Así es el sistema de vídeo 3D de Canon para que el mundial de rugby de Japón parezca un videojuego

¿Retransmisión deportiva o videojuego? El realismo de los videojuegos de deportes es cada año mayor — como hemos comprobado recientemente en el análisis del Fifa 20 — pero el mundial de rugby de Japón ofrece justo lo contrario: unas imágenes que parecen dignas de un videojuego en el que podemos cambiar el punto de visión al que nosotros queramos gracias al Free Viewpoint Video System de Canon. ¿Terminará este sistema algún día con el eterno dilema de si ha sido fuera de juego?

Su nombre es Free Viewpoint Video System y corre a cargo de Canon. El sistema comprende un conjunto de cámaras de alta resolución distribuidas por todo el espacio, conectadas y sincronizadas a una red y controladas mediante software para capturar simultáneamente el partido cubriendo todos los puntos de vista.

Después se procesan todas las imágenes par componer un vídeo en tres dimensiones de alta resolución para lograr ese efecto inmersivo de 360 grados que recuerda a los videojuegos o a la vida real. Así, el usuario puede elegir qué punto de vista, ángulo y perspectiva visualizar una escena, pudiendo saltar de un ángulo a otro incluso en slow motion.

El sistema de grabación convencional consta de un sistema de cámaras fijas y suspendidas para capturar el encuentro, si bien ofrecen un punto de vista limitado que no es capaz de cubrir todo el espacio durante todo el partido.

