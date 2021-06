Esta camiseta inteligente tiene conexión 5G y detecta nuestras constantes vitales mediante sensores en el propio tejido

El (atípico) Mobile World Congress 2021 ya ha comenzado y las empresas no han tardado en presentar sus innovaciones. Una de ellas ha sido ZTE que, entre otras cosas, ha mostrado YouCare. ¿Y qué es YouCare? Pues nada más y nada menos que una camiseta capaz de monitorizar nuestras constantes vitales mediante sensores localizados en el propio tejido y que, por supuesto, cuenta con conectividad 5G.

La camiseta está hecha en Italia y realmente la ha desarrollada por el Grupo AccYouRate. ZTE es el socio tecnológico. También han participado otras empresas como Let's Web-earable Solutions (creadora del sensor SmartTshirt), BSP-Medical (empresa israelí a cargo de los algoritmos predictivos de trastornos cardiovasculares). A falta de saber si la camiseta saldrá al mercado próximamente y a qué precio, vamos a ver qué propone y cómo funciona.

Mi camiseta detecta el pulso

¿Cómo funciona la camiseta? El wearable tiene una tecnología textil patentada y certificada que consta de unos sensores poliméricos imperceptibles incrustados en el propio tejido. Dichos tejidos son capaces, según ZTE, de detectar las constantes vitales, hacer un electrocardiograma, analizar la respiración, los componentes del sudor, el esfuerzo muscular y la temperatura corporal.

La camiseta no solo analiza estos datos, sino que permite transmitirlos a centros de salud o control, así como a los usuarios para consultar los datos desde el móvil o smartwatch gracias a la red 5G. De la misma forma, los datos se envían a una unidad remota que analiza los valores con el software médico. Si se detectan anomalías, se emite una señal de alerta y se realizan pruebas de diagnóstico. Si las anomalías son graves, intervienen los operadores de emergencia.

La camiseta es totalmente textil, lavable y "fácil de usar", aseguran desde la empresa, que además afirma que "la tecnología textil, patentada y certificada, desarrolla nuevos servicios para la protección de la salud en los ámbitos de la telemedicina, el trabajo, el deporte y el bienestar general del individuo".

Está certificada como un dispositivo médico y de acuerdo a Francesco Rocca, presidente de la Cruz Roja italiana, "se trata de un invento que cambiará la vida y la calidad de la asistencia médica domiciliaria y remota a muchos ciudadanos que experimentan problemas de salud y a personas vulnerables que sufren enfermedades crónicas".

YouCare comenzará a probarse a partir del próximo otoño en el Centro de Innovación e Investigación 5G que ZTE tiene en L'Aquila, pero todavía no se ha desvelado si se comercializará a nivel global o no. En cualquier caso, no es la primera camiseta inteligente que vemos. En 2019, y precisamente en el MWC, pudimos probar de primera mano Wearlumb, una camiseta que analizaba nuestra postura y nos decía si era o no correcta