Un desarrollador polaco está creando un videojuego sobre una sauna. El incómodo requisito para sus empleados: reunirse en saunas

Buscar trabajo puede ser una odisea. Requisitos absurdos, amplia experiencia en todo tipo de disciplinas que nunca se aplicarán en el día a día, jornadas maratonianas y salarios bajos son cosas con los que muchas personas se topan en el día a día, pero hay cosas que se pasan de castaño oscuro. Por ejemplo, obligar a los empleados a asistir a sesiones de sauna porque eso ayuda a conocer el producto.

Spectrum Studios. Ese es el nombre del estudio de videojuegos polaco en el que trabaja Jacek Piórkowski como Director Creativo. La empresa se encuentra desarrollando un juego que se describe como "una mezcla de Life is Strange, Final Fantasy, Heart of Darkness, The Turyst y THPS2". En el juego encarnaríamos a un "saunamaster" y tendríamos que hacer actuaciones en diferentes saunas. Hasta ahí, nada raro.

Comentarios fuera de lugar. Aleksandra Wolna es una diseñadora y escritora narrativa de Breslavia. Hace unos días compartió en su perfil de LinkedIn una publicación en la que hablaba de que un estudio llamado All-In Games no le había pagado por su trabajo.

Conversación entre Aleksandra y Jacek con los mensajes originales antes de ser eliminados | Imagen: Patryk Suchy en LinkedIn

Jacek Piórkowski publicó un comentario, ahora eliminado, pero recopilado por Patryk Suchy, Lead Recruiter en 8bit y Adrian Chmielarz, Director Creativo en The Astronauts, que decía lo siguiente:

"Siéntete libre de contactar a mi Mulan Narrativa Magdalena Kucenty. Quizá podamos ofrecerte algo de trabajo en Spectrum Studios".

A dicho comentario, Aleksandra respondió que ya habían intercambiado algunos mensajes en LinkedIn (ella y Piórkowski) y que este consideraba las "sesiones de sauna desnudos una parte de las responsabilidades del trabajo", por lo que rechazó la oferta. Dicha oferta es la siguiente:

Entre los requisitos del puesto está la asistencia obligatoria a sesiones de sauna | Captura: Xataka

Y sigue. Ante el comentario de Wolna, Piórkowski respondió con el siguiente mensaje (también ha sido eliminado) que reproducimos traducido a continuación:

"Aleksandra, honestamente... Has tenido mucho tiempo para demostrar que me equivocaba. Escribir una escena en la sauna sin estar en la sauna... En lugar de eso, perdemos el tiempo en las redes sociales. Mis chicas de narración tuvieron que ir a la sauna conmigo para idear un guión increíble como prueba de concepto. Me encanta que hayan aprovechado su experiencia en la sauna para escribir escenas increíbles".

Por si una serie de comentarios tan decimonónicos fueran poco, y no lo son en absoluto, Magdalena Kucenty también respondió diciendo que fue "mencionada aquí en contra de mi voluntad y conocimiento" y que "no trabajo en Spectrum Studios. El Sr. Jacek fue mi alumno en el curso de diseño narrativo, no mi jefe".

Aquí se afirma que la primera reunión de equipo en una sauna fue hace dos semanas | Captura: Xataka

Pero vamos a ver... El razonamiento propuesto por Jacek Piórkowski para pedir semejante absurdo y desagradable requisito es que no se puede hacer algo sin conocer el producto. Por eso todos los directores y productores de películas bélicas pasan un mínimo de diez años en la primera línea de una guerra. Según afirma en un comentario:

"Estamos haciendo un juego sobre sesiones de sauna. No quiero perder el tiempo explicando cual es la diferencia entre Ruska Bania o Sauna Seca. Tienes que sentirlo. Incluso podemos organizar un evento sólo para mujeres, ya lo hemos hecho. Si no te apetece, busca trabajo en otro sitio, sin herir susceptibilidades :)".

Hacer un Excel explicando las diferencias sería poco realista.

No solo eso, sino que se intenta pasar por algo que se suele hacer una cosa que, según el mismo Piórkowski, se hizo por primera vez hace dos semanas. En una publicación en LinkedIn publicada hace dos semanas, el empleado aseguró que habían tenido el placer de visitar Fume, un spa, para "la primera reunión de empresa de Spectrum Studios", que había tenido la oportunidad de desvirtualizar a algunos compañeros y que habían firmado unos "acuerdos de cooperación a largo plazo" tanto con este spa como con otro para que "tengas por seguro que estamos trabajando con los mejores de los mejores". En sus propias palabras:

"Entre animadas discusiones sobre el proyecto que nos ocupa, pasamos por supuesto algún tiempo en la sauna, incluida una sesión de meditación y peeling. Al fin y al cabo, ¡la investigación es fundamental!

También fue una oportunidad de conocernos por fin en persona para muchos de nosotros, ya que el equipo de Spectrum trabaja a distancia. Por fin pude conocer a Magdalena Kucenty, nuestra intrépida jefa de narración, o a la talentosísima Monika Łokaj Vincent, actriz protagonista".

Su intrépida jefa de narración no trabaja en la empresa. La primera publicación de Spectrum Studios en LinkedIn es un repost de una publicación de Jacek Piórkowski hace dos semanas. Desde Spectrum Studios no se han pronunciado al respecto sobre estos comentarios.

Imágenes | Capturas hechas por Xataka, Pexels

