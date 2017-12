Siete ejemplos de cómo el golf ha evolucionado en el mundo de los videojuegos

El golf es uno de los deportes más difíciles de dominar, pero la cosa mejora mucho cuando se convierte en videojuego. Este es uno de los deportes que más éxito ha tenido entre fabricantes y desarrolladores de consolas y videojuegos: hay literalmente decenas de títulos a lo largo de la historia de este segmento.

La evolución ha sido espectacular tanto en el aspecto visual como en las formas de abarcar el deporte. En nuestro repaso a algunos de los mejores videojuegos de golf de la historia queda patente que el golf jugado en ordenador o consola puede ser realmente divertido... y normalmente, bastante menos difícil que el deporte real.

Nintendo Golf y Mario Golf

Uno de los primeros y más célebres videojuegos de golf lo desarrolló Nintendo con 'Golf', que llegaría a Japón en 1984 y al resto del mundo un año después.

Lo lanzó para su NES, pero más tarde aparecería en PC, la Game Boy o la GameCube. La firma nipona hizo un guiño a la historia cuando incluyó una copia (no jugable) en sus Nintendo Switch en 2017, un "huevo de Pascua" en toda regla para los fans de la saga y la plataforma.

La evolución de aquel juego fue a más también, aunque de forma muy pausada. En 1995 aparecía 'Golf' para la Virtual Boy, mientras que en 1998 Nintendo sacaría al mercado 'Waialae Country Club: True Golf Classics' para la Nintendo 64. Un año después llegaría 'Mario Golf', que contaría con entregas adicionales en 2003, 2004 y la edición más reciente, 'Mario Golf: World Tour' de 2014 para la Nintendo 3DS.

Leader Board

Access Software acabó formando parte de la historia de los videojuegos de golf con otro título más conocido por muchos usuarios de PC, pero en 1986 crearían una de las leyendas de este segmento, 'Leader Board', que apareció para el Commodore 64.

Aquel juego aparecería en otras plataformas de 8 bits de la época y también en los Amiga y Atari ST de 16 bits, pero además contaría con una serie de expansiones en forma de nuevos circuitos.

El juego fue a más en 1987 con 'Leader Board: Executive Edition', en el que los creadores añadían árboles y bunkers en los recorridos, aunque no tuvo tanto éxito. La última de las entregas, 'World Class Leader Board' iba algo más allá incluyendo una vista especial de cada hoyo e incluso un editor para modificar los campos existentes.

Wii Sports

Si hubo una consola que nos hizo movernos, esa fue la Nintendo Wii, que llegó con un título con el que la gente se volvió absolutamente loca: Wii Sports nos animaba a levantarnos del sofá y jugar de pie a varios y divertidos deportes.

Uno de ellos fue el golf, que como en el resto de los casos contaba con nuestros propios Miis como protagonistas y que ofrecía una experiencia de juego especialmente adictiva y divertida.

Hubo otros juegos de golf para la Wii entre los que muchos destacan las entregas 10, 11 y 12 de 'Tiger Woods PGA Tour', pero aquel Wii Sports que además incluía otros minijuegos fue el que contagió a muchos la diversión del "golf casero".

Tiger Woods PGA Tour

Una de las franquicias más conocidas de los videojuegos dedicados al golf es la que tuvo como imagen a Tiger Woods. EA Sports lleva apostando por dicha saga desde que en agosto de 1998 lanzó 'Tiger Woods 99' para PC y la PlayStation al que un año después se uniría CyberTiger para la PlayStation, Nintendo 64 y Gameboy Color.

La saga continuaría evolucionando con títulos cada vez más ambiciosos y que además llegaban a todo tipo de plataformas: la Gameboy Advance, la PS2, la Nintendo GameCube, la Xbox, la N-Gage e incluso el Macintosh fueron recibiendo las diferentes entregas. En la de 2012, por cierto, algo curioso: el caddy por fin entraba también en acción en los videojuegos con consejos varios durante la partida.

Aquello no paró, y en EA siguieron desarrollando nuevas ediciones casi cada año que ya estaban disponibles también en las consolas de cada época como la Nintendo DS, la PSP, la Xbox 360, la PS3, la Wii e incluso iOS en su edición de 2011 (pero no Android). La última edición de 2014 con Tiger Woods como protagonista se lanzó para PS3 y Xbox 360, pero a partir de ahí habría nuevo fichaje: EA sustituyó a Tiger Woods por Rory McIlroy en julio de 2015 con una entrega para la PS4 y Xbox One.

Everybody's Golf

Una de las sagas más longevas del universo PlayStation tiene como protagonista a este deporte. Todo empezó en 1997 con el lanzamiento de 'Hot Shots Golf' para la PlayStation, que tendría varias entregas más en las que se adaptaría tanto a la PS2 como a la PSP.

El juego llegaría a la PS3 con 'Hot shots golf: out of bounds' ('Everybody's Golf 5')en 2007, mientras que en 2011 llegaba también para la PS Vita. Hemos visto incluso cómo el juego ha tenido versión para Android e iOS lanzada este año, completando ese periplo por diversas plataformas.

La última entrega para la PS4 no dejó del todo contentos a nuestros compañeros de VidaExtra, que indicaban que aunque conservaba todo lo que había hecho adictiva a esta saga, acababa siendo algo repetitivo y corto de contenido.

Links

Otra de las franquicias inolvidables del mundo del golf en formato videojuegos. Links nació con una ambición clara más a la simulación que al modo 'arcade' de otras propuestas en este segmento, y su éxito fue también notable sobre todo para MS-DOS y Windows, las dos plataformas en las que se centraron sus desarrolladores.

Esos desarrolladores fueron dos: Access Software —ya hemos hablado de ellos— fue la que inició la saga en 1990 con 'Links: The Challenge of Golf' en 1990 para Amiga y DOS, y aquel juego iría añadiendo diversos circuitos adicionales a modo de "DLCs antiguos" para esas plataformas, a las que se sumaron otras como el Macintosh, que tuvo en 1993 'Links Pro'.

Microsoft Games Studios comenzó a desarrollar su 'Golf' en 1994 para Windows 3.1, pero en 1999 lanzaría 'Links Extreme', que luego iría actualizándose durante algunos años e incluso apareció para la Xbox original en 2003. En 2004 Microsoft vendió la división que se encargaba de este juego a Take-Two Interactive, que no logró reflotarla con éxito. Parte del equipo que trabajaba en 'Links' siguió apostando por este deporte con TruGolf, un simulador que se aleja claramente ya del mundo de los videojuegos.

El golf invade los móviles

Este deporte también ha tenido una amplia cobertura en nuestros smartphones y tabletas, y aunque no hay una referencia total en el segmento, lo que sí hay son varios juegos que tratan de acercarse al golf de una forma distinta, a menudo mucho más arcade, algo propio de los juegos móviles.

Tenemos como ejemplos 'Flick Golf Extreme' o ese 'Bubba Golf' que nos reta con pequeños minijuegos de precisión en los que la forma en la que realizamos el "golpe táctil" acaba haciéndonos probar una y otra vez, un mecanismo que aprovechan otros muchos juegos móviles de distintos tipos.

Más originales incluso son la serie 'Super Sitckman Golf' o 'Dessert Golfing', que con su estética 2D se apartan de complejidades (sobre todo el segundo) y apuestan por una puesta en escena simple y muy, muy adictiva. Es probarlos y no soltarlos.