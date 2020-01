Grandes “tapados” de los videojuegos para Navidad: así son los títulos que llegan sin mucho ruido y hacen su agosto particular

Piensa en una película típica de estas fechas. Sea 'Qué bello es vivir', sea 'La jungla de cristal' o sea 'Solo en casa 2' (sin Trump) todas tienen en común, más allá de un espíritu más o menos afín a esta época, su ambientación netamente navideña. Nieve, Santa Claus, regalos, familia, cenorrios. Sin embargo, si piensas en juegos típicos de estas semanas, la cosa se complica, porque aunque hay juegos de temática indiscutiblemente navideña (del DLC de Saints Row IV 'How The Saints Saved Christmas' a 'James Pond 2'), los juegos que se te vienen a la cabeza cuando piensas en el término no necesariamente están asociados temáticamente a estas fechas.

Por ejemplo, 'Just Dance', la franquicia de videojuegos musicales más vendidos de todos los tiempos, que ahora cumple diez años (120 millones de jugadores y 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo, dato nada baladí: lo juega casi el doble de la gente que lo compra, dadas sus características, en las que ahora entraremos). Es un juego eminentemente navideño por razones casi obvias.

Nos dice Frankie MB, editor de Vida Extra y devoto de los party games, que "en estos días en los que apetece estar un poquito más de la cuenta en casa, rodeados de los nuestros y con bebidas espirituosas en la mesa, resulta casi tradicional que alguien proponga poner el último 'Just Dance'. Y siendo sinceros, es menos engorroso sacar la pareja extra de Joy Cons para la Switch que montar (y luego guardar) el 'Risk' o el 'Catan'".

Es decir, no hay que dejarse llevar por el hecho de que el juego no contenga motivos navideños, ya que como dice Frankie, por ejemplo respecto a 'Just Dance' "su modo Kids es una soberbia manera de entretener a los más pequeños mientras los padres hacen sobremesa. Y la selección de temas anual va muy en consonancia con esas galas de Nochebuena y Nochevieja que siguen emitiendo en las televisiones abiertas. Solo que no da tanta grima lanzarse a bailarlo". Es decir, es un juego family friendly, en sintonía con otros grandes superventas de estas fechas.

Por ejemplo, la lista de los juegos más vendidos del mes de diciembre de 2018, publicada por la AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, dejaba claras las tendencias en estas fechas. Y además de franquicias que obviamente copan algunos de los puestos más altos, como 'Red Dead Redemption 2' o 'Call of Duty: Black Ops 4', encontramos juegos apropiados para toda la familia, desde aventuras como 'Spider-Man' o 'Pokémon: Let's Go Pikachu' a clásicos del entretenimiento para todos los públicos, como 'Super Mario Odyssey'. O por supuesto, el 'FIFA 19', un clásico del juego en grupo apropiado también para todas las edades.

Más visibilidad para lo familiar

Esta tendencia está en consonancia con lo que nos cuenta Ángel López, responsable de comunicación de la cadena de tiendas Game, que nos cuenta que la campaña de estas fechas "se compone de tres folletos: uno el 15 de diciembre, de tema "se acerca el invierno'; otro es el folleto de Navidad que dura hasta el 25 de diciembre; y luego el 26 se lanza el folleto de Reyes. Todo enfocado a la campaña navideña"

El interés de las tiendas en los juegos para todas las familias es en parte puramente comercial, porque poseen mayor potencial de venta, sin restricciones

En estos catálogos, y por eso es lo que más venden, "a lo que se da visibilidad es a juegos para toda la familia. No te quita para que pueda haber un 'Call of Duty' o un 'GTA', pero nunca van a estar en primera página, donde se destacan juegos para todos los públicos, para toda la familia". Es decir, lo que determina el componente vacacional y navideño no es la temática, "sino que los juegos sean para toda la familia". Esto tiene un interés para las tiendas puramente comercial, porque poseen "mayor potencial de venta, sin restricciones por edades", pero también tienen "ese toque navideño de juegos accesibles para toda la familia, con PEGI para todas las edades".

Frankie nos resume ese componente festivo de la forma más clara: "Vestir a Blanka de Santa Claus o que el Agente 76 se ponga un jersey feo con motivos invernales no convierte a 'Street Fighter' u 'Overwatch' en juegos navideños. Pero hay juegos que casan de maravilla con el ambiente navideño. Incluso Sony tiene un sello propio, PlayLink, que encaja perfectamente con estas fechas tan señaladas".

De hecho, cada compañía tiene sus propios enfoques apropiados para estas fechas. Hablamos con Victoria Tejero, PR Manager de Ubi Soft, que nos recuerda que 'Just Dance' no es una excepción en el catálogo de la compañía francesa, sino una nota constante: "Ubi Soft siempre se ha caracterizado por hacer juegos para todo tipo de públicos, es parte de su sello. Y junto a franquicias más adultas como 'Far Cry' o 'Ghost Recon' tenemos todo el año títulos como 'Starlink 'o 'Just Dance', a los que obviamente prestamos más atención en periodo vacacional".

Precisamente esa variedad es la que permite a las tiendas distribuir las ofertas según la época del año. Y en Navidad toca familia: afirma Ángel López que "durante el año, los packs que hacemos con Playstation 4, que es la consola más vendida, suelen ser con juegos como 'Call of Duty', 'FIFA', 'Ghost Recon'... pero estas Navidades se ha hecho con 'FIFA' -que no deja de ser un juego para toda la familia, sin violencia-, y también con 'Starlink' de Ubisoft. ¿Por qué? Es un juego al que puede jugar todo el mundo, sin violencia". O como dice Frankie de otro modo: "no es casualidad que lleguen a las estanterías a partir de otoño, cuando uno comienza a ponerse en modo invernal y estudiar los presupuestos de los posibles regalos".

Pero... ¿cómo se distribuye este reparto según consolas? ¿Hay un hardware más "vacacional"? López nos cuenta que, para esta campaña, "con Xbox One, por ejemplo, no se ha hecho un pack con un 'Gears of War', sino con 'Star Wars', que aunque es un juego que tiene cierta acción y violencia, es muy para todos los públicos". Pero hay un producto de hardware que destaca sobre el resto: "el buque insignia navideño es Switch, cuyos packs se han hecho con juegos de Mario, que pueden jugar varios jugadores tanto en 'Oddisey' como en 'Mario Party', que es ideal para cenas familiares y demás. Pero también está una combinación de Switch Lite con 'Pokémon', también muy familiar".

Al final, tanto por parte de las tiendas como de las propias compañías, afirma Frankie, "es fácil entender por qué venden tanto estos juegos en vacaciones: son apuestas seguras por la diversión, especialmente si alguien estrena consola y no sabes qué regalar". Pero sobre todo, en épocas familiares, "son experiencias para todas las edades, con un espectro muy generoso a nivel comercial que va desde los más pequeños hasta los que siguen llamando 'maquinitas'a las consolas y PCs". Con un margen tan amplio de público potencial, no tiene nada de extraño que acaben copando las listas de ventas.