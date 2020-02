Los StudioPods de Apple, filtrados: así son los auriculares de diadema de gama alta que prepara Cupertino

Los AirPods pronto tendrán hermanos mayores. Eso es al menos lo que apuntan nuevas imágenes filtradas del inventario de Target, una conocida cadena de tiendas de electrónica en Estados Unidos, y lo que también estimaban analistas como Ming-Chi Kuo, que ya habló de este producto hace nada menos que dos años.

Los nuevos auriculares, con un apellido incierto (por ahora los identifican como "X Generation", aunque otros los han bautizado ya como StudioPods) se diferenciarían de los actuales AirPods y AirPods Pro en un aspecto fundamental: dejarían el formato in-ear para adoptar un diseño de diadema —no se sabe si circumaural o supraural— y estarían claramente orientados a una gama aún más alta que los recientes AirPods Pro, porque según esos datos del inventario de Target su precio se sitúa en lso 399,99 dólares.

Muchas son las incógnitas que rodean a un producto que eso sí, parece estar muy cerca de ser lanzado. Esos 'StudioPods' de Apple, como los han bautizado ya algunos rumores, plantearían un tipo de auricular inalámbrico distinto al de los tradicionales AirPods.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47