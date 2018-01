MyCroft Mark II apuesta por el Open Source y la privacidad para competir con Google Homes y Amazon Echos

¿Quieres un altavoz conectado pero te preocupa la invasión a tu privacidad y esa "escucha permanente"? La opción a los Google Homes y Amazon Echos del mundo existe y se llama MyCroft Mark II.

Es cierto que este producto aún no es una realidad —como todo lo que se lanza en Kickstarter, su futuro es incierto—, pero la apuesta es desde luego llamativa: el software Open Source y la protección de la privacidad son las claves de un altavoz inteligente del que "tú tienes el control", como destacan en la descripción del proyecto.

La privacidad por bandera

En agosto de 2015 los altavoces inteligentes eran un mercado muy limitado, y de hecho los Echo de Amazon eran los únicos productos disponibles. Fue entonces cuando apareció una alternativa casi "de andar por casa", el producto llamado MyCroft que combinaba Open Source con Arduino y Raspberry Pi para ofrecer un dispositivo con prestaciones similares pero con ese enfoque "abierto" y "maker" que atrajo cierto interés.

Ahora el mercado está mucho más maduro y la presencia de Google Assistant, Alexa y Cortana en varios de estos dispositivos ha hecho que el segmento empiece a estar realmente animado. Uno de los problemas de estas alternativas es que su funcionamiento depende de esa interacción con los servidores de Google, Amazon o Microsoft, algo que a ciertos usuarios les inquieta por la potencial invasión a su privacidad.

Eso es lo que pretende resolver el MyCroft Mark II, que "no recolecta tus datos, no te vende productos y no trata de apropiarse de tu vida online". La evolución del primer modelo se nota tanto en eso como en su mejora en los componentes integrados, incluido un sistema de seis micrófonos en matriz, beamforming para mejorar la transmisión y recepción de señales WiFi, cancelación de ruido, dos drivers de 2 pulgadas y 10W de potencia, y una pantalla de cuatro pulgadaspara mostrar información relevante.

MyCroft Mark II será cada vez más inteligente gracias a sus 'skills'

Como sucede con Alexa, el MyCroft Mark II dispone de "Skills", capacidades adicionales que permiten realizar distintas tareas a través de comandos de voz. Por ahora hay 140 de estas capacidades, pero los creadores esperan que la comunidad de desarrolladores aporte más y más a través del sitio oficial del proyecto.

Los MyCroft Mark II ya están disponibles para reserva en la campaña de financiación colectiva que sus creadores han puesto en marcha en Kickstarter, y parece que la idea tiene futuro, porque han superado el objetivo de financiación nada más iniciarse esta campaña.

El precio parte de los 129 dólares para el modelo base, y si todo va como se espera —e insistimos, con Kickstarter y otros servicios similares suelen aparecer problemas y retrasos— los dispositivos comenzarán a llegar a sus compradores en diciembre de 2018.

Más información | MyCroft Mark II en Kickstarter