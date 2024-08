Estos son los juegos y novedades que dominaron el Future Games Show 2024 del Gamescom

El Gamescom está en marcha. Ayer asistimos al un Opening Night Live lleno de trailers. Pero las novedades sobre los títulos que alimentarán una nueva temporada de entretenimiento no han terminado. Este miércoles es el turno de conocer todo lo que el Future Games Show tiene para nosotros.

Se trata de un evento presentado por Alex McKenna (Sadie Adler en 'Red Dead Redemption 2') y Ned Luke (voz de Michael De Santa en 'GTA V') que realmente promete. A continuación encontrarás los juegos más destacados que hemos visto, y que aterrizarán en PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

‘Civilization VII’

La saga Civilization tiene muchos años. Apareció en un lejano 1991 y desde ese entonces ha conquistado a generaciones. El nuevo ‘Civilization VII’ promete ser la entrega más ambiciosa. Carl Harrison, diseñador el juego, ha comentado que nos encontraremos con una experiencia muy diferente.

‘Civilization VII’ todavía tiene gran parte de la misma jugabilidad que los fanáticos conocen y aman, por lo que todavía hay muchas cosas que les resultarán realmente familiares. Todavía estamos destacando las mejores cosas de cada líder (…) pero estamos dándole una vuelta y agregando nuevos sistemas de juego”

Una novedad que hemos conocido hoy es que la actriz inglesa Gwendoline Christie (‘Game of Thrones’, ‘Star Wars: The Force Awakens’, ‘Star Wars: The Last Jedi’), será la encargada de narrar los acontecimientos que viviremos en ‘Civilization VII’. El juego se lanzará el 11 de febrero en PC y consolas.

‘Black Myth: Wukong’

No se trata de una absoluta novedad, pues conocemos su existencia desde hace un tiempo, pero sí se trata de un juego que parece muy interesante. ‘Black Myth: Wukong’ nos invita a jugar como un Rey Mono a sumergirnos en mundo inspirado en la mitología china. Este soulslike ya está disponible en PC y consolas.

‘Dwarven Realms’

El acceso anticipado de este RPG se ha extendido durante casi dos años, pero finalmente se encamina a su lanzamiento. Crater Studios pondrá a disposición del público ‘Dwarven Realms’ el 27 de septiembre. Matar hordas de monstruos con diferentes armas y poderes épicos desde una PC está cada vez más cerca.

‘Atomfall’

Rebellion, el estudio europeo detrás de ‘Sniper Elite’, está entrando en un terreno un poco desconocido con su lanzamiento de 2025. Estamos hablando de ‘Atomfall’, un título ambientado en una zona de cuarentena creada tras un desastre nuclear en 1957. Tendremos que sobrevivir en este mundo decadente rodado de amenazas.

Imágenes | Future Games Show

En Xataka | Nuevos detalles de 'Indiana Jones y el Gran Círculo': secciones de mundo abierto y combate cuerpo a cuerpo, entre las sorpresas