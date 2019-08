'Age of Empires IV': todo lo que sabemos hasta ahora de la esperada secuela de Microsoft y Relic Entertainment

El 21 de agosto se cumplen dos años de aquel bombazo de Microsoft en la Gamescom 2017, donde anunciaron que habían iniciado con el desarrollo de 'Age of Empires IV', una nueva entrega del clásico RTS que finalmente se hacía oficial después de más de diez años de 'Age of Empires III', de 2005.

Tras ese anuncio, el desarrollo de 'Age of Empires IV' se ha mantenido bajo un nivel de secretismo impresionante, tanto así que terminamos 2018 sin una sola noticia oficial de esta esperada secuela.

Por fortuna, parece que este 2019 será diferente, ya que el director creativo de la saga, Adam Isgreen, confirmó ahora durante el pasado E3 2019, que a finales de este año por fin tendremos noticias de 'Age of Empires IV', por lo que sólo nos queda esperar.

Sin embargo, en todo este tiempo han ido surgiendo noticias que nos arrojan un poco de luz y nos dejan ver qué podemos esperar de 'Age of Empires IV', por lo que hoy daremos un repaso a todo esta información mientras esperamos ansiosos la llegada de nuevos detalles.

Quién está detrás de 'Age of Empires IV'

La saga original de 'Age of Empires' fue una creación de Ensemble Studios, un estudio de desarrollo de videojuegos que fue adquirido por Microsoft en 2001, y que en 2009 cerró por decisión de la misma compañía de Redmond. Ante esto, era necesario encontrar un nuevo estudio, que además fuera capaz de entender la importancia de AoE para respetar su legado y a su vez darle nueva vida para llegar a nuevas generaciones. Aquí es donde entra Relic Entertainment.

Desde 2013, Relic es parte de Sega, esto después de que THQ, su antiguo dueño, se declarara en bancarrota. THQ adquirió Relic en 2004 por 10 millones de dólares. A día de hoy se desconocen los acuerdos entre Microsoft, Sega y Relic, ya que esta última pasó a tener los derechos de desarrollo de AoE y los juegos saldrán como parte de Microsoft Studios. Tras los remasters de la saga, 'Age of Empires IV' será el primer juego que desarrollarán para una compañía que no es Sega.

Relic es conocida por tener gran experiencia en juegos de estrategia, como 'Company of Heroes' o 'Dawn of War', por lo que se cree que son ideales para encargarse de una franquicia tan importante como lo es 'Age of Empires'.

En qué época se ambientará

Hasta el momento no hay confirmación oficial de lo que veremos en 'Age of Empires IV'. Pero si nos basamos en rumores, y en lo que vimos en el teaser de 2017, esta nueva entrega podría incluir una gran cantidad de ejércitos, como nativos americanos, casacas rojas británicas, legionarios romanos, guerreros aztecas, samuráis japoneses y otros.

Es decir, 'Age of Empires IV' no se centraría en una era en especifico, por lo que será interesante ver como mezclarán todas estas épocas y cómo controlaremos a todos estos ejércitos. Claro, siempre y cuando se confirme esta teoría.

Qué se sabe del desarrollo del juego

Según Phil Spencer, el máximo responsable de la división de Xbox, 'Age of Empires IV' está muy avanzado y "pronto" hablarán de él. También mencionó que está muy contento e impresionado con lo que hasta el momento ha logrado Relic, quienes han sabido darle "la dirección correcta a 'Age of Empires'".

Lo anterior coincide con los comentarios de Adam Isgreen, director creativo de 'Age of Empires' en Relic, quien confirmó que a finales de año darán a conocer nuevos detalles de 'Age of Empires IV', detalles que aseguró serán "bastante extensos". Además, mencionó un dato que reafirma la importancia de esta saga, ya que "más de un millón de personas al mes juegan algún titulo de 'Age of Empires', y los números siguen subiendo".

"Más de un millón de personas al mes juegan algún titulo de 'Age of Empires', y los números siguen subiendo".

Por otro lado, recientemente surgió el rumor de que 'Age of Empires IV' incorporará la opción de zoom-in, la cual aumentaría la inmersión de los jugadores durante sus campañas y serviría para admirar el trabajo que ha realizado Relic, donde se dice que han trabajado arduamente en los detalles de los personajes y escenarios.

Otro detalle interesante, es que la música de 'Age of Empires IV' está siendo compuesta por Mikolai Stroinski, el responsable de la música de 'The Witcher 3', quien lo confirmó a través de su perfil de Facebook a inicios de este año.

Cuándo será el anuncio

A casi dos años del anuncio, se cree que el desarrollo de 'Age of Empires IV' va muy avanzado e incluso podríamos verlo en 2020. Los rumores apuntaban a que habría un lanzamiento oficial durante el pasado E3 2019, pero todo se centró en 'Age of Empires II DE'.

Es así como ahora mismo las miradas están puestas en Gamescom 2019, la cual arranca el próximo 20 de agosto y donde nos enteramos de la existencia de 'Age of Empires IV' en 2017. En caso de que Microsoft decida no mostrar nada ahora en Colonia, aún nos queda el X019 en Londres, el evento de la misma Microsoft que se llevará a cabo en noviembre y donde ahora mismo están todas las apuestas.

De hecho, si nos basamos en los comentarios de Isgreen, quien dijo que "a finales de año" tendríamos más detalles del juego, todo apunta al X019 en noviembre.

Fecha de lanzamiento de 'Age of Empires IV'

A día de hoy los rumores del lanzamiento de 'Age of Empires IV' lo ponen para finales de 2020 con un lanzamiento definitivo durante el E3 2020. Sin embargo, hay que recordar que Relic está trabajando ahora mismo en el remaster de 'Age of Empires III', del que tampoco hemos escuchado nada, por lo que el pronóstico de 2020 para 'AoE IV' suena demasiado optimista.

También cabe mencionar que 'Age of Empires II: Definitive Edition' ya prepara su lanzamiento para otoño de este año, aún sin fecha especifica. Por este motivo, se cree que ahora en Gamescom 2019 tendremos novedades, lo que dejará el camino libre para el remaster de 'AoE III' y los primeros detalles oficiales de 'AoE IV'.