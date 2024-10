Hay un nuevo juego de 'Pokémon' para móviles. Uno que consiste en abrir sobres de cartas y que huele a dinero

5.275 millones de dólares. Ese es el valor de la que, a día de hoy, es la carta de 'Pokémon' más cara de la historia. Es propiedad del influencer Logan Paul y la prueba más clara de que el juego de cartas coleccionables de 'Pokémon' es un fenómeno. Pues hoy este juego consistente en abrir sobres, coleccionar cartas y combatir contra otros jugadores llega a móviles en forma de título free to play. Su nombre es 'Pokémon TCG Pocket', lo hemos probado y sí, huele a dinero.

De qué va Pokémon TCG Pocket. Si alguno es jugador de Pokémon TCG sabrá que la mecánica es tan simple como ir a un quiosco o tienda especializada, comprar sobres, ver qué cartas te han tocado y coleccionarlas. Luego es cosa de cada uno entrar en la parte competitiva. Pues 'Pokémon TCG Pocket' es exactamente eso: abres sobres, consigues cartas, las coleccionas y peleas, si quieres. No tiene más.

Abrir sobres. Podemos abrir gratis dos sobres al día. La expansión actual es "Genes formidables" y hay tres colecciones: Pikachu, Charizard y Mewtwo. Dependiendo del sobre que elijamos conseguiremos unas cartas u otras. Al abrir el sobre tendremos que deslizar el dedo (con una animación muy lograda) y añadirlas a la colección. Como en el juego original, hay diferentes tipos de cartas con diferentes acabados, efectos visuales, etc.

Y sí, puede haber cartas repetidas.

Otro aspecto del juego son las elecciones mágicas. Mediante este sistema, podemos ver qué cartas han conseguido nuestros amigos u otros usuarios de la app e intentar conseguir una que nos guste. Es aleatorio, por supuesto, y el usuario no pierde la carta. Si yo he conseguido una carta de Pikachu muy chula y otras cuatro que son meh, tú puedes intentar conseguir la misma carta de Pikachu. Tenemos cinco elecciones mágicas al día y se recargan con el paso del tiempo.

El diseño es sobresaliente. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo tener las cartas en un juego móvil que en físico, eso es más que evidente. No obstante, hay que romper una lanza a favor del juego y es que el diseño de las cartas es sobresaliente. La calidad de los dibujos, cómo brillan cuando las movemos, las cartas inmersivas... Se nota que The Pokémon Company tiene bagaje en este mundillo de los cromos y ha sabido llevar su experiencia a móviles.

Sin lugar a dudas, el juego sabe entrar por los ojos y es probable que conquiste, al menos en primera instancia, a los que tengamos cierto cariño a la franquicia.

Eso es todo. Sí y no. Esta la parte competitiva, es decir, jugar contra otros jugadores o la IA en una versión recortada del juego de cartas de mesa, pero si pensamos en abrir sobres, coleccionar cartas y presumir de vitrina, sí, eso es todo. Hay también un sistema de misiones que se completan al abrir sobres y conseguir cartas, así como un sistema de puntos que podemos canjear por cartas y que conseguimos, efectivamente, abriendo sobres.

En cuanto a las cartas repetidas, estas nos dan un material llamado polvo iris que podemos canjear por efectos visuales, como unos destellos dorados, en aquellas cartas que ya tengamos. Y sí, van a salir. Al menos a mí me ha salido la misma carta en cinco o seis aperturas diferentes.

Dicho lo cual, llega la otra parte del juego: la monetaria.

¿Hueles eso? Es el olor a dinero. Porque sí, el juego nos permite abrir gratis dos sobres de cartas al día, pero siempre podemos adelantar el tiempo mediante unos relojes de arena. Cada reloj nos adelanta una hora y cada sobre se recarga en 12 horas, así que necesitamos 12 relojes de arena. Estos podemos conseguirlos completando misiones, por ejemplo.

O podemos pasar rotundamente de los relojes de arena, sacar la cartera y adelantar el tiempo con Pokélingotes de pago. Cada Pokélingote permite adelantar dos horas, así que necesitaríamos seis para adelantar las 12 horas que tarda en recargarse un paquete.

El pack más barato cuesta 0,99 euros y da cinco lingotes. El segundo cuesta 2,99 euros e incluye 15 lingotes. Casualmente, no podemos comprar solo seis lingotes para abrir solo un sobre. O compramos 15 o compramos dos paquetes de cinco. Ahora mismo, y en lo que parece una oferta de lanzamiento, se pueden conseguir lingotes adicionales con cada compra, pero seguramente esa promoción desaparezca en unos días.

Pase de batalla. A parte de los Pokélingotes, el juego tiene un pase premium que permite abrir un sobre más al día, acceder a misiones premium y conseguir cartas especiales y otros objetos. Este vale 9,99 euros al mes. Es decir, hay una parte del juego (todo lo relacionado con las misiones premium) a las que no podremos acceder si no pagamos, tal y como sucede con algunas misiones especiales en 'Pokémon GO'.

Una saga jugosa. Pokémon es una franquicia que mueve muchísimo dinero. 10.800 millones de dólares en 2023 solo en merchandasing y licencias, por dar un dato. En lo que concierne a Pokémon TCG, solo en 2023 se vendieron la friolera de 12.000 millones de cartas. Desde su lanzamiento, la compañía ha conseguido vender, atención, 64.900 millones de cartas a nivel global. Solo en Japón y solo en 2023, este juego generó 857 millones de dólares.

Que este juego llegue a móviles, donde los micropagos están a la orden del día, donde no hay que ir a comprar el sobre a un establecimiento físico y donde todo son facilidades para el usuario tiene muchísimo sentido. Habrá que ver cómo evoluciona, pero es probable que The Pokémon Company acabe de estrenar su nueva gallina de los huevos de oro.

Imágenes | Xataka

