Nike crea un sorprendente sistema para que te puedas poner sus nuevas zapatillas sin tocarlas con las manos

Puede que no sean las zapatillas con cordones que se atan solos como las de Marty McFly, pero las nuevas Nike GO FlyEase son un buen paso intermedio. Se trata de un modelo que evitan tener que usar las manos para ponérselas, algo especialmente llamativo en medio de la pandemia.

Es cierto que no son estrictamente las primeras en lograrlo, pero el mecanismo ideado por los ingenieros de Nike para dar solución a ese problema es realmente llamativo.

Hay quien ya logra ponerse las zapatillas sin usar las manos cuando estas tienen los cordones atados, pero lo normal en estos casos es que la zapatilla quede algo holgada.

Las Nike GO FlyEase hacen uso de una banda de goma que rodea la parte baja de la zapatilla. En Nike la llaman "tensionadora" porque mantiene esa tensión en toda la zapatilla tanto en posición abierta como cerrada, y lo hace además sin cordones.

El mayor reto al que se enfrentaron estos diseñadores fue el de la creación de esa peculiar bisagra que querían que funcionara sin hacer parecer que la zapatilla estaba rota y pudiéndola adaptar a distintas tallas de zapatilla.

Esa bisagra permite que la suela se separe justo antes de la parte del talón, creando así una mayor abertura para meter y sacar el pie. Otro elemento clave del diseño es el talón, donde un elemento saliente permite pisar fácilmente para activar esa bisagra de forma que se abra y saquemos el pie.

Nike introduces its first fully handsfree shoe the Go Flyease.

The sneaker giant is looking to take on Crocs w/ the $120 sneaker that is being marketed as an everyday shoe for athletes, busy mothers, and people looking to touch their shoes less during the pandemic. $NKE pic.twitter.com/YdJbQGKs8x