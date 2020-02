La nueva actualización de 'The Witcher 3' para Switch permite pasar partidas desde PC: se abre un mundo de posibilidades para la consola

La versión de Nintendo Switch de 'The Witcher 3' no para de dar sorpresas. Su propia existencia es la primera de ellas: se desmarcó con una adaptación muy fiel al potente original de PC, que lograba esquivar las limitaciones técnicas y gráficas de la consola de Nintendo para proponer un port que obviamente no brilla al deslumbrante nivel del juego original, pero que es muy superior a otros de su categoría en la plataforma.

Pero el parche que Nintendo y CD Projekt Red acaban de poner a disposición de los jugadores, el 3.6, ha dado un auténtico puñetazo sobre la mesa. La mayoría de sus novedades son las habituales: mejoras gráficas y distintas opciones de configuración. Pero suma a ellas una bienvenida opción de control táctil obviamente exclusiva de la Switch, y la posibilidad de hacer cross save de partidas con PC.

Es decir, que los jugadores que tengan partidas guardadas de 'The Witcher 3' en Steam o GOG podrán continuarlas en ese mismo punto en Switch. El proceso es rápido e instantáneo: solo hay que introducir en el menú de Switch el usuario de Steam o GOG y de forma instantánea las partidas aparecerán para ser ejecutadas desde Switch. Es tan rápido e indoloro que hace que olvidemos que estamos ante el hardware de una compañía como Nintendo, famosa por hacer sus dispositivos completamente estancos.

'The Witcher 3' no es el primer juego que soporta cross-save en Nintendo Switch, pero desde luego sí el primero de esta categoría y popularidad. Antes que él hubo algunos casos como el action-RPG 'Dauntless', el MOBA 'Smite', el rolero 'Divinity: Original Sin II' y el algo más popular 'Civilization VI', el primero que lo consiguió. Si nos vamos a otras consolas, tenemos cross saves con Xbox ('Ori and the Blind Forest') y en 'Fortnite', a través de su propio servicio propietario. Como se puede observar, pocos alcanzan la popularidad de 'The Witcher 3'

Qué supone esto para Nintendo Switch

El port, desarrollado por CD Projekt Red en colaboración con Saber Interactive, es sin duda una notable medalla que el estudio polaco puede lucir con orgullo. Pero para quien realmente representa un punto a tener muy en cuenta es para Nintendo, que abre así una puerta a tener muy en cuenta para el futuro. La de que su Switch sea el "puente" para un catálogo de juegos de PC potentes y portátiles.

El hallazgo de este cross save sin duda no es que 'The Witcher 3' pueda jugarse en dos pantallas distintas. Por muy interesante que sea 'The Witcher 3' en un televisor, esa opción ya existía gracias a las versiones de PS4 y Xbox One. Lo importante es que gracias a la pantalla pequeña de Switch, un juego de PC puede jugarse también en modo portátil. Sin duda un aliciente para géneros como la estrategia -como el mencionado 'Civilization VI'-, potenciado además por la pantalla táctil, muchísimo más cómoda en el género que un pad tradicional de consola.

¿Abre esto un futuro paralelo para la consola de Nintendo como "consola puente" para transformar triple AAAs de PC en juegos portátiles? Para ello hay que sortear una serie de inconvenientes, como que obviamente el juego tiene que estar disponible en los dos formatos... y comprar ambos. Y luego hay que habilitar el cross save, que obviamente no será siempre una posibilidad técnica factible. Pero el primer paso está dado, y abre el camino a un futuro de entendimiento entre plataformas del que los jugadores solo podemos salir beneficiados.