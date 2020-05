Conducción autónoma en 'GTA V': un joven programador lo ha conseguido con una webcam y Openpilot

La conducción responsable no es precisamente uno de los puntos fuertes de los juegos de la saga GTA. Pero mientras la mayoría de usuarios conducen en títulos como 'GTA V' por diversión, Leon Hillmann decidió aprovechar las calles y coches virtuales del juego para algo diferente: probar un sistema de conducción autónoma. Y funciona.

La peculiaridad de 'GTA V' es que (similar a otros videojuegos) dispone de un mapa lo suficientemente detallado y preciso para simular la conducción de la vida real. Esto hace que sea ideal para probar un sistema de conducción autónoma en sus fases iniciales, de hecho no es la primera vez que se utiliza el juego de Rockstar Games para esto. Es uno de esos juegos que a pesar de que tenga más de siete años, sigue estando a la altura.

Leon Hillman, según recoge Motherboard, decidió hacer la prueba de integrar un sistema de conducción autónoma en el juego. Para ello aprovechó Openpilot, una plataforma de código abierto a la que cualquiera puede acceder para modificarla y, bueno, colocarla en un videojuego por ejemplo. ¿Resultado? Un coche en 'GTA V' que se mantiene en la carretera sin que el jugador haga nada. Tiembla Tesla.

A virtual self driving car, @comma_ai openpilot driving in GTA V. Add your favourite game ! https://t.co/f5IrbbA2cY pic.twitter.com/VozZPzkOq9