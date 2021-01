OnePlus pone fecha al lanzamiento oficial de su primer wearable: la OnePlus Band se anunciará el 11 de enero

Llevamos años oyendo hablar de un wearable de OnePlus. Literalmente, los primeros rumores y filtraciones de este dispositivo se remontan a 2014. Desde entonces, hemos sabido que el proyecto se abandonó y, poco antes de acabar 2020, la firma confirmó que no, que seguían trabajando en el dispositivo. No sabemos si a lo largo de 2021 veremos un smartwatch, pero lo que sí es oficial ya es que el 11 de enero conoceremos la OnePlus Band.

Así lo ha confirmado el perfil oficial de OnePlus India en su cuenta de Instagram, donde aseguran que la OnePlus Band se lanzará el 11 de junio a las 11:00, hora local, 6:30 hora española. Se trata del primer wearable (dejando de lado los auriculares inalámbricos) que la compañía pondrá en el mercado. Sobre sus características se sabe poco, pero alguna que otra filtración sí que ha habido.

En la publicación de OnePlus India podemos ver una imagen que da más bien pocas pistas sobre el diseño del dispositivo. A falta de verla por nosotros mismos, parece que la OnePlus Band será similar a otras pulseras cuantificadoras del mercado, con una cápsula en la zona superior y una correa que ataremos a la pulsera. También parece que el nombre de la marca estará grabado en la zona inferior.

En cuanto a especificaciones, Ishan Agarwal, uno de los filtradores más conocidos en lo que a OnePlus se refiere, adelantó el pasado 4 de enero que la OnePlus Band tendrá una pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas, resistencia IP68 y una batería de capacidad no determinada, pero que promete hasta 14 días de batería. También afirma que tendrá sensor de ritmo cardíaco y SpO2, registro del sueño y 13 modos de ejercicio.

No solo eso, sino que Agarwal adelantó también el que, dice, será el precio del terminal. Según el filtrador, la OnePlus Band costará 2.499 rupias indias, que vienen a ser aproximadamente 28 euros. Ninguno de estos datos es oficial, sobra decir, por lo que conviene coger la información con pinzas. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que, tras muchos años, OnePlus se lanzará de lleno al mercado de los wearables.

Exclusive: OnePlus Band Launching on January 11 in India



-24/7 Heart Rate + SpO2 Blood Saturation Monitoring

-Sleep Tracking

-1.1" Touch AMOLED Display

-14 Days Battery

-IP68

-13 Exercise Modes



-Around INR ₹2,499



What do you think? 😃 #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV