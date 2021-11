'eFootball' necesita (mucho) más tiempo: Konami retrasa el lanzamiento de la versión estable hasta primavera de 2022

'eFootball' no ha empezado con buen pie. El nuevo juego de fútbol free to play de Konami, sucesor espiritual del ahora difunto 'Pro Evolution Soccer', llegó al mercado hace algo más de un mes como un juego incompleto, a medio cocer. La crítica no fue positiva y a día de hoy es uno de los juegos peor valorados en Steam.

La esperanza estaba puesta en el 11 de noviembre, cuando Konami, en principio, iba a publicar la versión 1.0.0 (que vendría a ser la versión estable), pero no. Y es que Konami ha emitido un comunicado oficial en el que afirma que el juego se retrasa hasta la primavera de 2022.

'eFootball' se retrasa hasta primavera de 2022

Tal y como ha explicado Konami en el comunicado, "hemos llegado a la conclusión de que se necesita más tiempo para entregar el producto con la calidad que satisfaga las expectativas de nuestros usuarios y hemos decidido posponer la entrega".

Así pues, la compañía ha retrasado el lanzamiento de la versión 1.0.0. hasta primavera de 2022 (que empieza en marzo). Eso incluye el juego completo, el soporte para móviles y el nuevo modo de juego. Además, Konami ha anunciado la cancelación y los reembolsos automáticos del "Pack de Jugador Premium de 'eFootbal 2022'", ya que este incluía artículos del juego que solo podían usarse a partir de dicha versión 1.0.0.

Aquellos usuarios que reservaran el "'eFootball' 2022 Premium Player Pack" verán el pedido cancelado. Konami devolverá el pago "siguiendo el proceso definido por las políticas de la plataforma". El usuario no tiene que hacer nada para recibir el reembolso. Por otro lado, y de acuerdo a Konami:

"Si has reservado el "Pack de Jugador Premium" y deseas seguir jugando a 'eFootball 2022', tendrás que volver a descargar el juego principal de 'eFootball 2022' una vez que se haya cancelado el pedido anticipado".

Así pues, y visto lo visto, tocará esperar un poco para acceder a la versión estable de 'eFootball'. No obstante, la compañía lanzará a partir de hoy la versión 0.9.1 "para corregir numerosos errores de forma secuencial en cada plataforma". Más adelante anunciarán los detalles de las nuevas actualizaciones y el calendario de la versión para móviles.

Más información | Konami