'Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise': probamos el videojuego activo para Nintendo Switch que mezcla fitboxing y música

Desde hace tiempo, los videojuegos activos han pasado a formar parte de la oferta de algunas videoconsolas: en Nintendo Switch, por ejemplo, podemos ejercitarnos en casa con el exitoso Ring Fit Adventure o movernos al ritmo de diferentes coreografías con las distintas ediciones del Just dance.

Si hablamos de entrenamiento de deportes concretos, el videojuego Fitness Boxing es uno de los títulos con los que podemos ejercitarnos en nuestro propio salón. Hemos podido probar durante unas semanas su nueva reedición, Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise, y os contamos qué podemos esperar de este juego y si es una buena opción para ponernos en forma en casa.

Cómo funciona Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise

El funcionamiento del juego es muy sencillo y, a diferencia de otros como el Ring Fit Adventure, no necesita de periféricos especiales: nos bastará con los mandos de nuestra Nintendo Switch debidamente asegurados a nuestras manos con las correas de seguridad.

El juego detectará el movimiento de nuestros brazos en el espacio, identificando los diferentes golpes de boxeo que realicemos al aire (directos, crochets, ganchos...) sin tener en cuenta el de nuestras piernas, aunque sí nos dará instrucciones sobre cómo colocarnos para realizar los entrenamientos y de otros movimientos que tendremos que realizar con nuestro tren inferior.

Para ponernos en marcha solamente necesitaremos asegurarnos de que tenemos suficiente espacio alrededor de nosotros como para poder movernos con comodidad, y para golpear hacia adelante sin hacernos daño y sin encontrar muebles en nuestro camino.

Entrenando con Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise

Una vez estemos preparados, uno de los avatares de entrenadores personales del juego (que podremos ir cambiando y personalizando a nuestro gusto) nos realizará unas preguntas sobre nuestro estado físico y nuestras condiciones previas. Estos datos son relevantes para poder ofrecernos posteriormente una estimación de las calorías consumidas con cada sesión de ejercicio, que podremos ver al final de cada sesión, junto con unas detalladas estadísticas de todo el entrenamiento.

Nos moveremos por los menús del juego a través de los botones de los mandos de nuestra Nintendo Switch, y podremos navegar entre ellos para escoger diferentes opciones de entrenamiento. Las más interesantes son el entrenamiento diario, en el que se nos propondrán una serie de ejercicios diferentes cada día adaptados a nuestro nivel y gustos y a lo que hemos ido haciendo en días anteriores, y el entrenamiento libre, en el que somos nosotros los que elegimos qué queremos trabajar, de qué manera y con qué música.

Si somos absolutamente novatos en el mundo del fitboxing, el videojuego nos ofrece unas primeras lecciones en las que iremos conociendo los distintos tipos de golpes, esquivas y movimientos. Disponemos además de una suerte de "biblioteca de entrenamiento" a la que podemos acceder siempre que queramos para consultar estos datos.

Metiéndonos en harina: así es un entrenamiento diario con Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise

Los entrenamientos diarios son la parte del videojuego a la que podemos sacar un mayor partido. Antes de empezar podemos seleccionar los músculos que queremos trabajar en la sesión (brazos, core, piernas, todo el cuerpo), el objetivo que queremos conseguir (fuerza, quema de calorías), la intensidad de la misma (en tres niveles diferentes) y la duración de la sesión (entre 20 y 40 minutos). Como vemos, las sesiones son altamente personalizables y gracias a esto conseguimos una gran variedad de entrenamientos.

También podemos escoger si queremos o no realizar un calentamiento antes de empezar a entrenar y unos estiramientos al terminar. Evidentemente, la sesión siempre será más completa si los realizamos, aunque hemos de saber que ambas sesiones son iguales, con ejercicios de movilidad para nuestras articulaciones.

Una vez hemos seleccionado las diferentes opciones se nos ofrecerá nuestro entrenamiento diario: en función de lo elegido tendremos un número de canciones o temas en los que iremos combinando diferentes golpes de boxeo al ritmo de la música.

Al comenzar a entrenar nos encontramos frente a una pantalla con dos guías o líneas del tiempo a los lados. En esas guías irán apareciendo formas cuadradas que nos indican cuándo es el momento de golpear y qué golpe debemos realizar. Al mismo tiempo, nuestro avatar-entrenador personal también nos irá cantando (eso sí, en inglés, aunque disponemos de subtítulos en castellano) qué golpe nos toca o qué combinación tendremos que realizar a continuación. Es una mecánica muy similar a la que hemos podido ver en otros juegos anteriores en otras plataformas, como por ejemplo el Dance Dance Revolution, en el que teníamos que hacer coincidir nuestras pisadas con las flechas que iban apareciendo en la pantalla.

Sí es recomendable antes de empezar a jugar calibrar de forma manual la sincronización del audio y el vídeo y de la valoración de los movimientos para asegurarnos de que el juego reconoce nuestros movimientos de forma correcta en el momento en el que los hacemos.

En todas las canciones se trabaja tanto con guardia de diestro como con guardia de zurdo (colocando el pie izquierdo o el derecho delante respectivamente), para conseguir así un trabajo simétrico y equilibrado de ambas partes del cuerpo. Se hace hincapié, aunque no se mida a través de los mandos, en el juego de piernas: aunque no nos movamos del sitio, nuestro entrenador nos recordará que debemos ir cambiando el peso de nuestro cuerpo de una pierna a la otra mientras realizamos los distintos golpes.

El juego nos ofrece la posibilidad de entrenar dos jugadores a la vez, bien con un mando cada uno o bien los dos con ambos mandos si disponemos de todos los periféricos necesarios. También podemos establecer una alarma que nos recordará que nos toca entrenar.

Mi experiencia entrenando con Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise

No os voy a mentir: el primer día, con la sesión de iniciación, pensé que aquello era un churro. Y es que esta primera sesión de entrenamiento es meramente una toma de contacto para que conozcas los controles básicos del juego y sepas a lo que te vas a enfrentar. Pero la cosa cambia una vez que podemos comenzar a personalizar nuestro entrenamiento.

A partir de la segunda sesión, cuando podemos decidir la intensidad del entrenamiento, qué tipos de golpes usar, qué partes del cuerpo trabajar y la duración del mismo, podremos disfrutar de una buena sesión de fitboxing en nuestro salón.

Y ojo, porque digo fitboxing y no boxeo: no es lo mismo. El fitboxing, que es la disciplina que practicaremos con este videojuego, es más similar al Body Combat, combina los movimientos de boxeo con un entrenamiento más aeróbico y, en este caso, al ritmo de la música. Es un entrenamiento de mucha más baja intensidad que uno de boxeo o kickboxing y, claramente, no está dirigido al mismo público.

Lo mejor del videojuego es sin duda la posibilidad de personalizar los entrenamientos de manera bastante precisa: de este modo he podido realizar entrenamientos bastante intensos de media hora de duración y, en el caso de quedarme con ganas de más, seguir trabajando con los entrenamientos libres. El hecho de que el juego no te permita aprender golpes nuevos en los entrenamientos diarios hasta que hayas aprendido bien los anteriores lo hace perfecto para aquellas personas que están empezando y quieren ir poco a poco. Sin embargo, si ya tienes cierta experiencia, es posible que eches de menos algunos golpes o combinaciones más complejas en las primeras sesiones.

Las indicaciones más técnicas que nos da el juego sobre los distintos movimientos a llevar a cabo son correctas, muy acertadas en cada momento, y suficientes para una persona que comienza a entrenar. Se agradece el enfoque de las indicaciones en el movimiento del tren inferior para que no olvidemos que todo el cuerpo debe mantenerse activo, y el hecho de insistir en el trabajo del core, de donde deben nacer todos los movimientos, durante toda la sesión. Aquí cabe recordar que todas las indicaciones del juego se dan en inglés, si bien hay subtítulos en castellano.

Lo que menos me ha gustado, y esto es algo subjetivo, ha sido la estética del juego y la música. Por un lado, la estética personalmente me parece demasiado "colorida": demasiados colores y luces en pantalla como para concentrarte en los movimientos y en las indicaciones del instructor. En este sentido agradecería un ambiente más sobrio para concentrarme mejor.

Y, por otro lado, la música. Se trabaja tanto con canciones originales del juego como con éxitos de la música pop de ayer y de hoy, que se van desbloqueando según vamos realizando entrenamientos: del Girls just wanna have fun de Cindy Lauper al Animals de Martin Garrix, pasando por Break Free de Ariana Grande o Sandstorm de Darude. Acostumbrada a otros juegos como el Just Dance, esperaba las canciones originales, pero se trata de unas versiones sin letra que me recuerdan mucho a los míticos midi de principios de los 90, algo que me saca totalmente del juego.

Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise, la opinión de Xataka

En general, el Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise es una manera divertida de mantenernos en forma mientras estamos en casa. Recomendable, sobre todo, para aquellas personas que no hayan tenido aun un acercamiento al fitboxing y quieran realizar algo de ejercicio aeróbico de manera entretenida. Si ya sueles hacer ejercicio de manera habitual, es posible que este tipo de entrenamiento se quede algo corto, por lo que lo usaría solamente en los días de descanso activo.

Las explicaciones técnicas sobre los golpes, las posiciones y cómo llevar a cabo los distintos movimientos están bastante cuidadas, algo que hace este videojuego especialmente útil para las personas que quieren ponerse en forma desde cero o que no tienen una relación cercana con este tipo de entrenamiento.

A mejorar, la posibilidad de que las voces del videojuego hablen en castellano: el hecho de tener que andar leyendo los subtítulos si no sabemos inglés hace que no estemos concentrados del todo en nuestro entrenamiento, y puede derivar en falta de motivación o aburrimiento.

Comparándolo con otros videojuegos activos que he podido probar, quizás diría que el Ring Fit Adventure es más completo, ya que nos ofrece un entrenamiento de todo nuestro cuerpo, y más entretenido, al tratarse de una aventura. Pero dependiendo de los gustos del consumidor, pueden ser una buena opción para un entrenamiento ligero en casa.

