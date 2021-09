Realme Band 2: todo un salto hacia delante en una pulsera que conserva la sencillez y el precio de derribo

Realme acaba de anunciar la nueva Realme Band 2. A diferencia de sus relojes, que sí se han renovado en varias ocasiones, la Realme Band no había conocido sucesora hasta la fecha. Pero finalmente ha llegado y, efectivamente, supone un salto importante en términos de diseño y funciones.

El dispositivo ha sido anunciado en Malasia y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada a España. En cualquier caso, casi todos los wearables que Realme lanza en India, Malasia y China suelen llegar a España en algún momento, por lo que no sería raro que lo acabara haciendo. Estaremos pendientes para actualizar este artículo en el caso de que sea necesario.

Ficha técnica de la Realme Band 2



Realme band 2 dimensiones y peso 259,8 x 24,6 x 12,1 mm 27,3 gramos pantalla 1,4 pulgadas Resolución 320 x 167 píxeles Táctil correa 18 mm 150-200 mm geoposicionamiento N/D sensores GH3011 (HR, HRV, SpO2) Acelerómetro de tres ejes botones No resistencia al agua 50 metros batería 204 mAh Carga magnética requisitos Android 5.1 o superior iOS 11 o superior conectividad Bluetooth 5.1 extras 90 modos deportivos Análisis del sueño 50 carátulas Control AIoT Control musical Control de cámara Monitor de ciclo menstrual Monitor de estrés precio Unos 22 euros al cambio

Un diseño familiar, una pulsera sencilla

La Realme Band 2 es toda una evolución con respecto a la Realme Band. Sin embargo, sigue siendo un wearable sencillo pensado para monitorizar nuestra frecuencia cardíaca, las sesiones de deporte, el sueño y el nivel de oxígeno en sangre.

Es bastante ligera (27,3 gramos) y su grosor es de 12,1 milímetros. La correa es de 18 milímetros y ajustable a 150-200 milímetros. La compañía venderá varias correas con diferentes diseños, por lo que se podrá personalizar a nuestro gusto.

El diseño recuerda claramente al Huawei Watch Fit, en tanto que tiene una caja rectangular con los bordes ligeramente curvados. La pantalla, sin embargo, es bastante más pequeña y no ocupa todo el frontal. Su tamaño es de 1,4 pulgadas y la resolución se queda en 320 x 167 píxeles. Es táctil y conviene destacarlo porque la Realme Band original no lo era.

En la parte inferior encontramos un sensor GH3011 desarrollado por Goodix. Este sensor tiene tres LEDs, un fotodiodo y soporta funciones como lecturas de frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca y SpO2. Por supuesto, la pulsera también puede analizar nuestro sueño, algo que ya conocemos de otros muchos dispositivos.

Para el apartado deportivo, Realme asegura que su pulsera es capaz de monitorizar hasta 90 deportes (no está mal si partimos de la base de que la Realme Band solo admitía nueve). Sin embargo, todos estos deportes llegarán posteriormente tras una actualización OTA. La compañía no menciona que la pulsera tenga GPS integrado, aunque sería raro viendo su precio.

Por último, hablemos de la batería y el sistema de carga. La Realme Band 2 tiene 204 mAh (la Realme Band tenía 90 mAh) y promete hasta dos semanas de autonomía. Eso, no obstante, dependerá del uso que hagamos. Por otro lado, la carga ahora es magnética y no vía puerto USB como el modelo original.

Versiones y precio de la Realme Band 2

La Realme Band 2 ha sido anunciada en Malasia y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada a España. No obstante, no sería extraño que lo acabara haciendo en algún momento. En Malasia su precio es de 169 RMB que, al cambio, son aproximadamente 22 euros.

Vía | Realme Malasia