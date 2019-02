De ser un simple juego en Java a una saga de éxito con millones de jugadores: así es 'Trials' casi 20 años después

Pocos estudios pueden presumir de dominar un género durante casi 20 años, pero es justo el caso de Redlynx. Desde aquel primigenio 'Trials' para Java del año 2000, creado por los hermanos Ilvessuo, hasta la actualidad, no han tenido ningún rival digno que les haya hecho sombra. De ahí que 'Trials Rising' tenga todos los ingredientes para triunfar.

Hemos podido probar una versión más reciente, a menos de una semana para su lanzamiento, y de paso charlar con uno de los fundadores del estudio (y director creativo), Antti Ilvessuo. Todo un personaje de lo más histriónico ante el que queda patente, tras conocerlo en persona, el porqué del carácter gamberro y cachondo de la saga 'Trials'.

De origen humilde a millones de usuarios

En nuestra visita a las oficinas de Redlynx, en Helsinki, experimenté una fuerte carga de nostalgia en el momento en el que Antti mostró una captura del primer 'Trials', recordando que consistía únicamente en tan solo tres pistas (cada una con dos planos) de dificultad progresiva.

Era un esbozo de lo que estaba por llegar, pero su esencia se ha mantenido prácticamente intacta desde entonces por no tener una única manera de completar un trazado, sino varias según el nivel de riesgo y recompensa posterior: batir el crono lo más rápido posible.

Podíamos ir a lo seguro, superando cada obstáculo sin sobresaltos, o bien forzar un impulso pegando un acelerón con la moto (y ayudados por el balanceo de nuestro cuerpo) y literalmente volar durante unos segundos para evitar alguno de esos tramos. Aunque lógicamente esto no resulte tan sencillo y menos en los primeras entregas del nuevo milenio, donde sus físicas eran tremendamente sensibles, lo que derivaba en muchas caídas.

Charlando con Ilvessuo, en relación al éxito de esta saga sin ser precisamente un deporte de masas, al contrario que el fútbol o la F1 (aunque yo tenga el grato recuerdo de esas competiciones en Televisión Española con las hazañas de Jordi Tarrés, hasta llegar al actual Toni Bou), dejó claro que parte de ese logro se debía a que «Trials no busca simular un deporte, sino centrarse en la parte divertida de las motos de trial».

Puede sonar a perogrullo al hablar de un videojuego, pero también recalcó el hecho de que «como jugador, tú tienes el control sobre el juego». Y cualquiera que haya jugado a un 'Trials' sabe que si falla en un tramo y se cae, es porque ha sido su culpa y no del propio juego. De ahí que sea esa clase de juegos que absorben por completo al jugador por todo lo que llega a picar en busca de la partida perfecta.

Porque 'Trials' ha evolucionado mucho desde sus orígenes humildes, pese a que su esencia siga intacta. Ya lo dijo el propio Antti:

"El núcleo de Trials, entre la moto y sus físicas, no se puede tocar. Tienes que comprender la fórmula sin romperla e innovar en otros aspectos: desde ampliar los circuitos a exteriores, implementar marcadores, multijugador..."

Trials HD marcó un antes y un después

Aquí sin duda su salto de gigante se produjo en 2009 con el soberbio 'Trials HD' de Xbox Live Arcade, la transición natural del laureado 'Trials 2: Second Edition' de 2008 en PC. Es uno de los grandes títulos que nos dejó la promoción Xbox Live Summer of Arcade, con diferencia, y sigue siendo exclusivo de Xbox 360 (y retrocompatible con Xbox One, por cierto).

Respecto a la ópera prima de Redlynx la evolución era total, destacando especialmente por su editor de niveles, unas pruebas de habilidad bastante locas (había hasta una encima de una bola gigante) y más de medio centenar de pistas de dificultad creciente que explotaban sus físicas.

Poco tardó Redlynx en superarse, puesto que en 2012 sacaría 'Trials Evolution', también en exclusiva para la consola de Microsoft. Aunque ya en 2013 entraría de lleno con Ubisoft, llegando a editarlo en PC, donde contó con una edición física en caja metálica. La fiebre por 'Trials' no paraba de extenderse aunque su mayor boom en cuanto a alcance de usuarios llegaría en 2014 con ese 'Trials Frontiers' para dispositivos móviles con «más de 60 millones de descargas» entre Android y iOS.

Ese mismo año el estudio finés lanzaría 'Trials Fusion' en consolas y PC, teniendo una conexión muy especial con ese título para tabletas y smartphones. Sin embargo, pese a su aumento de contenidos y una mayor apuesta por la espectacularidad de sus escenarios (de corte más futurista), no convenció con la implementación de las acrobacias, lo que dio muchos quebraderos de cabeza a los usuarios al no ser tan consistente como el núcleo que había comentado atrás Antti Ilvessuo. Eso y el no formar parte de la modalidad deportiva en la que se basa al haber flirteado con otra vertiente. Sobre esto último, el propio Antti ya nos había dicho que «no buscamos que acabes siendo un piloto profesional en la vida real».

La premisa de alejarse de la simulación quedó más patente si cabe con 'Trials of the Blood Dragon' en 2016, donde Redlynx abrazó sin tapujos la acción dentro de una aventura que bebía mucho de la premisa alocada del genial 'Far Cry 3: Blood Dragon' de Ubisoft. Aunque este spin-off con motos no convenció por igual a todos los fans de 'Trials', en parte por esos tramos donde había que disparar como si fuese un run & gun del siglo pasado.

Por suerte, Redlynx se dejará de experimentos raros con 'Trials Rising', que debutará en consolas (Nintendo Switch, PS4 y Xbox One) y PC el próximo 26 de febrero de 2019. En palabras de varios componentes del estudio y como comprobamos poco después, aquí han intentado acercarse a las sensaciones transmitidas por 'Trials Evolution'. Y se nota.

Trials Rising, el que busca un nuevo ascenso

Para empezar, la mejor decisión que han tomado ha sido suprimir las acrobacias que tanta polémica suscitaron con la entrega de 2014. Y tras esto, basar buena parte del atractivo de las nuevas pistas (más de 120, una cifra que marea) en esas más de 30 ciudades icónicas de todo el mundo.

Desde Egipto hasta París, 'Trials Rising' destaca por el nuevo diseño de los trazados, donde saca el máximo partido de toda clase de elementos representativos de las ciudades por donde transcurre cada prueba.

¿Un monumento en una visita a Italia? ¿Por qué no? No todos los días se sortea una escultura de 100 metros a lomos de una moto de trial. Y como esta situación, muchas más, llegando a su culminación en las pistas Difíciles y Extremas al afinar hasta el límite el uso de físicas y de los movimientos milimétricos con la moto y el balanceo con nuestro cuerpo.

En relación a la pregunta sobre el proceso creativo de esta clase de trazados más complejos, el propio Antti, aparte de asegurar que no eran tan difíciles al «pasar las Extremas con menos de 20 faltas», dejó caer que lo único que resultaba complejo era hacer «que una pista sea consistente y que los check-points estén situados de manera correcta». Porque ciertamente a veces parece que no hay forma de pasar un tramo tras una caída, pero gente como el propio Antti o John Lloyd, Community Developer de Ubisoft RedLynx, hacen que todo parezca sencillo. Hay que saber cómo colocarse.

¿Y qué hay de las novedades? Aparte de los contratos Ninja, más difíciles si cabe que las pistas Extremas, destaca el añadido del Tándem, una «idea que tenía desde hace mucho tiempo» el propio Ilvessuo. Porque esta moto la controlan dos personas a la vez, por lo que la comunicación será esencial con el compañero, tanto a la hora de acelerar como de colocar el cuerpo de cara a un salto. Le aporta un toque de lo más fresco a la saga y las risas están más que garantizadas por lo mucho que se sufre de esta guisa incluso para superar una pista en nivel Medio por ese control del 50%.

Aquí es muy de agradecer también el desembarco de la saga en una consola de Nintendo, no solamente por ser la primera vez para un 'Trials' (no así para Redlynx, que ya sacó 'MotoHeroz' en Wii y 'Warhammer 40,000: Squad Command' en DS), sino por cómo se aprovecha la moto Tándem gracias a que cada jugador puede jugar con un único Joy-Con.

Sabiendo el tirón que tiene Nintendo Switch de cara a la venta de ciertos títulos multiplataforma, es más que probable que 'Trials Rising' acabe vendiendo más en esta consola que en el resto; también por ser el debut de esta saga en un sistema de la Gran N. Porque ciertamente 'Urban Trial Playground' no supo cubrir ese vacío en 2018. Ningún rival, de hecho.