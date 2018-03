Nintendo cuida muy bien a su Nintendo Switch: 16 juegos confirmados que llegarán en 2018

Por si ya no estaba lo suficientemente claro que en videoconsolas Nintendo no estaba todo visto ni mucho menos, los japoneses se atrevieron con un particular dispositivo tanto estático como portátil. Tras un tiempo los de la Gran N siguen mimando a su último producto estrella y ahora tenemos una nueva remesa de 15 juegos que llegarán a la Nintendo Switch en los próximos meses.

A finales de 2017 hablábamos de lo bien que le ha ido al fabricante con este producto y en general, dado que tuvo un muy buen año (y se notó en sus acciones en bolsa). La idea siempre es mejorar, así que para 2018 toca poner de nuevo la carne en el asador y contentar a los usuarios con buenos títulos, repasamos lo que espera a los usuarios de la Nintendo Switch.

'Super Smash Bros.'

La primera bomba ya os la contábamos hace unas horas. Por fin 'Super Smash Bros.' era oficial y su llegada se anunciaba para este año.

Lo que aún no nos contaron es la fecha específica del lanzamiento, fueron de hecho bastante parcos en detalle y no sabemos si será una nueva versión o un port. Sí sabemos que habrá personajes de 'Splatoon', así como Link (de 'Zelda'), como vemos en el vídeo.

'Splatoon 2'

Y hablando de 'Splatoon', lo que también anunciaron los japoneses es una expansión para 'Splatoon 2', llamada 'Octo Expansion', cuando se cumple un año del lanzamiento del juego. Se trata de un añadido con nuevos niveles para el modo historia y será de pago, y en el tráiler vemos que se ambientará en una misteriosa y abandonada estación de tren.

La otra novedad en relación a este título es que en abril llegará la versión 3.0, que incluirá más de cien objetos nuevos así como eventos para competir a nivel global.

'Kirby Star Allies'

Otra saga histórica de Nintendo es la de Kirby, personaje que llegará con este título a la Nintendo Switch el 16 de marzo. Lo que sabemos por el anuncio además de la fecha es que habrá actualizaciones gratuitas que traerán opciones para añadir más personajes, como Ricky, Kine o Coo (de 'Kirby's Dream Land 2') o Marx (de 'Kirby's Fun Pack').

'ARMS'

Este anuncio no es de una nueva versión del juego, del cual hablamos en su salida por lo que suponía la nueva propuesta. La novedad en este título es una oportunidad para aquellos que tengan curiosidad y no lo hayan probado aún, ya que a partir del 31 de marzo cualquier usuario de Nintendo Switch podrá probar el juego gratis durante tres días participando en el evento Testpunch.

'South Park: Retaguardia en Peligro'

Si nos gusta esta particular serie animada y tenemos Nintendo Switch, a partir del 24 de abril podremos emular a alguno de sus personajes en este título en el que podremos personalizar nuestro avatar. Se trata de un RPG que transcurre en los escenarios de la serie en el que hay que ir adquiriendo los personajes o bien optar por el pase de temporada.

'Hyrule Warriors: Definitive Edition'

En mayo llegará el musou de 'The Legend of Zelda', concretamente próximo 18 de mayo en Nintendo Switch. Fue un anuncio también breve, pero se sabe que ofrecerá **29 personajes diferentes y nuevos trajes para Link y Zelda, inspirados en 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

'Dark Souls: Remastered'

Mayo también será el mes en el que llegará la remasterización de 'Dark Souls'. Para ello tendremos que esperar hasta el 25 de mayo, pero la beta estará disponible para cualquier usuario en breve (sin saber la fecha exacta, pero próximamente). Además, dispondrá de su propio amiibo de Solaire de Astora, que como nos contaban en Vida Extra será capaz de aplicar el gesto de "Alabar al sol".

'Mario Tennis Aces'

Para el fan de Nintendo nunca hay suficiente Mario, o eso consideran desde la Gran N porque entre los anuncios encontramos otro juego del famoso personaje. La fecha para 'Mario Tennis Aces' es el 22 de junio, aunque la beta también llegará antes para que los usuarios puedan catarlo.

De este juego sí se dieron más detalles, dándose a conocer los 15 personajes a elegir, así como los movimientos básicos, las técnicas y lo golpes devastadores que podrán darse (eso sí, a cambio de una barra de energía). Drive, revés, smash, saques y boleas espectaculares de la mano del fontanero más famoso del panorama del videojuego.

'Sushi Striker: The Way of Sushido'

Ahora que el sushi está tan de moda no puede faltar tampoco una buena ración virtual. Este título en el que hay que comer la máxima cantidad de este manjar nipón para vencer a los soldados del Imperio llegará el 8 de julio, así que tenemos unos meses para preparar los estómagos y poder apilar el mayor número de platos del mismo color y atacar a nuestros rivales.

'Crash Bandicoot: N Sane Trilogy'

Tras bastante tiempo rumoreándose, por fin se ha confirmado la llegada de este remaster vitaminado de la trilogía 'Crash Bandicoot' a Nintendo, rompiendo así con la exclusividad que tenía para PlayStation 4. En concreto, podremos verlo para esta consola, Xbox One y PC a partir del 10 de julio.

Como nos contaron en Vida Extra, el juego de plataforma se convertía en todo un éxito para la consola de Sony. Veremos si en su paso a otros terrenos tiene la misma acogida este verano.

'Octopath Traveler'

Nintendo dio más detalles de este RPG de los creadores de 'Bravely Default'. La fecha de lanzamiento es el 13 de julio y sabemos que habrá una edición especial del juego que incluirá extras como un mapa, una moneda y un libro desplegable en 3D.

Del juego además sabemos que sus dos protagonistas se llaman Tressa y Alfyn, así como su descripción, sus aspiraciones y su papel en la trama y en el juego. Todo esto nos lo desvelan en el vídeo, en el cual vamos viendo también los escenarios, los ambientes y parte de la mecánica del juego.

'Captain Toad: Treasure Tracker'

Pero Tressa y Alfyn tendrán que compartir protagonismo ese día. La fecha de lanzamiento coincide con la de 'Captain Toad: Treasure Tracker'. Un título que salta de la Wii U a la consola portátil y que también tendrá versión para la Nintendo 3DS.

En esta aventura tendremos que echar una mano al Capitán Toad resolviendo puzzles para ir pasando de nivel. Según explicaron habrá nuevas pantallas con respecto a la anterior versión, estando entre ellas la ciudad de Nueva Donk (de 'Super Mario Oddisey').

'Okami HD'

El verano de 2018 vendrá aún más cargadito. De 'Okami HD' no tenemos fecha, pero se ha confirmado que la remasterización tendrá su versión para Switch para que podamos emular a Amaterasu en su misión de salvar el mundo moviéndonos con los Joy-Con.

El clásico de Capcom ya llegó las pasadas navidades en PS4, Xbox One y PC, y en uno meses los usuarios de la Nintendo Switch podrán también usar el pincel celestial para realizar hechizos y demás trucos.

'Travis Strikes Again: No More Heroes'

Otros lanzamientos no tienen fecha concreta, como en el caso de este título. Sabemos que a Travis le tocará adentrarse en la consola Death Drive Mark 2 y que será en realidad un compedio de siete juegos distintos (de carreras, de acción y de puzzles).

'Little Nightmares: Complete Edition'

Más puzzles llegarán durante este año en algún momento con 'Little Nightmares'. Se sabe que el juego llegará a la consola con sus dos expansiones y los DLC 'Six y 'The Runaway Kid', y de éste también se ha confirmado que será compatible con el amiibo de Pac-Man, pudiendo obtener así una máscara de Pakku.

'Undertale'

No, los de la Gran N no se olvidan de la comunidad indie para los anuncios de 2018, aunque sólo hemos visto este juego en esta primera ronda de novedades. Tampoco sabemos mucho más de su llegada a la consola, pero al menos no habrá que esperar al año que viene para jugar a este RPG de Toby Fox inspirado en la serie 'Earthbound' de Nintendo.

Esto es todo lo que Nintendo ha anunciado en el Nintendo Direct para la Nintendo Switch, pero si queréis ampliar la información para otras consolas podéis consultarlo todo en esta completa recopilación de los compañeros de Vida Extra.

