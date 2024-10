No solo ‘Doom’ puede funcionar en sitios random. Alguien ha conseguido echarse unas partidas de ‘Sonic’ en una calculadora

“Doom” suele ser el título favorito de los modders que buscan experimentar un juego en una plataforma para la que no fue diseñado. A lo largo de los años hemos visto a ‘Doom’ funcionar en cámaras de fotos, cajeros automáticos, pianos y muchos otros dispositivos random. Pero hay vida más allá de ‘Doom’. Alguien ha conseguido echarse unas partidas de ‘Sonic’ en una calculadora.

Un usuario de YouTube llamado Barcade ha compartido un vídeo de poco más de seis minutos en el que se lo puede ver disfrutando de ‘Sonic X Shadow Generations’ nada menos que en un dispositivo Texas Instrumentos-84 Plus CE. “Ya dominaba el juego, así que necesitaba un nuevo desafío”, dice el modder, que tiene un canal sobre videojuegos y que decidió llevar el reto al siguiente nivel.

‘Sonic X Shadow Generations’ en una calculadora gráfica

Barcade todavía no ha compartido los detalles del proyecto, por lo que no sabemos exactamente cómo ha logrado esta proeza. En las imágenes podemos verlo utilizando los botones de la calculadora para mover al erizo a través de los diferentes escenarios del juego, y las imágenes se mueven a 2 fotogramas por segundo, una velocidad verdaderamente exasperante.

Cuando hablamos de ‘Sonic X Shadow Generations’ estamos haciendo referencia a un juego lanzado este año para plataformas de nueva generación. Es decir, ha aterrizado en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S y PC. No caben dudas de que el modder no estaba ejecutando el juego directamente sobre el contenido hardware de la calculadora.

El modelo IT-84 Plus CE tiene una pequeña pantalla de 2.8 pulgadas de 20 x 240 pixels (140 DPI), 149 KB de memoria RAM y 3 MB de memoria Flash ROM. Sin embargo, cuenta con un puerto USB, así como un entorno de programación Python. Barcade habría encontrado la forma de utilizar la calculadora gráfica como mando y dispositivo de reproducción más que como consola.

Lo más probable es que el modder también haya utilizado un monitor adicional a la hora de jugar. En cualquier caso, no deja de ser interesante la idea de llevar juegos a dispositivos completamente insólitos. Ante la pregunta de los usuarios en YouTube, Barcade prometió compartir un tutorial con los detalles de su proyecto. Pronto sabremos exactamente cómo lo ha logrado.

Imágenes | Barcade

En Xataka | Hay un nuevo juego de 'Pokémon' para móviles. Uno que consiste en abrir sobres de cartas y que huele a dinero