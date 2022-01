Los creadores de PUBG demandan a Google y Apple: el juego chino 'Free Fire' es una copia descarada, dicen

En China lo llaman Shanzhai. La cultura de la copia. Allí no ven eso de copiar como un robo, sino como algo positivo. Probablemente por eso copian sin descanso y con desvergüenza, pero en Occidente tales acciones suelen provocar enfados o, en algunos casos, demandas.

Eso es lo que ha ocurrido con el conocido juego 'PUBG', cuyos creadores han demandado a la empresa china Garena, responsable del videojuego 'Free Fire' que según ellos es una copia descarada. La cosa no se ha quedado ahí: también han demandado a Google y a Apple por permitir que esas copias se estén distribuyendo en sus tiendas de aplicaciones y generando ingresos multimillonarios.

Krafton, la empresa responsable del desarrollo de PUBG, ya tuvo sus más y sus menos con Garena cuando la empresa vendió un juego en Singapur en 2017 que también copiaba a PUBG. Ambas llegaron a un acuerdo, pero según la nueva demanda aquello no significó que Garena podía licenciar su videojuego.

Lo haya hecho o no, lo cierto es que 'Free Fire' y su versión derivada, 'Free Fire Max' tienen parecidos claramente sospechosos con PUBG, algo que ha demostrado Krafton con capturas de uno y otro juego en las que parece claro que el desarrollo es básicamente el mismo.

En Krafton indican que el juego de Garena copia todo tipo de elementos, como por ejemplo la característica de "soltar desde el aire" que hace que los jugadores empiecen la partida cayendo en paracaídas —aunque eso también ocurre por ejemplo en Fortnite— o la estructura del juego, su forma de jugarlo, su selección de armas o localizaciones e incluso la elección de colores, materiales y texturas.

