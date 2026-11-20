¿Relojes con pantalla cuadrada o mejor smartwatches redondos? Como hay gustos para todo, OPPO dispone de un catálogo con diseños en un formato y en otro. Así que, después de un excelente OPPO Watch X3 con esfera redonda, acaba de llegar el OPPO Watch 5 con esfera cuadrada. Y viene con una clara especialización en la quema de grasas.
El nuevo reloj inteligente se aleja de Wear OS para incluir el SO propio de fabricante. Es un dispositivo algo más limitado en conectividad y posibilidades, sin que por ello prescinda de la gestión deportiva: aparte de ser uno de los pocos relojes que soportan el pádel, el OPPO Watch 5 estrena el modo UltraBurn. Y no tiene pinta de que solo sea un nombre para llamar la atención.
Ficha técnica del OPPO Watch 5
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OPPO Watch 5
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PANTALLA
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Panel AMOLED de 1,85 pulgadas
Resolución de 390 x 450 píxeles
322 PPI
1.500 nits de brillo máximo global
3.000 nits de pico de brillo en modo deportivo
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DIMENSIONES Y PESO
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42 x 37,27 x 9,2 mm
25 gramos sin correa
46 gramos con correa
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PROCESADOR
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BES2710IBP
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memoria
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4 GB EMMC
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BATERÍA
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351 mAh
Carga magnética de 2,5 W
Carga completa en 90 minutos
7 días de uso típico
Hasta 10 días de autonomía
3 días con AOD
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SISTEMA OPERATIVO
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ColorOS Watch 17
Compatible con Android 10 e iOS 16 o superior
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CONECTIVIDAD
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Bluetooth 5.2
WiFi 5G/2,4G
NFC
GPS de frecuencia única L1
Beidou, Galileo, GLONASS y QZSS
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SENSORES
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Acelerómetro y giroscopio
Sensor geomagnético
Frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre
Temperatura de la muñeca
Luz ambiental
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SALUD Y DEPORTE
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Monitorización del sueño, frecuencia cardíaca y SpO2
Ciclo menstrual y temperatura de la muñeca
Más de 100 modos deportivos
Análisis de carrera y entrenador personalizado
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OTROS
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Certificación 5 ATM, IP69 e IP69K
Caja de aleación de aluminio
Gorilla Glass 5
Altavoz
Instalación de aplicaciones
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PRECIO
OPPO Watch 5 Smartwatch, Quema Grasa, Sueño y Bienestar, Cool Black | Garantía fabricante 4 años, Pantalla 1,85", hasta 10 días de batería, SpO₂, 5 ATM+IP69, para iOS y Android
El reloj que se especializa en quemar grasa
OPPO ha desarrollado un algoritmo para identificar mejor cómo el cuerpo quema calorías durante el ejercicio y en qué cantidad lo hace. Le ha dado el nombre de FatMax. Mediante este algoritmo, el OPPO Watch 5 utiliza el modo UltraBurn para que los entrenamientos sean más efectivos en la quema de grasa. El número de entrenamientos aptos para dicho modo es de 35. Desde caminar a paso ligero hasta correr, ciclismo o natación.
El registro deportivo se encuentra entre lo más destacado del OPPO Watch 5: es un reloj destinado a mejorar la forma física, el bienestar y, como decía, la quema de grasas. Mediante el algoritmo FatMax, OPPO asegura disponer de un perfil completo del usuario en base a la forma física, edad, VO2 y frecuencia cardíaca en reposo. Además, incluye 14 modos deportivos profesionales con seguimiento personalizado. De un total de más de cien deportes compatibles.
Por hacer deporte no será, pero no es lo único importante en un smartwatch: este debe aguantar todo el trote. El OPPO Watch incluye una batería de 351 mAh con una semana de uso habitual. No es demasiado para un smartwatch que no tiene Wear OS, aunque más que suficiente como para no preocuparse de la carga incluso durante prácticas deportivas al aire libre.
El diseño del reloj es cuadrado, con una pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas y un brillo pico que alcanza los 3.000 nits, según OPPO. El brillo HBM es de la mitad, no debería presentar problemas para leer el reloj incluso bajo el sol. La caja es de aluminio y ofrece resistencia para soportar inmersiones con presión de hasta 5 ATM.
El OPPO Watch 5 admite la instalación de aplicaciones, aunque no las de Wear OS. Es compatible con Android y con iOS, incluye GPS para el trazado de rutas en exteriores y viene con una carencia: no tiene ni eSIM. Toda la comunicación con el móvil se hace a través de Bluetooth 5.2, incluidas las actualizaciones y las llamadas.
Precio y disponibilidad del OPPO Watch 5
El reloj es oficial y se encuentra ya en las tiendas. Llega con un precio oficial de 169 euros. También con una oferta de lanzamiento: 20 euros de descuento y un cargador OPPO de 45 W de regalo.
Imagen de portada | OPPO
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