior. El porcentaje de aprovechamiento del frontal es del 88% según el fabricante.

La conectividad del equipo se corresponde bastante con el uso que parece más lógico para el equipo. Tenemos disponible un puerto USB-A 3.2 Gen1 y lector de tarjetas microSD a la derecha, así como un puerto HDMI 2.0b y dos USB-C Thunderbolt 4 compatibles con carga y salida de vídeo en la izquierda. En ese lado queda el LED de información de la carga de la batería, que se realiza vía USB-C.

Algo que echamos de menos en el diseño del ASUS Zenbook 13 OLED es el lector de huellas, que no está disponible. A cambio disponemos de una cámara web con IR compatible con Windows Hello pero funciona bastante bien como identificación biométrica cuando hay luz, pero que ofrece calidad HD mediocre cuando la usamos para videollamadas.

La tecnología OLED a un precio asequible

ASUS ha decidido ir a por todas con la tecnología OLED en este 2021. Buena parte de sus mejores ultrabooks y portátiles no gaming que se ponen a la venta en esos meses previos a final de año cuentan con la tecnología OLED como uno de sus grandes atractivos.

El ASUS Zenbook 13 OLED es quizás el más interesante por lo que toca al bolsillo. Y hemos podido comprobar que lo que promete a nivel de pantalla no se ve recortado en absoluto por la etiqueta del precio.

La pantalla del ASUS Zenbook 13 OLED es un panel con tecnología OLED que no renuncia a ninguna de las prestaciones que nos asegura esta tecnología. Tenemos efectivamente un brillo máximo algo de 550 nits, lo que lo hace cumplir con el estándar Display HDR True Black 500 de VESA. Ofrece un tiempo de respuesta de 0.2 ms y procesamiento de 10 bit para conseguir más de 1 millón de colores posibles.

Aunque no ofrece una resolución 4K, tener una pantalla OLED a este precio no es nada habitual

La pantalla, con contaste de 1.000.000:1, permite mostrar el 100 % del espacio de color DCI-P3 y un 133 % del espacio sRGB con validación Pantone. También es un panel certificado por TÜV Rheinland y SGS en su rol de reducción de la intensidad de la luz azul.

Lo que quizás llame la atención sobre esta pantalla es su resolución. Aquí no queda asociada a la habitual 4K sino que se queda en unos más correctos 1080p, suficientes para esta diagonal y objetivo principal del equipo, además de potencialmente beneficiosa para la autonomía.

La pantalla tiene una correcta visualización en exteriores gracias a ese alto brillo y el contraste, aunque no estamos ante un panel con sistema antirreflejos. Tampoco es un panel táctil, algo que nos preocupa bastante menos.

En el apartado de sonido, contamos con altavoces situados en la parte inferior del equipo. Del aspecto técnico se responsabiliza ICEPower, contando además con la personalización Harman/Kardon. El resultado es aceptable tanto por potencia como por fidelidad, pero sin que podamos decir que nos ha fascinado la reproducción de graves, por ejemplo.

Uno de los puntos negativos de este ultrabook es que ha dejado de lado el puerto de 3.5 mm

Algo importante es que en este ASUS Zenbook 13 OLED no hay puerto de auriculares. Si quieres usar tus auriculares con cable, deberás recurrir al adaptador USB-C a Jack de 3.5 mm que viene incluido en la caja.

La guerra entre Intel y AMD llevada al extremo

El ASUS Zenbook 13 OLED es otro de los equipos que, para celebración de los usuarios, vive desde dentro la guerra interna entre AMD e Intel. El modelo que hemos probado es el que adopta el Intel Core i7-1165G7 a 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos) pero hay disponible una versión del mismo equipo con los Ryzen 7 más actuales a un precio unos 100 euros inferior.

La configuración analizada ofrece 16 GB de memoria LPDDR4X soldada a placa que podemos ampliar hasta 32 GB. El SSD, de tipo NVMe PCIe 3.0 es de 512 GB en todas las versiones y en nuestras pruebas se ha comportado como el componente más débil de la cadena. No son malos resultados pero está lejos de los mejores que hemos analizado en otros ultrabooks de gama alta.

Si pasamos a poner a prueba al procesador, el Intel Core i7 consigue XX puntos en la prueba Work y Home de PCMark 8. En Cinebench R20 alcanzó casi los 2.000 puntos.

En en apartado gráfico es donde el equipo con Intel y sus Iris Xe sacan ventaja a los gráficos integrados de AMD en sus Ryzen. Pero la diferencia, para un equipo de este corte y objetivo, no es determinante. En los test de 3DMark conseguimos resultados de 1561 y 4204 puntos en las pruebas TimeSpy y FireStrike respectivamente. En Night Ride este equipo superó los 16000 puntos.

En funcionamiento el ASUS Zenbook 13 OLED es un equipo completamente silencioso la mayoría del tiempo. Cuando los ventiladores entran en acción tan solo podemos escuchar un leve rumor. Pese a ello, no hay calentamiento excesivo en funcionamiento, manteniéndose habitualmente alrededor de los 60-70 grados y con el calor siempre concentrado en la parte cercana a la pantalla, por lo que no molesta al usar el teclado pero sí cuando tenemos el equipo sobre las rodillas.

En cuanto a la conectividad inalámbrica, es Wifi 6 y Bluetooth 5.0.

El software que incluye el equipo, con Windows 10 y listo para actualizar a Windows 11, incluye una suite muy básica para gestionar aspectos del equipo (perfiles de la pantalla OLED, ajustes de audio ...) así como disponer de información del mismo.

Gran autonomía como complemento perfecto de un ultrabook

Un ultrabook con poca batería de poco o nada sirve. Si sacrificamos algo de ergonomía e incluso pantalla por portabilidad tenemos que recoger ese esfuerzo en el apartado de autonomía.

Este ASUS ZenBook 13 OLED tiene justo a la autonomía como uno de sus pilares fundamentales. Cuenta con una batería de 4 celdas de iones de litio con capacidad de 67 Kw que junto con la pantalla OLED que no es 4K y los nuevos Intel, ofrecen una resistencia a destacar.

En nuestras pruebas mixtas, con conectividad todo el tiempo, brillo alrededor de los 150-200 nits y trabajo variado que incluye ofimática, redes sociales, audio, reproducción de vídeo (alrededor de dos horas por carga) y mucha navegación web, este ASUS ZenBook 13 OLED promedió por encima de las 10 horas de autonomía.

La carga completa, que recordemos se hace vía USB-C con un cargador de serie de 65 W, tarda algo menos de 1 hora y 45 minutos.

Teclado cómodo y touchpad multidisciplinar

Ocupando toda la anchura disponible tenemos el teclado del ASUS Zenbook 13 OLED. Hablamos de un teclado de tipo chiclet con un recorrido de tecla de 1.4 mm y que resulta bastante cómodo para largas sesiones de escritura, aunque tardarás algo de tiempo en acostumbrarte a sus teclas anchas pero poco altas, de un tamaño algo menor de lo que me suele gustar.

El teclado es retroiluminado con tres niveles diferentes de iluminación seleccionables manualmente con las teclas de función. La visualización con poca luz ambiente es muy buena gracias al tono oscuro de las teclas y la serigrafía clara.

Como en otros Zenbook de la compañía, el touchpad, además de ser él mismo, puede actuar como un teclado numérico auxiliar en caso de necesitarlo. Para ello hay un control en la esquina superior izquierda que solo hay que mantener pulsado un segundo.

Como touchpad clásico, me ha resultado suave al tacto y muy preciso, permitiendo muchas precisión en los gestos, comodidad en el clic y aunque no tiene un tamaño muy generoso porque no hay más espacio disponible, su anchura admite movimientos bastante amplios.

ASUS Zenbook 13 OLED, la opinión y nota de Xataka

Muy contentos hemos acabado la review de este ASUS ZenBook 13 OLED. Los motivos los habéis podido leer: estupenda pantalla con tecnología OLED, fantástica autonomía, bien de potencia y un diseño compacto y cuidado.

Juntar todos esos argumentos en un equipo ultrabook habitualmente significa asustarnos con la etiqueta del precio, pero nada más lejos de la realidad con este equipo. Por menos de 1000 euros tenemos un equipo que no puede darnos más y al que, una vez acostumbrados a su teclado, llevaremos a todos lados.

9 Diseño9,25 Pantalla 9,5 Rendimiento8,5 Teclado/trackpad8,5 Software8,75 Autonomía9,25 A favor Ligero y compacto

Pantalla OLED de nivel a precio increíble

Gran autonomía En contra Teclado algo pequeño al que cuesta acostumbrarse

Sin lector de huellas

Sin puerto de auriculares y sonido algo justo



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de ASUS. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas