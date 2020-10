Con una impresora 3D, el mando de la PS4 o Xbox se convierte en un joystick dual para simuladores de vuelo por 2 euros

Jugar al 'Microsoft Flight Simulator 2020' es una delicia, pero hacerlo con mandos específicos para este tipo de videojuegos es aún mejor.

Un joystick básico de este tipo cuesta unos 160 euros, pero si tienes una impresa 3D o acceso a una, puedes imprimirte un singular adaptador que transforma el mando de una PS4 o una Xbox One en uno de estos periféricos, y lo mejor es que solo tendrás que invertir dos euros en material para la impresora y unas cuantas horas para terminar de imprimirlo todo.

Las impresoras 3D quizás no hayan sido la revolución que algunos creían (creíamos) que serían, pero sus posibilidades siguen dando muchas sorpresas.

Lo demostraba recientemente un diseño aparecido en la conocida Thingiverse que permitía imprimir en 3D dos joysticks y un curioso sistema para adaptar estos joysticks al mando DualShock de una PS4.

I'm consistently impressed by the designs and mechanical engineering that come out of the 3D printing community.https://t.co/x08evaVKph pic.twitter.com/ZQ4nVXlQDs