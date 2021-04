Square Enix resucita uno de sus RPG de culto con la secuela 'NEO: The World Ends with You', que llegará a PS4, Switch y PC en julio

La secuela de este clásico de culto de Nintendo DS de 2007 -pero con tremenda base de fans entregados- ya había sido anunciado hacía unos meses, pero aún no tenía fecha ni formatos definitivos. Square Enix acaba de anunciar ambos: el juego llegará para Playstation 4 y Nintendo Switch el próximo 27 de julio, y a PC a través de Epic Games más adelante, pero también en verano.

'NEO: The World Ends with You' devolverá a los jugadores a Shibuya, Tokyo, como muestra el nuevo trailer del juego. En él pueden verse combates en tiempo real y una renovación del espacio, aunque como en el juego original nos podremos mover de forma totalmente libre por entornos cerrados. El argumento nos devuelve a los Segadores, pero el protagonista no será Nuku sino Rindo, que pretende volver al mundo de los vivos.

El mundo acaba contigo de múltiples formas

Estéticamente, y pese a las mejoras técnicas, el juego mantiene los rasgos que dieron fama a la versión de bolsillo, y se mantienen mecánicas como el de escaneo de pensamientos. También se ha conservado la icónica banda sonora de Takeharu Ishimoto y el diseño de personajes de Tetsuya Nomura.

Square Enix está decidida a devolver a la actualidad a este RPG espléndidamente recibido por la crítica y los jugadores en su día, y por ello, aparte de esta secuela, ha anunciado una serie de anime, 'The World Ends with You: The Animation'. En ella vuelven muchos de los personajes del juego original y se estrena este mismo abril en Japón.