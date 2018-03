La Xbox One X y Xbox One S tendrán la esperada compatibilidad con Freesync de AMD

La próxima gran actualización de la Xbox One ya va poco a poco configurándose y las novedades que desde la propia Microsoft adelantan prometen juego más fluido tanto en monitores como en televisores gracias la llegada de compatibilidad con sistemas y tecnologías pensadas exclusivamente para mejorar el juego.

Radeon Freesync de AMD llega a la Xbox One X y One S

Con tres años ya a sus espaldas, la tecnología Freesync de AMD es la más adoptada por las marcas de monitores gaming. Su precio más reducido que el de la competencia ha facilitado ese dominio.

Microsoft ha confirmado que en una próxima actualización de su consola, previsiblemente en primavera, sus Xbox One X y Xbox One S dispondrán de un modo compatible con la tecnología Freesync, lo que se unirá a la ya anunciada de la Xbox One X con Freesync 2, lista para el contenido HDR.

Con esta compatibilidad y en monitores que dispongan de dicha tecnología de AMD, el refresco de la consola no será estático sino que variará para mantenerse en todo momento sincronizado con la del monitor y reducir latencia y artefactos.

En el menú de la consola aparecerá una nueva opción para activar el modo Freesync, que solo se activará cuando tengamos conectada la Xbox One S o One X a un monitor compatible vía HDMI. Si ya tienes uno de esto monitores y además la consola de Microsoft, enhorabuena.

También activará el modo juego del televisor automáticamente

Otras de las novedades que vemos en la próxima actualización de primavera de las dos consolas de Microsoft tiene que ver también con la visualización en televisores. La familia Xbox One será compatible con los modos de baja latencia automática de los televisores. Esto significa que cuando conectemos una de las consolas de Microsoft a nuestro televisor compatible, el modo Juego que reduce la latencia retirando los procesados agresivos de la imagen se activará automáticamente. Esa latencia de entrada/salida de los televisores es uno de los puntos clave que ya repasamos que debería tener nuestro televisor para jugar.

Está por ver qué modelos serán compatible con este nuevo modo de las consolas Xbox One X y One S, pero por ahora Microsoft ya ha confirmado que los mejores modelos de Samsung entrarán en la primera ronda.