El HomePod de Apple finalmente llegará el 9 de febrero, aunque no con todas sus características al principio

La fecha de llegada del altavoz inteligente de Apple se sabía que estaba cerca, porque la propia Apple avisó de ello al tener que retrasar su lanzamiento, pero no teníamos fecha exacta. Finalmente Apple ha anunciado que el HomePod llegará el próximo 9 de febrero. De momento sólo en tres países y sin todas las características disponibles hasta próximas actualizaciones.

El HomePod de Apple es un altavoz inteligente con Siri incorporado, pero más que las funciones que pueda dar Siri, lo que Apple quiere destacar en él es su calidad de sonido, es un altavoz para ser escuchado. En la conferencia para desarrolladores de junio del año pasado Apple lo mostró al mundo, anunciando su llegada para finales de año (de 2017). En noviembre sin embargo Apple anunció oficialmente el retraso del lanzamiento, para principios de 2018. ¿Problemas de fabricación? ¿Problemas de software? En una entrevista para El País, uno de los máximos responsables de Apple, Phil Schiller defendía este retraso de varias semanas:

Queremos hacerlo muy bien y tenemos que tomarnos un tiempo para hacerlo como queremos. Nuestra filosofía es ser los mejores. Creo que hemos tomado la decisión correcta.

Fecha de reserva, lanzamiento y países donde se puede comprar

Hoy finalmente Apple ha alertado de la llegada del HomePod en los próximos días. Se podrá comenzar a reservar este próximo 26 de enero, y empezarán a enviarlos a partir del 9 de febrero a los primeros usuarios. Su precio es de 349 dólares en Estados Unidos, falta por ver a qué precio llega a otros países como España con la suma de impuestos y la conversión de divisa.

En la primera tanda llegará a Estados Unidos, Australia y Reino Unido. De España y Latinoamérica no hay noticias, pero puede que a otros países europeos como Alemania o Francia llegue esta primavera. Que no iba a llegar a España es algo que ya se sabia desde su presentación, no es una limitación impuesta por los idiomas que sabe el asistente como ocurre con Alexa, sino más bien una decisión de logística para lanzar el producto de forma gradual.

Cómpralo ahora, úsalo al completo en unos meses

El HomePod dispone de funciones más que interesantes, por ejemplo al colocarlo en una estancia analiza el espacio emitiendo sonidos y según cómo recupera las ondas mapea el lugar. Gracias a esto puede por ejemplo cancelar el eco y crear un modelo acústico. Potenciado por un chip A8 (el que tienen los iPhone 6 por ejemplo) el alma de este altavoz va a ser Siri, que le permite por ejemplo controlar Apple Music, crear recordatorios, enviar mensajes por WhatsApp, pedir un Uber... o cualquier acción que Siri para iPhone actualmente realiza, incluido por supuesto controlar la casa por HomeKit.

Si compras dos HomePod y los pones en la misma habitación se van a sincronizar entre sí y se autoregularán para sacar un sonido stereo perfecto. Pero lo harán a finales de este año, es una de las dos funciones que llegarán dentro de unos meses (mediante una actualización de software) y no estarán disponibles desde el lanzamiento. La otra opción es AirPlay 2, el sistema de conexión inalámbrica para reproducir contenido de Apple que permite conexiones simultáneas y reproducir diferentes pistas en cada accesorio AirPlay 2 conectado al dispositivo iOS.

Cuando Apple atrasó la llegada del HomePod pensábamos que sería para incorporar estas funciones desde un primer momento, incluso más características que no se habían anunciado. Pero parece ser que ni habrán sorpresas ni estarán todas las características. ¿A qué se ha debido el retraso entonces? Probablemente a problemas de fabricación, independientemente el impacto para el mercado español y la mayoría del mundo es menor, ya que tampoco se le esperaba en esta primera tanda.

