He probado el Acer Predator Project DualPlay: un sorprendente todo en uno que combina portátil con mando de juegos

Para destacar en el competido segmento de los portátiles no sólo basta con revestirlos de potencia y capacidades, también necesitan algo de innovación que no tenga ninguna otra marca. Y Acer ha encontrado la manera: embeber un mando de juegos en un PC gaming portátil. Se llama Acer Predator Project DualPlay y he podido probarlo. Curioso lo es un rato.

Acer es una marca especializada en informática y accesorios que no sólo fabrica ordenadores, también decidió diversificar su negocio a productos como las bicicletas estáticas o las consolas portátiles. Precisamente, su último proyecto se mantiene relacionado por la clave de su ecosistema y por el experimento de consola a lo Steam Deck. Porque, ¿cómo sería un portátil si viniera con todo lo necesario para disfrutar cómodamente de cualquier juego?

Un mando de juegos completo que se desmonta por partes

Debo dejar claro que, pese a que el Acer Predator Project DualPlay existe, la marca no tiene planteado venderlo, al menos de momento. Como buen concepto que es, la idea pretende solucionar un problema de una manera original y práctica. En vez de cargar con el portátil y con el mando de juegos, con el Project DualPlay tenemos todo en un único dispositivo.

El ordenador mantiene la estética de los portátiles gaming de la marca. Es grande, pesado, ofrece un hardware de alto nivel del que Acer no ha dado detalles (es un gama alta) y lo más característico es que el área del touchpad queda delimitada por el contorno de un mando de juegos. A simple vista ya se aprecia que el Project DualPlay se sale de lo normal.

El portátil tiene dos botones táctiles sobre el teclado que, al pulsarlos, libera el mando de juegos al tiempo que despliega dos altavoces en el contorno de la máquina. Dichos altavoces potencian la experiencia de juego: ofrecen una potencia de 5 W cada uno. Y el mando se encarga de maximizar la citada experiencia.

El accesorio, una vez desplegado, ofrece todo lo necesario para jugar a cualquier título que sea compatible con el uso de un mando. Se conecta al ordenador de manera instantánea, dispone de su propia batería (que se recarga cuando queda anclado al cuerpo del portátil) y ofrece toda una serie de botones de control para ajustar las acciones en el juego. También tiene luces LED, como buen dispositivo gaming. Y puede utilizarse de manera simultánea con el teclado del propio portátil.

En mano se siente muy cómodo, el tacto es agradable, la resistencia de los sticks me ha parecido adecuada, ofrece una superficie táctil para potenciar el sistema de control y hace gala de un detalle heredado de máquinas como la Nintendo Switch: cada uno de los sticks se libera del propio mando para utilizarse de manera independiente.

Ambos sticks están anclados al cuerpo de forma magnética. Para retirarlos basta con hacer algo de fuerza en vertical y estirar; permitiendo el anclaje de vuelta con sólo acercar todas las partes. Esto permite multiplicar las opciones de juego, como ocurre en la propia Switch. Por ejemplo, para los títulos aptos para dos jugadores simultáneos: cada uno puede tener su parte del mando.

Una curiosidad que está mejor resuelta de lo que parece

Los dispositivos con piezas móviles y distintas partes destinadas a utilizarse por separado suelen acusar un problema de longevidad: ¿aguantarán el trote durante toda la vida útil del producto? A priori, y sin ver el Acer Predator Project DualPlay, me pareció una idea algo peregrina. Tras probarlo lo cierto es que resultó ser bastante acertada.

La superficie táctil del mando es el touchpad del ordenador, todo el dispositivo encaja en el cuerpo del portátil sin añadirle excesivo grosor extra, las partes mecánicas encajan perfectamente entre sí y los mecanismos de liberación aparentan solidez y durabilidad. El conjunto es un portátil todoterreno que sobresale en sus posibilidades de gaming. Aunque eso sí: sin que Acer haya comunicado el precio, y teniendo en cuenta que es un prototipo, seguro que resulta más económico comprar un portátil gaming y un buen mando de juegos por separado.

Pese a lo interesante de la innovación, al final resulta más práctico comprarse un portátil y un mando independientes

¿Tenerlo todo integrado o con la posibilidad de elegir los accesorios por separado? Lo bueno es disponer de la opción: como concepto, el Acer Predator Project DualPlay me ha parecido muy interesante. A ver si termina viendo la luz de forma comercial.

