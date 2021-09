'Catan - World Explorers', el 'Pokémon GO' del famoso juego de mesa, ha sido cancelado antes de su lanzamiento global

A mediados del año pasado Niantic anunció un nuevo juego de realidad aumentada similar a 'Pokémon GO', 'Ingress' y 'Harry Potter: Wizards Unite': 'Catan - World Explorers'. El juego estaba basado en el famoso juego de mesa 'Los colonos de Catan' y no ha llegado a lanzarse a nivel global. Hoy sabemos que no lo hará nunca, puesto que el juego ha sido cancelado.

Así lo ha hecho saber Niantic a través de la web oficial del juego. En el comunicado, los desarrolladores explican que el juego "no se extenderá a más países" y que "se irá reduciendo en los próximos meses". Será el próximo 18 de noviembre cuando el juego desaparezca por completo, aunque hoy el título ya ha desaparecido de las tiendas de apps.

No ha sido fácil adaptar 'Los colones de Catan'

Catan

Según reza el comunicado, el equipo de 'Catan - World Explorers' se propuso construir un juego que convirtiera el mundo en una partida de 'Catan'. La idea era que los jugadores pudieran comerciar, cosechar y construir el mundo por temporadas (de hecho, el mapa se reiniciaba con cada temporada para evitar que los jugadores más fuertes dominasen las partidas), pero hacerlo no ha sido fácil.

En palabras de los desarrolladores, "intentar adaptar un juego de tablero tan bien diseñado a un juego global, basado en la localización y con multijugador masivo en línea (MMO) fue un reto difícil". Confiesan también que "nos complicamos demasiado y nos alejamos demasiado del juego original de 'Catan'" y, finalmente, han decidido cancelarlo.

El juego tuvo un softlaunch en julio de 2020, es decir, que solo se lanzó en un par de países. Estos fueron Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca y Suiza. En alguna ocasión se habló de que su lanzamiento global estaba cerca, pero la propia compañía salió a desmentir los rumores. El juego no ha llegado a ver la luz a nivel global y, visto lo visto, no lo hará.

¿Y qué pasará con aquellos jugadores que hayan gastado dinero real en el juego? Los jugadores podrán seguir jugando hasta el 18 de noviembre y gastando el oro (la moneda premium). No obstante, la empresa da la opción de pasar la moneda a 'Pokémon GO'.

Vía | Foro oficial de 'Catan - World Explorers'