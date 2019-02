Reggie Fils-Aime, el carismático presidente de Nintendo of America, se retira tras casi 16 años de servicio

Más que el presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime es considerado uno de los personajes más importantes y cercanos en la industria, quien tras 15 años en Nintendo, 13 como presidente, ha sabido encaminar a la compañía en un mercado competitivo a través de una estrategia desenfadada y abierta. Bueno, pues Reggie Fils-Aime está anunciando su retiro.

La noticia está cayendo como bomba ya que a Reggie se le ve con una magnífica salud, y en todos estos años al mando de la división americana de Nintendo ha sabido cosechar una gran cantidad de éxitos, salvo la Wii U. Pero la razón, según el ejecutivo, es estar más tiempo con su familia ahora que precisamente está con buena salud.

Reggie Fils-Aime, que está por cumplir 58 años, ha pasado por todo tipo de cargos y compañías, que van desde ventas en Procter & Gamble, marketing en Pizza Hut, supervisor de la marca de bicicletas Raleigh U.K., vicepresidente de la compañía de comida china Panda Management Co. y hasta en VH1.

Reggie llegó a Nintendo en 2003 como vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing para Estados Unidos y sólo tres años después, en 2006, fue nombrado presidente y jefe de operaciones de Nintendo of America, siendo la primer persona no japonesa en ocupar el cargo.

El éxito de Reggie, y su presentación ante el mundo, llegó durante el E3 de 2004, cuando subió al escenario y dijo: "mi nombre es Reggie, y esto va de patear traseros, tomar nombres y hacer juegos". Y desde entonces ha sido una de las personas más abiertas en la comunidad gracias a su carisma y buen humor.

Así se despidió Reggie de todos sus fans:

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ