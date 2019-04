Una antena VLF de cuatro pulgadas planeta una solución a las emisiones de radio subterráneas

Lo normal es que a estas alturas tengamos la capacidad de acceder a las redes de voz y dato en virtualmente cualquier lugar del mundo. Lo difícil hoy en día no es tener cobertura, sino no tener acceso a ella (de la calidad no hablamos, ojo).

No obstante, hay situaciones en las que ciertas señales de radio no llegan a su destino, y ahora un grupo de investigadores ha desarrollado una antena para transmisiones VLF (Very Low Frequency) que podrían ayudar sobre todo en rescates subterráneos y misiones militares.

Emisiones subterráneas y subacuáticas que podrían salvar vidas

Los responsables de este proyecto han sido los científicos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y en concreto los responsables del SLAC National Accelerator Laboratory.

En la imagen se explica cómo un resonador piezoeléctrico puede usarse como un transistor. Fuente: Nature Communication.

Su invención consiste en una antena de cuatro pulgadas de altura con una singular configuración que es capaz de emitir radiación VLF. Este tipo de emisiones pueden viajar a miles de kilómetros de distancia, pero más importante aún es su capacidad de traspasar incluso decenas o cientos de metros de tierra y agua.

Ya había antenas de este tipo, pero nunca se había logrado hacerlas tan compactas, algo que permitiría crear transmisores portátiles de pequeño tamaño que podrían ser utilizados en misiones de todo tipo en entornos subterráneos e incluso acuáticos.

Según el equipo de SLAC, esta antena es capaz de producir radiación VLS 300 veces más eficiente que desarrollos previos y además lograr un ancho de banda 100 veces superior, lo que por ejemplo permitirá enviar mensaje de texto cortos. No servirá para ver películas en 4K, pero puede que sirva para algo más importante: salvar vidas.

Vía | Engadget

Más información | Nature Communications