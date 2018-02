El misterio de las esquinas de colores en los juegos de algunas consolas Nintendo: utilidad, variantes y excepciones

Los fabricantes tienen sus propios códigos y a veces éstos pasan desapercibidos durante años ante nosotros los usuarios, o bien simplemente nos acostumbramos y no le damos más importancia. Algo que quizás puede habernos pasado con las esquinas de color en las cajas de los juegos para algunas consolas de Nintendo, ¿alguna vez os habéis planteado qué utilidad tienen?

Lo que aparece en uno de los extremos del borde lateral de las cajas son unos triángulos de colores. Es posible que muchas de vuestras cajas presenten un sólo color, debido justamente a la utilidad que esto tiene, y son triángulos que vemos en las cajas de Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii y WiiU.

Dime qué color tienes y te iré qué idioma hablas

El tema ha saltado a las redes recientemente de la mano de Diego y su hermana, según explicaba desde su cuenta de Twitter. Aunque la duda lleva tiempo pululando en foros y webs de ayuda con respuestas más o menos encaminadas a lo que realmente son estos triángulos de colores.

Estaba mi hermana mirando la estantería de DS y me ha preguntado por las esquinitas de color de las cajas. Así que nos hemos dedicado a mirar la relación.



Es todo un sistema de códigos según el lenguaje de la carátula. Aquí va la explicación. pic.twitter.com/Un6Uy1LgXo — Diego (@Caeolos) 8 de febrero de 2018

Como cabía pensar, se trata de un sistema de código de colores que en este caso hace referencia al lenguaje de la carátula de los videojuegos. Existe desde 2001 con el lanzamiento de la GameCube y lo encontramos en las videoconsolas que hemos enumerado antes.

Es algo que existe para los juegos europeos, como matizaba Diego también en el hilo de Twitter. Así, según qué color tengan en la esquina las carátulas estarán en uno o varios idiomas:

Morado (EUR): varios idiomas europeos (alemán, español, inglés, francés, italiano, neerlandés).

Amarillo vivo (EXP): inglés.

Amarillo oscuro (UXP): inglés (para distribución y venta fuera de Reino Unido).

Lila (EUU): inglés y neerlandés.

"Amarillo" (sin especificar) (NEU5): alemán, inglés, español, francés, neerlandés.

"Agua" (FHUG): alemán, inglés, francés, español, neerlandés.

Carmesí: alemán, francés, neerlandés (por confirmar).

Verde oscuro (UKV): inglés.

Añil (NOE): alemán.

Rojo (FRA): francés (juegos publicados por Nintendo).

Fucsia (FRA): francés (juegos publicados por terceros).

Naranja (FAH): francés y neerlandés.

Azul claro (HOL): neerlandés.

"Rosa" (HUG): inglés y neerlandés.

‏Rosa claro (ESP): español.

Azul verdoso (POR): portugués.

Amarillo mate (PORT): portugués.

Ocre (EAP): español y portugués.

Azul turquesa oscuro (ITA): italiano.

Amarillo verdoso (SCN): danés, inglés, noruego, sueco.

Verde lima (SCN): danés, finlandés, noruego, sueco.

Verde lima (SCN): inglés.

Verde claro (SWE): sueco.

Morado oscuro (SWD): danés y sueco (puede coexistir con la versión SWD).

Granate (SWF): finlandés y sueco (finlandés antes que sueco, probablemente para el mercado finlandés).

Marrón (AUS): inglés (Australia y Nueva Zelanda, en desuso).

Los colores y las equivalencias de los idiomas. (Fuente: Nanaky

Las ediciones especiales

Así, en los productos para el mercado europeo las cajas siempre irán "decoradas" con estos colores, aunque no siempre de la misma manera. Hemos tirado de expertos y hemos llamado a la puerta de VidaExtra, y allí nos han contado (y mostrado) que las cajas de las ediciones de coleccionista son distintas (aunque mantienen el triángulo).

Además, hay unas cajas que no tienen triángulo siendo la excepción a todas las de los juegos para Europa. Como no podía ser de otra manera, es 'Pokémon' lo que marca la diferencia y las únicas cajas de juegos de Nintendo 3Ds que no tienen código de color son las de 'Pokémon oro', 'Pokémon plata' y 'Pokémon cristal'.

Así que si alguna vez os habías preguntado vosotros también si este triángulo tenía una utilidad estabais en lo cierto, o quizás ya habíais investigado para satisfacer la curiosidad. Desde aquí agradecemos a los chicos de VidaExtra el cable y el material gráfico (esto concretamente a Frankie y Sergio), cumpliendo como siempre su papel de expertos en videojuegos de cabecera.

