Las primeras imágenes de una posible Nintendo Switch 2 traen pocas sorpresas: el diseño es muy similar al actual

La esperadísima Nintendo Switch 2 sigue dejándose ver, siempre en condicional y futurible, pese a que Nintendo no quiere soltar prenda sobre ella. La única comunicación oficial de la compañía japonesa es que habrá Switch 2 en un futuro más o menos cercano, pero eso es todo. Los rumores se amontonan (que será una consola continuista, que habrá anuncio este mismo año), pero nada más. Hoy tenemos la primera filtración de imágenes de la consola.

Se trata de unas imágenes CAD (diseño asistido por ordenador) que han aparecido por las redes, y como siempre, aunque no ha habido confirmación ni desmentido por parte de Nintendo, muchas de sus características coinciden con patentes recientes que se han registrado por parte de la compañía, como el sistema de imanes que veremos más abajo. Medios como VGC las dan por válidas al contrastarlas con fuentes propias. Las imágenes han desaparecido ya de Reddit (aunque las han alojando en un servidor externo) y el foro de origen chino donde se vieron por primera vez.

Tom Warren aún tiene activo el post donde se pueden ver estos diseños. El autor de las imágenes es un experto en impresión 3D que generó las imágenes usando ingeniería inversa partiendo de dos imágenes reales. Por lo que comentan medios como Nintendo Prime, el autor es seguido por fabricantes de accesorios para Switch como Mobapad, lo que supone un punto más de legitimidad para las imágenes. Insistimos en que, pese a ello, no hay garantía alguna de que sean reales.

Además, los internautas han deducido que la placa que se muestra (que no es una recreación sino una placa supuestamente real, y que los expertos de Digital Foundry califican de muy creíble) se fabricó en octubre de 2023, así que puede que estemos ante un prototipo no definitivo. Lo que sí vemos es un diseño general muy similar a la actual Switch OLED, con la pestaña de soporte para colocarla erguida y la conexión en la base para fijarla al Dock que ya conocemos, pero con un nuevo puerto USB C superior y un segundo botón en el mando derecho.

La pantalla parece ostensiblemente más grande que la de la Switch actual. Ha desaparecido también el sistema de raíles para fijar los mandos a la pantalla (y Nintendo patentó una conexión por imanes que podría estar relacionada con esta función). A todo ello se suman unas filtraciones de especificaciones (12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno) que coinciden con los rumores aparecidos a principios de año, los mismos que hablaban de una pantalla de 8 pulgadas.

Cabecera | Nintendo

