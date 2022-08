La versión de 'World of Warcraft' para móviles llevaba tres años en desarrollo. Ahora Activision Blizzard la ha cancelado

Sabíamos que Activision Blizzard tenía planes para llevar 'World of Warcraft', a.k.a. "el 'WoW'" a móviles. Este plan lo hemos visto materializado en 'Warcraft Arclight Rumble', una suerte de tower defense basado en el universo de Warcraft, pero también había intenciones de llevar el MMORPG a dispositivos móviles. Finalmente se quedará en eso, en un "había".

Y es que, de acuerdo a Jason Schreier y Zheping Huang (Bloomberg), Activision Blizzard y NetEase han cancelado el juego tras tres años en desarrollo. El motivo, deslizan, ha sido un desacuerdo en los términos lo que, en última instancia, ha llevado a la disolución de un equipo de cien desarrolladores volcados en el juego.

Nada de 'WoW' para móviles

Lo cierto es que el juego que estaba en desarrollo no era un port del juego ni nada semejante, como podría ser el caso de 'Genshin Impact' o el futuro 'Tower of Fantasy', que sale en apenas unos días. El título, nombre en clave "Neptune", iba a ser un MMORPG ambientado en el universo de 'WoW", una especie de spin-off.

Finalmente, el juego no verá la luz, y es curioso porque Activision Blizzard y NetEase han colaborado en el desarrollo de 'Diablo Inmortal', un juego que, si bien es cierto que ha sido objeto de crítica por su agresiva monetización y mecánicas P2W, está generando buenos ingresos. Además, es la prueba de que se puede hacer una adaptación buena para móviles de un juego complejo como es 'Diablo'.

"Neptune" no es el único juego del universo 'World of Warcraft' que ha sido cancelado. En 2018 supimos de la existencia de un juego tipo 'Pokémon GO', pero también se canceló tras cuatro años en desarrollo hace algunos meses. Y es curioso, desde luego, porque el año pasado Blizzard se mostraba muy convencida de su apuesta móvil.

En 2021 Activision Blizzard estaba muy decidida a apostar por los juegos para móviles

La empresa, que ya tiene juegos como 'Hearstone' en su haber, dijo que "en nuestra franquicia de 'Warcraft', tenemos la intención de ofrecer más contenido premium con mayor frecuencia para mantener y expandir la comunidad de 'World of Warcraft'. Y hemos creado múltiples experiencias de 'Warcraft' gratuitas para dispositivos móviles que están en un desarrollo avanzado basadas en la querida IR de nuestra franquicia'.

Llama la atención que hayan cancelado el spin-off de 'World of Warcraft', siendo este juego la gallina de los huevos de oro de la compañía. 'Shadowlands', la última expansión a falta de que salga 'Dragonflight', vendió 3,7 millones de copias el día de su lanzamiento, todo un hito teniendo en cuenta que hablamos de un MMORPG.