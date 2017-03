Blizzard tira de nostalgia con 'StarCraft: Remastered', una puesta al día del clásico que llegará en verano

¿StarCraft Remastered? Pues tal y como suena, una puesta al día de uno de los mayores éxitos de Blizzard Entertainment. Para el que ande perdido, es un juego de estrategia que vio la luz en 1998 y que creo que necesita pocas presentaciones en el mundillo: un auténtico pasatiempo en Corea del Sur - allí ha sido presentado -, el germen de los esport.

La nueva versión se pondrá al día con gráficos 4K y cinemáticas mejoradas en resolución Full HD, también se introducen introducciones y nuevas escenas entre misiones que narran la historia en formato cómic. Blizzard asegura que también el sonido ha sido actualizado para la ocasión.

En cuanto al juego en sí, decir que es completamente el mismo, con el añadido del pack de expansión ‘StarCraft: Brood War’, que apareció en el mercado un año más tarde. Obviamente la gracia de ‘StarCraft: Remastered’ sigue presente: juego de estrategia en tiempo real en el que hay un modo campaña y un modo multijugador.





20 años después, en el momento dulce de los esports, Blizzard nos pone al día su gran éxito StarCraft

La parte gráfica recibe la citada actualización de resolución y la capacidad de realizar zoom con mucho mayor detalle, también hay soporte a monitores panorámicos. Aprovechando los nuevos tiempos el juego utilizará el sistema de matchmaking y facilidades sociales que tiene la red actual de Blizzard.

¿Cuándo aparece? Pues a nivel internacional será una realidad en algún momento del verano, y hará acto de presencia tanto en Mac como en Windows (7, 8.1 y 10). Estará disponible en 13 idiomas diferentes, por ahora nada sobre precios.

No se habla nada de la secuela de estos, ‘StarCraft 2: Wings of Liberty’, llegada en 2010, pero si la cosa funciona no nos extrañaría verlo también en formato actualizado. Leo en Polygon que la versión original va a estar disponible para descarga de forma gratuita.