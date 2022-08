'Call of Duty: Modern Warfare 2': desveladas las fechas de la beta abierta y del gameplay del modo multijugador

'Call of Duty: Modern Warfare 2' está cada vez más cerca. El nuevo título de Activision-Blizzard se lanzará el 28 de octubre, pero todavía hay muchos detalles que quedan por conocer, siendo el principal el modo multijugador, núcleo del juego y principal punto de encuentro de los jugadores.

Hoy, finalmente, Activision ha desvelado todos los detalles relativos al estreno del gameplay del modo multijugador (un evento anual que genera bastante interés entre la comunidad) y, como no podría ser de otra forma, la información acerca de la beta abierta que permitirá probar este modo con antelación.

Estreno del gameplay del modo multijugador

El lanzamiento del gameplay del modo multijugador tendrá lugar el 15 de septiembre en el COD: Next. Según Activision Blizzard, será un evento que redefinirá por completo la franquicia. Y es que 'Call of Duty: Modern Warfare 2' no será lo único que veamos en el evento.

Por un lado, veremos el gameplay del modo multijugador. No se sabe demasiado del mismo, pero sí podemos adelantar que habrá un mapa de 6v6 basado en un circuito de Fórmula 1. Es de suponer que, durante la presentación, se enseñarán todos los mapas y conoceremos el catálogo de armas, rachas y demás componentes del juego.

En segundo lugar, conoceremos "el futuro de Warzone". Sabemos desde hace tiempo que la empresa estaba trabajando en una "nueva experiencia 'Warzone'", pero por el momento la información es escasa. Y en tercer lugar, y hablando de 'Warzone', por fin conoceremos más detalles sobre la versión móvil que tanto tiempo lleva en el horno. Así pues, claves del evento:

Presentación del modo multijugador.

Más información del nuevo 'Warzone'.

Más detalles sobre la versión móvil de 'Warzone'.

Beta abierta de 'Call of Duty: Modern Warfare 2'

Si bien es cierto que 'Call of Duty: Modern Warfare 2' se lanzará el 28 de octubre, durante unos días en septiembre será posible probar el modo multijugador en la beta abierta. La prueba se dividirá en dos fines de semana y las fechas son las siguientes.

16-17 de septiembre : acceso anticipado exclusivo para PlayStation. El acceso anticipado se consigue con la reserva del juego y comienza a las 19:00 (hora peninsular española) del 16 de septiembre.

: acceso anticipado exclusivo para PlayStation. El acceso anticipado se consigue con la reserva del juego y comienza a las 19:00 (hora peninsular española) del 16 de septiembre. 18-20 de septiembre : beta abierta exclusiva en PlayStation. No es necesario haber reservado el juego ni estar suscrito a PS Plus para poder jugar online. Comienza a las 19:00 (hora peninsular española) del 18 de septiembre.

: beta abierta exclusiva en PlayStation. No es necesario haber reservado el juego ni estar suscrito a PS Plus para poder jugar online. Comienza a las 19:00 (hora peninsular española) del 18 de septiembre. 22-23 de septiembre : acceso anticipado para Xbox y PC y beta abierta para PlayStation. En el caso de Xbox, es necesario pagar Xbox Live Gold. En PlayStation se puede seguir jugando como si del periodo de beta abierta se tratase. Comienza a las 19:00 (hora peninsular española) del 22 de septiembre y, desde el lanzamiento, está activado el juego cruzado.

: acceso anticipado para Xbox y PC y beta abierta para PlayStation. En el caso de Xbox, es necesario pagar Xbox Live Gold. En PlayStation se puede seguir jugando como si del periodo de beta abierta se tratase. Comienza a las 19:00 (hora peninsular española) del 22 de septiembre y, desde el lanzamiento, está activado el juego cruzado. 24-26 de septiembre: beta abierta para todos los sistemas con juego cruzado.

Lo mencionábamos antes, pero no está de más recordarlo: para tener acceso anticipado es necesario haber reservado el juego en alguna de las plataformas disponibles. Lo cual nos lleva al siguiente punto a tener en cuenta: las ediciones.

Ediciones y precios de 'Call of Duty: Modern Warfare 2'



estándar (PC) Lote intergeneracional (PS, Xbox) Versión vault (PC) Versión Vault (PS, XBox) Versión de ps4 / xbox One

x

x versión de ps5 / Xbox Series X|S

x

x versón de PC x

x

acceso anticipado a la beta abierta x x x x paquete ghost legacy

x x x paquete red team 141 operator

x x x FJX Cinder Weapon Vault

x x x Battle Pass + 50 Tier Skips

x x x PRECIO 69,99 euros 79,99 euros 99,99 euros 109,99 euros

'Call of Duty: Modern Warfare 2' se podrá comprar en dos ediciones. En el caso de consolas, la más básica es el lote intergeneracional, que incluye el juego para las consolas de anterior generación y la versión next-gen, así como el acceso anticipado. La versión Vault, por su parte, incluye todo eso, elementos cosméticos y el pase de batalla. En PC las ediciones son diez euros más baratas e incluyen lo mismo.