Xataka Live 1x05: la explosión del vídeo móvil y la locura del slow motion

En este episodio de Xataka Live montamos una piscina (hinchable) en el salón para no manchar demasiado con los experimentos que teníamos preparados. Spoiler: sale mal.

Leeeento

Atrás quedan las videocámaras para ser reporteros de la BBC (bodas, bautizos y comuniones) o registrar nuestros preciados viajes a Benidorm. No es casualidad que las ventas de cámaras se desplomasen al mismo tiempo que las de los smartphones creciesen sin parar.

En este programa hablamos de todas las virguerías que podemos hacer ya con los móviles en el apartado de vídeo, y es que parece que en los dos o tres últimos años el "efecto wow" de las presentaciones de smartphones se ha concentrado en los vídeos: time-lapses, estabilización óptica y, sobre todo, slow motion.

Viene a verme Fabio Arena de Huawei para hablar de esos 7680 fps del Mate 30 Pro, y, claro, intentamos marcarnos un Hormiguero para poner a prueba esa super cámara lenta. Solo diré que hubo mucha harina y Coca-Cola y mentos implicados.

Javier Lacort me explica por qué hay cosas que solo podemos distinguir a cámara lenta y me trae unos ejemplos espectaculares. Además, como novedad esta semana me meto yo al ring de la batalla de geeks con Alesya. ¿El motivo? Si la mejor herramienta para grabar vídeo siguen siendo las cámaras o están siendo eclipsadas por los móviles.

Por otro lado, John Tones hace un repaso con las mejores escenas a cámara lenta del cine. No falta la mítica de 'Matrix', claro.

Cómo venir de público

Y, como siempre, el programa finaliza con nuestro peculiar concurso, en el que el público asistente participa para llevarse premios. En esta ocasión, el ganador se llevó un Huawei Watch GT 2, valorado en casi 300 euros.

Si quieres venir a la grabación de los programas, las hacemos todos los miércoles de aquí a diciembre en nuestra arena en Madrid. La asistencia es gratuita y nosotros ponemos bebida, picoteo y todo el esfuerzo para que lo pasemos bien. Publicamos las convocatorias en este enlace.