'Fortnite' tiene un nuevo 'modo fiesta' en un mapa sin armas y repleto de minijuegos donde simplemente socializar

La dinámica de 'Fortnite' ha sido clara desde un principio: aterrizar en una isla y sobrevivir a base de matar a los demás. Durante los últimos años el juego de Epic ha sido uno de los más populares con millones de usuarios y sobre todo millones de euros en ingresos. Pero el juego también ha ido evolucionando temporada a temporada. Ahora prepara un nuevo modo de juego en el que la competición se deja de lado y el mapa simplemente se convierte en un lugar donde pasárselo bien con otros usuarios online, el modo 'Party Royale'.

El usuario de Twitter @Lucas7yoshi ha compartido algunos detalles sobre este nuevo modo de juego filtrado que tendrá 'Fortnite' pronto. Un nuevo mapa al parecer bajo el nombre de Papaya será donde se jugará al "modo fiesta" de 'Fortnite'. No habrá armas ni materiales con los que construir, pero sí algunos elementos curiosos para disparar por ejemplo pintura.

think this is the party royale pic.twitter.com/GXVM8PAkwz

Epic Games ha confirmado la existencia de este modo a Polygon. La descripción del modo de juego dice lo siguiente:

loaded more of it



annoyingly the main plaza thing is under the mountain with the wya im loading it pic.twitter.com/difstXQoyK