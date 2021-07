Sony desvela sin querer los tres juegos gratis de PS4 y PS5 en agosto de 2021 para PlayStation Plus

Normalmente tendríamos que esperar unos días para descubrir cuáles son los nuevos juegos que regala el servicio PlayStation Plus para sus suscriptores tanto en la PS4 como en la PS5, pero un descuido de Sony ha permitido adelantar cuáles serán esos títulos.

Los tres juegos "gratis" —solo si se es suscriptor de PS Plus, claro— del mes de agosto serán 'Tennis World Tour 2', 'Plant vs Zombies: Battle for Neighborville' y 'Hunter's Arena: Legends' (PS5).

Tenis, plantas, zombis y espadazos en modo battle royale

La página oficial de PlayStation se actualizó por error el sábado pasado y aunque ahora esa información no aparece allí, hay usuarios que lograron capturar esos datos que revelaban los tres juegos gratuitos para suscriptores del servicio PlayStation Plus.

Los juegos son 'Hunter's Arena: Legends' un juego tipo Battle Royale, pero también está 'Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (valorado en 29,99 euros), ese 'garden warfare' con la plantilla más completa de plantas y zombies hasta la fecha.

El tercero de estos títulos es Tennis World Tour 2 (valorado en 49,99 euros), que aunque tuvo malas críticas sigue siendo la única opción actual en el ámbito de los juegos de tenis.