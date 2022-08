El director de 'Distrito 9' revela un nuevo trailer de su esperadísimo videojuego de acción cyborg 'Off the Grind'

Neill Blomkamp, director de 'Distrito 9' y 'Elysium' no se ha decidido a mostrar gameplay de su nuevo juego en la Gamescom, pero sí un nuevo trailer cinemático que nos ha puesto los dientes muy largos. En él ha quedado claro que el apartado gráfico va a pesar mucho en el juego ('Off the Grid' se moverá en Unreal 5) y los implantes cibernéticos... también.

El trailer nos muestra una escaramuza en uno de esos entornos industriales futuristas y hechos mistos que tanto le gustan al director. El equipo de Gunzilla Games anunció el juego como un battle royale de acción en tercera persona (también con misiones para jugadores individuales) donde la narrativa tendrá un peso muy importante. El trailer también lo deja claro con una estructura que parece más bien parte de una película. O más bien de un documental, que es lo que servirá para introducirnos en este mundo futuro.

150 personas batallando en una distopía cyberpunk es lo último y muy somero que supimos de este título que de momento juega a poner los dientes largos y a quien le convendría, si quiere evitar cebar el hype más de lo que es saludable, mostrar algo de juego real. El guión viene firmado por Richard K. Morgan (autor de 'Altered Carbon' y guionista de 'Crysis') y veremos 'Off the Grid' en 2023 para PC y consolas de nueva generación.