Del fútbol al baloncesto hasta llegar a los dardos: a falta de eventos presenciales, las competiciones deportivas se pasan al online

Las competiciones deportivas están paradas. No hay Juegos Olímpicos de Tokio, no hay liga de fútbol, no hay partidos de tenis, no hay carreras de Fórmula 1... El mundo de los eventos deportivos está en pausa debido al coronavirus, pero eso no quiere decir que no haya deporte para ver. La diferencia es que no se se suda igual y no hay que correr demasiado, porque las competiciones deportivas ahora se están haciendo online.

Y no estamos hablando de jugadores amateurs o casuales, sino de deportistas profesionales que sueltan la raqueta, guardan el balón o cuelgan las zapatillas para coger el mando de la consola o el ordenador para competir online. A continuación vamos a repasar algunas de las iniciativas emprendidas por el mundo del deporte para seguir ofreciendo espectáculo a los fans.

Un torneo de NBA 2K20 y un H.OR.S.E., todo desde casa

La NBA no ha sido cancelada oficialmente, pero sí se suspendió a mediados de marzo durante 30 días. No hay partidos presenciales en grandes estadios acompañados por espectáculos de luces, música y bailes, pero sí ha habido torneos online y algunos retos organizados por los jugadores profesionales.

Por un lado, 16 jugadores de la NBA disputaron un partido online a través del videojuego 'NBA 2K20'. El torneo tuvo una duración de 10 días y fue emitido por la ESPN. Entre los jugadores destacados estaban Kevin Durant o Trae Young. El premio se lo acabó llevando Devin Booker, jugador de los Phoenix Suns, y no fue otra cosa que 100.000 dólares a repartir entre dos ONGs.

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀



👀 @1MrBigShot defeats @TheTraeYoung in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/myWrJoNVXs — NBA (@NBA) April 13, 2020

Por otro lado, algunos jugadores de la NBA con canastas en casa disputaron un "H.O.R.S.E." por streaming. Se trata de un juego que consiste en meter canastas y en el que el que falla se lleva una H, luego una O y así hasta completar la palabra. Pierde el que consigue todas las letras. El ganador fue Mike Conley Jr, de los Utah Jazz.

Las carreras de coches se pasan a los videojuegos

Con las carreras de Fórmula 1 suspendidas, la organización anunció el "F1 Esports Virtual Grand Prix Series", un campeonato online de 'F1 2019' para PC en el que varios pilotos de Fórmula 1 disputan la carrera correspondiente a cada jornada, pero online. La primera carrera fue el Gran Premio de Baréin del 22 de marzo, que duró hora y media y consistió en 28 vueltas, es decir, la mitad que en la carrera presencial.

Algo similar ocurre con la Formula E (coches eléctricos). Los pilotos corren cada sábado desde el 18 de abril en el simulador rFactor 2 en una competición bautizada como "ABB Formula E Race at Home Challenge". El torneo durará nueve semanas y podrán participar tanto pilotos profesionales como jugadores que pasen ciertas pruebas. Los beneficios conseguidos irán a parar a UNICEF.

Otro torneo importante fue el Mundial de MotoGP. El Mundial fue retrasado, así que los pilotos como Valentino Rosi, Danilo Petrucci, Michele Pirro o los hermanos Márquez se vieron las caras (bueno, no exactamente) en el torneo "Stay At Home GP". La carrera se disputó en el juego oficial de MotoGP y se emitió por DAZN y a través de la web de MotoGP.

Por último, tenemos que hablar del NASCAR, la famosa carrera que consiste en dar vueltas a un óvalo. La competición, cuyo nombre es e"NASCAR iRacing Pro Invitational Series", se ha pasado al mundo online gracias al videojuego 'iRacing', y en ella competirán tanto pilotos profesionales como los jugadores simracing.

No hay Mutua Madrid Open, pero sí partido en 'Tennis World Tour'

Otra competición que se ha cancelado es el Mutua Madrid Open, el torneo de tenis que iba a tener lugar del 1 al 10 de mayo. En su lugar, ATP Masters 1000 y WTA Premier Mandatory han anunciado la creación del "Mutua Madrid Open Virtual Pro", un torneo online que se celebrará desde el 27 al 30 de abril en el juego 'Tennis World Tour' y en el que participarán las grandes estrellas del tenis. El primer partido será en el Estadio Manolo Santana.

El torneo incluirá un premio de 150.000 euros en ambas competiciones (ATP y WTA) que los tenistas tendrán que donar a jugadores de tenis que pasen por una mala situación económica. A este premio se le sumarán 50.000 euros que se destinarán a la lucha contra el virus. En paralelo a las competiciones oficiales, habrá partidos benéficos en el que participarán creadores de contenido y jugadores profesionales para recaudar fondos con los que ayudar a los afectados por el virus.

Un torneo de FIFA organizado por Ibai

Tampoco hay fútbol los domingos, pero Ibai Llanos, el conocido comentarista de Esports y ahora creador de contenido en el club G2 Esports, se encargó de hacer un torneo de 'FIFA 20'. En él se enfrentaron 20 jugadores de 20 equipos profesionales españoles entre los que estaban Marco Asensio (Real Madrid), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) o Borja Iglesias (Betis).

El torneo tuvo lugar hace algunas semanas y su objetivo fue recaudar dinero para donarlo a la lucha contra el coronavirus. En total, el torneo generó 180.000 euros de los cuales 100.000 fueron donados por LaLiga Santander. Ganó Marco Asensio, por cierto.

Los Esports se tendrán que hacer online, paradójicamente

The #LEC Returns this Friday!



Tl;dr:

Due to the ongoing developments of the coronavirus pandemic we have decided to play the remainder of the 2020 LEC Spring Split 100% remotely online, with matches resuming Friday, March 20th.



More info: https://t.co/Ewe5oZExfR pic.twitter.com/fZOcS2Zoid — LEC (@LEC) March 17, 2020

A pesar de que los Esports son eminentemente online, los grandes partidos suelen disputarse de forma presencial. Sin embargo, este año la LEC (League of Legends European Championship) se hará completamente online, con cada jugador en su casa. Lo mismo pasó con la Superliga Orange, también de 'League of Legends', cuya final iba a ser el 4 de abril en Vistalegre. Finalmente se tuvo que adelantar la fecha a la madrugada del 2 de abril y emitirse online.

Otro deporte electrónico que se ha pasado al online, al menos en su fase final, es la Overwatch League, que como su propio nombre indica es la liga profesional de 'Overtwatch'. La final iba a celebrarse en Vistalegre, pero finalmente se hará de forma online. Lo mismo sucede con FLASHPOINT, la competición de 'Counter Strike: Global Offensive', que solo se pudo jugar presencial un par de días y acabó pasándose al online.

El ajedrez se juega por ordenador

El ajedrez ha sido un deporte muy presencial, pero en los últimos años ha llegado a plataformas como Twitch con relativa fuerza. El último torneo que se celebró, el Torneo de Candidatos, que acoge a los ocho jugadores más fuertes del ranking FIDE, acabó siendo cancelado tras siete jornadas. Los jugadores volvieron a casa y Magnus Carlsen tuvo una idea interesante: el Magnus Carlsen Invitational, un torneo de ajedrez online que comenzó el 18 de abril a través de Chess24. 250.000 dólares en premios, ahí es nada.

Por otro lado, la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) ha anunciado un Copa de las Naciones online que tendrá lugar del 5 al 10 de mayo. En ella participarán seis equipos de China, India, Rusia, Estados Unidos y Europa y, entre los nombres destacados, están Kasparov y Alireza Firouzja, el prodigio del ajedrez iraní de tan solo 16 años. El premio será de 180.000 dólares.

Y hasta los dardos

Un deporte mítico: las competiciones de dardos. La Professional Darts Corporation creó hace algunos días el "Home Tour", un torneo en el que participan los jugadores profesionales, cada uno desde sus casas y usando sus propias dianas. Hasta aquí todo bien, pero hay un problema: los jugadores de deportes electrónicos tienen buenas conexiones en casa, pero los jugadores de dardos no tienen por qué tenerlas.

Tal es así que Gary Anderson, uno de los jugadores más conocidos, tuvo que abandonar el torneo porque su conexión era 4,60 Mbps de bajada y 0,97 Mbps de subida, una velocidad demasiado baja para hacer un streaming de su partida en un torneo profesional.