21 videojuegos que el equipo de Xataka recomienda para amenizar tu verano

El verano ya está aquí, y con él un poco de tiempo libre que quizá quieras aprovechar para jugar a alguno de los mejores videojuegos que ha ido saliendo en los últimos tiempos. Si no sabes cual elegir no te preocupes, porque aquí te dejamos una lista con 18 videojuegos recomendados por los editores y colaboradores de Xataka.

Tenemos de todo, desde los más modernos a otros clásicos que no lo son tanto, títulos de consola, ordenador o móvil de todo tipo de géneros para que tengas dónde elegir. Te presentamos la pista ordenada en orden alfabético, y al lado de cada título tienes una pequeña descripción redactada por quien lo haya propuesto.

Battlefield 1

Recomendado por Javier Pastor

"Da igual que seas tan malo como yo a los FPS (First Person Shooter): 'Battlefield 1' es tan divertido y está tan lleno de sorpresas que acabará atrapándote. Podrás morir de 100 formas distintas, y valdrá la pena perder en cada una de ellas. Por gráficos, por banda sonora y por jugabilidad, es para mí un imprescindible. Ah: ya no soy tan malo. Es lo que tiene echarle unas horas".

Comprar en Amazon y Origin

Brothers: A Tale of Two Sons

Recomendado por Gabriela González

Brothers: A Tale of Two Sons es un videojuego de 2013 que en 2015 llegó a PS4 y Xbox One. También está disponible en iOS y Android, así como en PC y las consolas de la pasada generación.

Es un juego pequeño, creado por un estudio independiente, sin que ninguna de estas cosas le quiten ni un poco de merito. Brothers ofrece una experiencia bastante única algo raro en un mercado saturado de shooters, RPGs, y juegos de aventura que tanto se parecen.

El núcleo central tanto de la historia como de las mecánicas del juego son los hermanos. Empiezas tu aventura controlando a ambos con el mismo mando, cada stick controla un hermano, y mientras aprendes a coordinar sus movimientos para resolver puzzles bastante ingeniosos, te encontraras bastante cautivado por la historia y la relación de Naiee y Naia.

En unas pocas horas habrás terminado una de las aventuras más memorables que un videojuego puede ofrecerte, y salvo que no tengas corazón, al menos una lagrima terminarás echando.

Clash Royale

Recomendado por César Muela

Todo el mundo habla de Clash Royale, el juego de estrategia para smartphones de Supercell. Si buscas un candidato con el que llenar ratos libre este verano, su mecánica es sencilla: destruye la torre del rey enemigo. Para ello tendrás que configurar un mazo de cartas con diferentes tropas (tanques, hechizos, ataque aéreo, apoyo, etc.) y medir bien los tiempos y por qué lado atacar. Es gratis (aunque incluye compras in app) y tiene una comunidad de jugadores enorme a su alrededor, incluso con canales de YouTube dedicados a él.

Gratis en Google Play e iTunes

Grand Theft Auto V

Recomendado por Javier Lacort

Que un juego de 2013 siga copando a menudo los rankings de ventas cuatro años después es bastante revelador. Hasta su llegada, los GTA eran divertidos por permitirnos hacer lo que jamás podríamos en una ciudad: saltar en paracaídas, comenzar una huida que empieza con un subcomisario corriendo tras nosotros y termina con los SWAT a cañonazos o robar un deportivo y ponerlo a 200 km/h en el paseo marítimo. Todo esto, que ya era un argumento de venta, lo redondeó el GTA V con una historia que por primera vez se finalizaba de forma masiva. Mundo, posibilidades y narrativa. Conducción y disparos. Historia y personajes. El V lo tiene todo y nunca pasa de moda.

Comprar en Amazon y Steam

Journey

Recomendado por Adriana Izquierdo

Ya que el reciente mundo abierto de Link no necesita más promoción voy a aprovechar para recomendar ‘Journey’, un juego pequeñito y muy especial cuya propuesta interactiva está más en lo emocional que en la destreza. Es una aventura corta y sencilla pero muy intensa y con un diseño, música y una ambientación preciosos. La historia deja poso por su gran simbolismo y si tienes la suerte de compartir el viaje con algún desconocido será una experiencia única.

Comprar en Amazon

Life is Strange

Recomendado por Érika García

Recomiendo encarecidamente “Life is Strange”, una aventura gráfica deliciosa e imprescindible que engancha a todo tipo de público. Jugar a este juego y acompañar a sus dos protagonistas va más allá de lo lúdico, es casi una experiencia vital de la que se pueden aprender muchas cosas sobre el mundo y sobre uno mismo.

Emociones fuertes, sentimientos puros, más de una lágrima cayendo por tu mejilla y un banda sonora digna de un gusto exquisito, eso es todo lo que te espera si te adentras en el universo de Life is Strange que afortunadamente, nos promete una segunda parte para este mismo año.

Comprar en Amazon y Steam

Night in the Woods

Recomendado por Miguel López

Night in the Woods es una pequeña joya independiente. Es una aventura con toques de plataformero, que te hará recordar aquellas aventuras gráficas antiguas pero con un estilo que ya queda como propio de este título. La música, la atmósfera y la historia con excelentes. Su compra es casi obligada para todo el que busque entretenimiento en su Mac o PC este verano.

Comprar en Steam y PlayStation Store

Old Man's Journey

Recomendado por Santi Araújo

Te encuentras ante toda una epopeya. Old Man's Journey nos coloca en la piel de un anciano, que va recordando momentos importantes de su vida mientras viaja por el mundo.

Deberemos ayudarle para que pueda ir avanzando y superar todos los obstáculos. Se trata de un juego de plataformas diferente, y que te mantendrá pegado a la pantalla de tu dispositivo móvil durante un buen rato. Por si fuera poco, también está disponible para PC.

Comprar en Steam, Google Play e iTunes

Overwatch

Recomendado por César Muela

Si lo que buscas es un juego rápido y desenfadado para relajarte este verano, Overwatch, el FPS de Blizzard, puede ser una gran opción. No tardarás en aprender a manejar a los diferentes personajes y disfrutarás con un apartado gráfico colorido y fresco. Quizá su punto fuerte es poder jugar con amigos y conseguir un equipo competitivo. Además, va incorporando contenido nuevo cada poco tiempo, así que si acabas viciado, tendrás juego para rato.

Comprar en Amazon

Papers, Please

Recomendado por Antonio Ortiz

El verano es también el momento de afrontar clásicos que en su momento se nos pasaron. Si Papers please no ha pasado por tu juegoteca, no puedo sino recomendártelo: una mecánica sencilla para uno de las mejores aterrizajes de una distopía que he conocido en videojuego. Y ahora está muy muy barato, con versiones consolas y plataformas móviles disponible.

Comprar en Steam

Prey

Recomendado por Oscar Bouzo

Los creadores de 'Dishonored' tenían la difícil papeleta de reinterpretar el fantástico universo del 'Prey' de 2006, sin embargo lograron superarse con el homónimo 'Prey' de este mismo año. Exigente y abrumador como pocos, han sabido que comprendamos hasta el extremo lo que supone estar solos en el espacio... rodeados de una entidad alienígena sumamente peligrosa y cambiante. Se podría decir que han logrado crear, por sensaciones, un nuevo 'BioShock'.

Comprar en Amazon y Steam

Resident Evil 7: Biohazard

Recomendado por Oscar Bouzo

Muchos desconfiamos de Capcom (porque es lo que toca) cuando aseguró que 'Resident Evil 7: Biohazard era un regreso a los orígenes del terror. Pero al final la compañía de Osaka no mentía: esto volvía a ser un survival horror como los de antaño, y nos metía en más tensión que nunca por culpa de la vista en primera persona. Si bien algunos puristas no han terminado de aceptarlo, los momentazos que nos deja la familia Baker son una de las experiencias más reconfortantes de toda la saga.

Comprar en Amazon y Steam

RiME

Recomendado por Javier Jiménez

Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que iba a estar hoy escribiéndoos sobre RiME, no me lo creería. Yo era muy escéptico. Aunque para no serlo después de los vaivenes de Tequila primero con Microsoft y después con Sony. Además, el planteamiento inicial del juego era un poco extraño para mi gusto.

Pero, sinceramente, una vez que coges el mando, la historia se desenvuelve con tal fuerza y tal elegancia que uno no quiere levantarse del sofá. Nunca. Seguramente estamos ante uno de los mejores videojuegos españoles y una de las mejores narrativas que he visto. Y sin diálogos, sin conversaciones, sin trucos. No es un videojuego, es magia.

Comprar en Amazon

Shadow of the Beast

Recomendado por Pedro Aznar

Un buen título remember - remake del clasicazo de 1989 - diseñado para la nueva generación. El juego original asombró por sus veinte planos de scrolling parallax, su increíble ambientación y la inmersiva banda sonora de David Whittaker. En esta versión, se aprovechan las posibilidades de la nueva generación para ponernos de nuevo en la piel de Aarbron y recorrer los evocadores escenarios del mundo místico de la bestia, en un juego divertido y emocionante de jugar que nos traerá grandes recuerdos.

Comprar en Amazon

The Binding Of Isaac

Recomendado por Sergio Cejas

No importa la cantidad de años que pasen. 'The Binding of Isaac' es y será siempre una de las mejores elecciones para alguien que busque jugar a un roguelike excelente. Con dos expansiones a sus espaldas, la cantidad de horas que puede llegar a ofrecer parecen infinitas.

Hay cientos de logros y secretos para desbloquear y lo mejor es que cada partida siempre será diferente a la anterior. Nunca pasaremos por un piso con las mismas salas, enemigos, trampas, objetos y con su correspondiente jefe final. Además, cada partida puede ser lo suficientemente corta para picarnos y acabar diciendo "venga, otra más". Por si fuera poco, dentro de no mucho llegará a Europa para Nintendo Switch, así que imaginaros todo esto pero en cualquier parte.

Comprar en Amazon y Steam

The Division

Recomendado por María González

Reconozco que The Division no tiene una historia espectacular (de hecho, posiblemente te olvides de ella en cuanto lo termines), pero tiene un "algo" que engancha: puede que sea el pasear por esa Nueva York post-apocalíptica, o las ganas de conseguir ese set de armas y equipo perfecto. Otra de las ventajas es que tienes varios modos de juego, para elegir según el día: puedes explorar la zona "libre" para jugar contra la máquina, hacer misiones con aliados o pelearte con otros jugadores en la zona "oscura". Y, si tienes los DLC, todavía más: un 8 vs. 8 o un modo supervivencia que estresa a cualquiera. No es el mejor juego del año, pero sí está entretenido, especialmente si tienes ratos sueltos y quieres probar distintas modalidades de juego.

Comprar en Amazon

The Last of Us

Recomendado por Samuel Fernández

El juego de-fi-ni-ti-vo. He amado muchos títulos a lo largo de mi vida, y reconozco que no he jugado a nada como a la saga de Uncharted, pero como título individual, The Last of Us me parece sencillamente brillante. EL JUEGO.

Comprar en Amazon

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Recomendado por Frankie

La esencia de la aventura toma forma en la última obra maestra de Nintendo. El regreso de Link con The Legend of Zelda Breath of the Wild no solo es la excusa perfecta para dar el salto a Switch, sino también el broche perfecto para tu colección de juegos en Wii U.

¿Las claves? Un inagotable mundo abierto lleno de vida y personalidad, un sistema de juego ingenioso y desafiante, tanto para usuarios experimentados como para jugadores más casuales; y miles de secretos, puzles y enemigos que nos esperan al otro lado de la pantalla.

Con un apartado artístico que llena el ojo a pesar de que no compite en lo técnico con los sistemas más potentes, 'The Legend of Zelda Breath of the Wild' es un título imprescindible que se postula como el mejor juego de este año, pero que mantiene esa esencia atemporal que irradian los clásicos instantáneos.

*Comprar en Amazon

The Witcher 3: Wild Hunt

Recomendado por Yúbal Fernández

En mi humilde opinión The Witcher 3 es el mejor juego de rol o RPG que ha salido en la última década, y el que mejor se adentra en el mundo literario de la saga de Geralt de Rivia. Nuestro personaje es un brujo, un cazador de monstruos profesional al que guiaremos en un inmenso mundo lleno de monstruos, misiones de todo tipo, grandes personajes y decisiones que cambiarán el curso y el final de la historia.

Comprar en Amazon

What Remains of Edith Finch

Recomendado por Alex Cánovas

‘What Remains of Edith Finch’ es el videojuego que todo el mundo debe probar si quiere saber hasta dónde puede llegar el medio a nivel narrativo. No es un triple A, ni falta que le hace. En tres horas de juego, el trabajo de Giant Sparrow (apuntad bien el nombre de este estudio) es capaz de tocar multitud de temas delicados de una forma nunca vista, y además con mecánicas totalmente diferenciadas que hacen que cada una de las historias que nos cuenta parezcan sacadas de juegos distintos. Una obra maestra que sólo el tiempo pondrá en el lugar que verdaderamente merece.

Comprar en Steam y PlayStation Store

Yakuza 0

Recomendado por Israel Fernández

‘Yakuza 0’ en el paraíso del despiporre, un culto al exceso congelado en el tiempo, justo en ese momento donde Japón vivía tal burbuja inmobiliaria que los peatones paraban a los taxis asomando fajos de billetes. Y también es el mejor momento de entrar en la saga. Estéticamente limpio y funcional, una historia novelesca que sirve de vértebra para lo que vendrás después y mil cosas por hacer: puedes entrar en unos recreativos a echarte una partida en ‘OutRun’ o ‘Space Harrier’, beber hasta caerte de culo y comer ramen calentito, practicar béisbol, golf, karaoke, billares, pesca o apuestas de dudosa moralidad.

Un juego que en realidad son dos: dos ciudades, dos protagonistas, dos formas de jugar. En ambas se reparten guantazos que da gusto. Una oportunidad idónea para prepararse antes que ‘Yakuza Kiwami’, la revisión de la primera entrega, desembarque a finales de agosto, también en PlayStation 4. Un verano visitando el barrio de Kabukichō sin moverse del sofá y una alternativa en clave SEGA a cualquier sandbox que creas haber disfrutado.