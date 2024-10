Steam quiere que los desarrolladores ganen un mínimo de 100 euros: si no, les escribe cada mes durante años para recordárselo

Valve tiene unas condiciones para Steam, su tienda digital, que favorecen a los desarrolladores independientes, lo que explica la abundancia de juegos minúsculos, prácticamente de desarrollo casero, codeándose con las últimas producciones AAA. Sin embargo, esta apertura trae consigo unas cuantas molestias. Entre otras cosas, la insistencia de Valve a estos pequeños programadores de que no hacen suficiente dinero.

El precio de no cobrar. Recientemente, un desarrollador compartió en Reddit un email de Valve en el que se le informaba que no había llegado a los 100 dólares de ingresos que la compañía impone como mínimos para empezar a cobrar por un juego. No era el único: a este le siguió otro que compartió una captura de su correo en el que se ven decenas de mensajes idénticos de Steam, repitiendo cada mes la misma cantinela: sus ingresos están por debajo de los cien euros y, por tanto, no va a cobrar de momento. Ni nunca, al parecer: el desarrollador dice que su juego es un free-to-play.

Cien euros mínimo. Desde 2017, Valve cambió su política en este sentido e incluyó este mínimo de 100 euros de ingresos para pagar a los desarrolladores. La compañía dejaba atrás su histórico sistema de Steam Greenlight, que permitía a los desarrolladores pagar cien euros y publicar tantos juegos como quisieran. Desde 2017, los cien euros funcionan como fianza: Valve se queda ese dinero si los ingresos del lanzamiento no superan la cifra.

Indies vs. Steam. Lo cierto es que estos cien euros de fianza, aunque parecen un buen negocio para los independientes, han pasado por un pedregoso camino de tiras y aflojas: antes de su anuncio, Steam afirmaba estar considerando que los estudios tuvieran que pagar entre 100 y 5.000 dólares por juego publicado, lo que llevó a enérgicas protestas por parte de la comunidad de programadores. Finalmente, Valve declaró que los 100 dólares eran la "tarifa más baja posible".

Cómo se paga. Steam afirma que el motivo de la fianza es el siguiente, según sus propias condiciones de uso: "Debido a que existen costos asociados con cada pago que realizamos, así como posibles tarifas bancarias que se le cobrarán cuando reciba el pago, sería perjudicial para usted (el estudio) si pagáramos pequeñas cantidades de dinero. Por lo tanto, retendremos el pago hasta que haya ganado una cantidad mínima de 100 dólares". Steam también ofrece a los desarrolladores la opción de establecer una cantidad mínima más elevada si las comisiones bancarias son muy grandes.

Carpeta de spam. El desarrollador que lleva siete años recibiendo correos de Valve afirma que ha pedido a Steam que dejen de enviarle emails y que se quede el dinero o lo done a organizaciones benéficas, pero su petición fue rechazada. Un pequeño peaje a pagar por la tremenda exposición que genera la tienda de Valve... aunque el beneficio no llegue a los cien euros.

