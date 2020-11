Steam comienza a ofrecer soporte al mando DualSense de PlayStation 5 para poder jugar en PC con él

Steam ha anunciado que su cliente para PC ya es compatible con el nuevo DualSense de PlaySation 5. Aquellos usuarios que ya tengan instalada la beta pública podrán acceder a esta nueva función desde ya, mientras que aquellos que usen el cliente estable tendrán que esperar a que se realicen "algunas pruebas más".

Los juegos que serán compatibles con el mando serán los que usen la API de Steam Input. Los desarrolladores no tienen que hacer absolutamente nada, "simplemente funciona", afirman desde Steam. Algunos de los títulos mencionados son 'Death Stranding', 'No Man's Sky' y 'Horizon: Zero Dawn', entre otros.

Nada de gatillos adaptativos

De acuerdo a Steam, la compatibilidad con el mando DualSense incluye "las funciones de LED, panel táctil, vibración y giroscopio", pero no mencionan los gatillos adaptativos. Esta es una de las grandes novedades del mando de la PlayStation 5, y es que los gatillos ofrecen resistencia y feedback contextual en función del juego. Por ejemplo, que tengamos que hacer más o menos presión al disparar un determinado tipo de arma o que el gatillo se ponga más duro conforme tensamos un arco.

Esa función parece que, de momento, seguirá siendo exclusiva de los juegos de la nueva consola de Sony. Ahora bien, como el soporte del mando está integrado en la API Steam Input, si en algún momento Steam comienza a ofrecer soporte simplemente será cuestión de actualizar el cliente. No obstante, no hay noticias sobre que esta función vaya a llegar a PC, así que tocará esperar.

Y es que cada vez más jugadores apuestan por los mandos para jugar en el ordenador. Según Steam, en los últimos dos años el promedio de usuarios que juegan en Steam con mando se ha multiplicado por dos. En aquellos juegos que ofrecen soporte para mandos, hay casos en los que seis de cada diez jugadores apuestan por este periférico en lugar de por el clásico teclado y ratón. En algunos juegos, como los de skate, el 90% de los jugadores lo usan.

Aquellos desarrolladores que tengan su juego en Steam y no usen la API Steam Input pueden añadirla siguiendo esta documentación. En cuanto a los usuarios que tengan una PS5 y quieran aprovechar el mando para jugar en PC, el cliente beta se puede descargar desde este enlace.

Más información | Steam